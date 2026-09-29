Hiába keresnek már több mint 600 ezret a hegesztők: akkora a szakemberhiány, hogy már megrendelések úsznak el

Száz jelentkezőből ma mindössze három-öt jut el odáig, hogy ténylegesen munkába is álljon egy hegesztői pozícióban. Nem az érdeklődők tűntek el: a jelentkezők száma nem csökkent, csakhogy többségük nem rendelkezik azzal a minősítéssel és gyakorlattal, amelyre az ipari vállalatoknak szükségük van. Öt éve még négy-hat hét alatt sikerült megfelelő embert találni, ma ehhez jellemzően három-négy hónap kell, speciális minősítés esetén pedig akár fél évig is elhúzódhat a keresés.

A hegesztők fizetése gyorsabban nőtt, mint a garantált bérminimum. / Fotó: Unai Huizi Photography

A kiválasztás során gyorsan elfogy a mezőny. Száz pályázóból mindössze 20–25 embernek van érvényes, az adott hegesztési eljárásra szóló minősítése és megfelelő gyakorlata. Tíz-tizenöt fő jut el a gyakorlati próbáig, ott nagyjából minden második jelölt felel meg, a munkakezdésig pedig további embereket visznek el más ajánlatok. A végén így marad három-öt új dolgozó.

Hiába nőtt 84 százalékkal a fizetés

Mindez úgy történik, hogy közben jelentősen felértékelődött a szakma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben dolgozó hegesztők és lángvágók havi bruttó átlagkeresete 2020-ban még 334 783 forint volt, 2025-re azonban 616 250 forintra emelkedett.

Ez öt év alatt 84,1 százalékos növekedést jelent. A hegesztők fizetése ráadásul gyorsabban nőtt, mint a garantált bérminimum: utóbbi ugyanezen időszak alatt 65,6 százalékkal emelkedett. A korcsoportok között ugyanakkor jelentős különbségek vannak:

a 30 év alattiak tavaly átlagosan bruttó 565 ezer forintot kerestek,

a 30–39 évesek már 631 ezret.

A legmagasabb, csaknem 647 ezer forintos átlagkeresetet a 40–49 éveseknél mérte a KSH, míg az 50 év felettiek havi átlaga közel 621 ezer forint volt.

Már megrendeléseket buknak a magyar cégek a hegesztőhiány miatt

A szakemberhiány különösen a jármű- és gépipari beszállítókat, az energetikai és nehézipari projekteket, valamint az acélszerkezet-gyártókat érinti. Ezeken a területeken sok esetben nem elég az általános hegesztői tudás, speciális minősítésre és komoly gyakorlatra is szükség van.

A legnagyobb feszültség a Nyugat-Dunántúlon és a Budapest környéki ipari övezetekben alakult ki, de Borsodban és a Közép-Dunántúlon is egyre nehezebb megfelelő embert találni.

A munkaerőhiány pedig már közvetlen üzleti veszteséget is okoz. A közleményben ismertetett tapasztalatok szerint volt olyan vállalat, amely megfelelő számú hegesztő hiányában nem vállalt el egy nagyobb megrendelést. Más cégek túlórákkal próbálják pótolni a hiányzó kapacitást, ami hosszabb távon

a meglévő dolgozók kiégéséhez

és további felmondásokhoz vezethet.

A versenyt az is fokozza, hogy a jól képzett magyar szakemberek egy része Németországban, Ausztriában vagy Hollandiában dolgozik. Itthon pedig már havi 50–100 ezer forintos különbség is elegendő lehet ahhoz, hogy egy hegesztő másik munkahelyet válasszon.