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DVTK
Hell Energy
Miskolc

Váratlan döntést hozott a Hell, sokan most nagyot csalódtak: hivatalosan is véget ért egy fejezet, kivonul az egyik legnagyobb magyar focicsapat mögül – „Nem sikerült megállapodásra jutni”

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Hosszú évek után véget ér a Hell és a DVTK labdarúgócsapatának együttműködése, miután a felek az új szezon támogatási feltételeiről nem tudtak megegyezni. A Hell DVTK-szponzorációja azért zárul le, mert a vállalat a tavalyi összegnek már csak a töredékét ajánlotta fel, a klub pedig ezért nem tudta biztosítani a kért megjelenési felületeket.
VG
2026.09.11, 06:21
Frissítve: 2026.09.11, 06:31

A Diósgyőri VTK saját oldalán közölte, hogy lezárul a Hell és a DVTK labdarúgó csapatának hosszú éveken át tartó, közös időszaka. A beszámoló szerint két hónappal ezelőtt a DVTK megkereste a céget és tárgyalások kezdődtek az idei szezonra szóló támogatásról is. A tárgyalások során a Hell jelezte, hogy erre a szezonra csak a tavalyi támogatás töredékét tudja biztosítani. 

Váratlan döntést hozott a Hell: hivatalosan is véget ért egy fejezet, kivonul a DVTK focicsapata mögül
Váratlan döntést hozott a Hell: hivatalosan is véget ért egy fejezet, kivonul a DVTK focicsapata mögül / Fotó: https://insulatedpanels.kingspan.com/

Ezért az összegért a klub a kért felületeket, a többi szponzortól kapott támogatás összege és a szurkolók büfékre megfogalmazott igényei miatt nem tudta teljesíteni, így nem sikerült mindkét fél számára elfogadható megállapodásra jutni. A Hell és a DVTK között azonban a kapcsolat nem szűnik meg, mert 

a Hell továbbra is támogatja a klub jégkorong-, kosárlabda- és röplabda szakosztályait.

A Hell legutóbbi beszámolója ugyanakkor érdekes képet mutat: miközben az értékesítés tovább nőtt, a nyereségesség több területen romlott.

A Hell belföldi értékesítésből származó bevétele 2025-ben 97,4 milliárd forintot tett ki, 13 milliárddal többet az egy évvel korábbinál. Az export ennél is nagyobb tétel volt: 120,7 milliárd forintra nőtt, ami 9,5 milliárdos éves bővülést jelent. A két piac együttesen így mintegy 218,1 milliárd forintos forgalmat hozott.

A növekvő bevétel azonban nem párosult hasonló profitbővüléssel. A pénzügyi műveletekből származó bevétel 6 milliárdról 5 milliárd forintra csökkent, miközben az ilyen jellegű ráfordítások 6,4 milliárdról 9,9 milliárdra emelkedtek. A pénzügyi eredmény így az egy évvel korábbi 232 millió forintos veszteségről 4,6 milliárd forintos mínuszra romlott. Ebben elsősorban a forint és az euró 2025-ös árfolyammozgásai, illetve az ezekből keletkező árfolyamnyereségek és -veszteségek játszottak szerepet.

A költségeket a létszámbővítés is növelte. 

A Hell csoport csaknem száz új dolgozóval 1326 főre emelte az alkalmazottak számát, a személyi jellegű ráfordítások pedig 15 milliárdról 17,4 milliárd forintra nőttek. A fő tevékenységet végző energiaital-gyártó társaság nyeresége eközben nagyjából a felére csökkent a 2024-ben elért 14 milliárd forinthoz képest.

A csoport többi vállalatánál vegyesen alakultak az eredmények. Az alumínium italosdobozokat gyártó Quality Pack Zrt. mintegy 5 milliárd forintos nyeresége lényegében változatlan maradt, az Avalon Park Kft. vesztesége viszont 49 millióról 80 millió forintra nőtt. A Hell Automata Üzemeltető Kft. profitja 142 millióról 45 millió forintra csökkent, míg a Hell Energy Promotion Kft. eredménye 3 millióról 8 millió forintra javult.

A gyengébb profitabilitás ellenére a cégcsoport nem állította le a bővítéseket. Az automatás üzletágban a Hell Automata Üzemeltető Kft. 2025 júniusában megszerezte a Palotay Automatic Kft.-t, amelyet 2026-ban beolvaszt a társaságba.

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