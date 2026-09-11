Váratlan döntést hozott a Hell, sokan most nagyot csalódtak: hivatalosan is véget ért egy fejezet, kivonul az egyik legnagyobb magyar focicsapat mögül – „Nem sikerült megállapodásra jutni”
A Diósgyőri VTK saját oldalán közölte, hogy lezárul a Hell és a DVTK labdarúgó csapatának hosszú éveken át tartó, közös időszaka. A beszámoló szerint két hónappal ezelőtt a DVTK megkereste a céget és tárgyalások kezdődtek az idei szezonra szóló támogatásról is. A tárgyalások során a Hell jelezte, hogy erre a szezonra csak a tavalyi támogatás töredékét tudja biztosítani.
Ezért az összegért a klub a kért felületeket, a többi szponzortól kapott támogatás összege és a szurkolók büfékre megfogalmazott igényei miatt nem tudta teljesíteni, így nem sikerült mindkét fél számára elfogadható megállapodásra jutni. A Hell és a DVTK között azonban a kapcsolat nem szűnik meg, mert
a Hell továbbra is támogatja a klub jégkorong-, kosárlabda- és röplabda szakosztályait.
A Hell legutóbbi beszámolója ugyanakkor érdekes képet mutat: miközben az értékesítés tovább nőtt, a nyereségesség több területen romlott.
A Hell belföldi értékesítésből származó bevétele 2025-ben 97,4 milliárd forintot tett ki, 13 milliárddal többet az egy évvel korábbinál. Az export ennél is nagyobb tétel volt: 120,7 milliárd forintra nőtt, ami 9,5 milliárdos éves bővülést jelent. A két piac együttesen így mintegy 218,1 milliárd forintos forgalmat hozott.
A növekvő bevétel azonban nem párosult hasonló profitbővüléssel. A pénzügyi műveletekből származó bevétel 6 milliárdról 5 milliárd forintra csökkent, miközben az ilyen jellegű ráfordítások 6,4 milliárdról 9,9 milliárdra emelkedtek. A pénzügyi eredmény így az egy évvel korábbi 232 millió forintos veszteségről 4,6 milliárd forintos mínuszra romlott. Ebben elsősorban a forint és az euró 2025-ös árfolyammozgásai, illetve az ezekből keletkező árfolyamnyereségek és -veszteségek játszottak szerepet.
A költségeket a létszámbővítés is növelte.
A Hell csoport csaknem száz új dolgozóval 1326 főre emelte az alkalmazottak számát, a személyi jellegű ráfordítások pedig 15 milliárdról 17,4 milliárd forintra nőttek. A fő tevékenységet végző energiaital-gyártó társaság nyeresége eközben nagyjából a felére csökkent a 2024-ben elért 14 milliárd forinthoz képest.
A csoport többi vállalatánál vegyesen alakultak az eredmények. Az alumínium italosdobozokat gyártó Quality Pack Zrt. mintegy 5 milliárd forintos nyeresége lényegében változatlan maradt, az Avalon Park Kft. vesztesége viszont 49 millióról 80 millió forintra nőtt. A Hell Automata Üzemeltető Kft. profitja 142 millióról 45 millió forintra csökkent, míg a Hell Energy Promotion Kft. eredménye 3 millióról 8 millió forintra javult.
A gyengébb profitabilitás ellenére a cégcsoport nem állította le a bővítéseket. Az automatás üzletágban a Hell Automata Üzemeltető Kft. 2025 júniusában megszerezte a Palotay Automatic Kft.-t, amelyet 2026-ban beolvaszt a társaságba.