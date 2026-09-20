Belenéztek a lakosság pénztárcájába, siralmas, amit ott találtak: hitel nélkül belefulladnak a számlákba az európaiak – a magyarok előrelátóbbak

Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés is, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának – állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében.

Hitel nélkül alig jönnek ki hó végéig az európai háztartások / Fotó: Mehes Daniel

Hitel nélkül már a számlabefizetés is gondot okoz az európaiaknak

Európában az elmúlt fél évben a tavalyi azonos időszakhoz képest 11 százalékponttal nőtt, és elérte az 56 százalékot azok aránya, akik a számláik kiegyenlítése érdekében hitelt vettek föl, vagy legalább egyszer hitelkártyával fizettek az Intrum 20 európai ország 20 ezer fogyasztójának megkérdezésén alapuló friss felmérése szerint.

Késve fizetett számlája az elmúlt 12 hónapban 29 százaléknak volt, egy évvel korábban 24 százaléknak. Arányuk a listavezető Németországban egy év alatt 26 százalékról 53 százalékra nőtt, a hitelből élők aránya elérte a 71 százalékot. Vásárláskor az utólagos fizetés lehetőségével (BNPL – buy now, pay later; vásárolj most, fizess később) 10-ből négy európai vásárló él, Németországban pedig közel hat.

Bizonytalan helyzetről árulkodik az is, hogy egy év alatt 45 százalékról 58 százalékra nőtt azok aránya, akiknek egy nagyobb bevásárlás nehézséget okozhat.

Ezzel párhuzamosan felértékelődött a takarékoskodás, a tavalyi 60 százalék után az idén 66 százalék mondta azt, hogy minden hónapban félretesz valamennyit váratlan kiadásokra.

A lakossági visszajelzésekből az Intrum arra következtet, hogy a kontinens háztartásaira egyre nagyobb pénzügyi nyomás nehezedik. Megbirkózási stratégiáik „aggasztóak", mert a kölcsönfelvétel csak elodázza a nehézségeket, az anyagi ellenállóképességüket egyre nehezebben tartják fönn. A kontinensen élők ennek ellenére magabiztosak, 78 százalék még mindig úgy gondolja, hogy ki tudja fizetni az összes számláját időben.

A magyarok pénztárcája valamivel jobban bírja

A magyarországi háztartások helyzete kedvezőbb az európai átlagnál, mert csak 25 százalék fizet késve.

A magyarországi válaszadók közül

a számláját 35 százalék fizette hitelből, ez a legalacsonyabb érték a vizsgált országok közül.

Az utólag fizető vásárlók száma is csekély, mindössze 23 százaléknyi, ez körülbelül azonos a cseh és a szlovák adattal.

Megtakarításokra 61 százalék támaszkodik, ennél többen csak Portugáliában, Spanyolországban és Szlovákiában takarékoskodnak.

A hazai megtakarítási kedvvel, illetve képességgel nincs nagy probléma, a Blochanmps legújabb felmérése szerint sem, a megtakarított forintok fialtatásával viszontannál inkább.