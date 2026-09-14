Dízelsokk: milliárdos többletköltség miatt egyeztetést kér a Hungrail a kormánytól – „a döntéshozók se feledkezzenek meg a vasútról"

Levélben kérte fel Kapitány István gazdasági, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület, hogy a Logisztikai ágazati koordinációs munkacsoport keretében vitassák meg, hogyan segíthető meg a vasúti ágazat a magas dízelárak okozta költségnövekedése miatt. Emlékezetes: amikor a kormány kérte a vasút szerepvállalását az áramfelhasználás csökkentése érdekében, a vasútvállalatok azonnal léptek.

A Hungrail egyeztetést kezdeményezett a vasútvállalatok érdekébe/Fotó: Kallus György

„A vasúti szakmai érdekképviselet álláspontja szerint az első és legfontosabb lépés, hogy mielőbb megkezdődjön az érdemi szakmai egyeztetés a kormányzattal arról, hogyan terjeszthetők ki a megemelkedett üzemanyagárak hatásait mérséklő intézkedések a közúti árufuvarozásra és vasúti közlekedésre is” – válaszolt a Világgazdaságnak a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület. A szervezet hangsúlyozottan nem egy új, precedens nélküli támogatási konstrukciót kér, hanem – mint jelzi – az Európai Bizottság által létrehozott METSAF – Middle East Crisis Temporary State Aid Framework – kifejezetten lehetővé teszi, hogy a tagállamok a közlekedési ágazatban, így a vasúti árufuvarozásban is kompenzálják az üzemanyagár-emelkedésből eredő többletköltségek egy részét.

Máshol már léptek – példákat sorol a Hungrail

Erre már konkrét európai példák is vannak. Spanyolország külön, kifejezetten a vasúti árufuvarozás számára hozott létre METSAF-programot az Európai Bizottság jóváhagyásával. A 6,15 milliárd euró keretű konstrukció közvetlen, vissza nem térítendő támogatást jelent. A támogatási intenzitás elérheti a 70 százalékot.

Luxemburgban egy 54,2 millió eurós támogatási programba a közúti árufuvarozás mellett a vasúti árufuvarozást is bevonták. A megoldás az üzemanyagár-emelkedésből származó többletköltséget ellentételezi. Luxemburg tehát abból indult ki, hogy ugyanaz az üzemanyagár-sokk a közúti és a vasúti fuvarozást egyaránt érinti, ezért a válságkezelés során sem indokolt figyelmen kívül hagyni a vasutat.

Magyarországon ennek azért van különösen nagy jelentősége a Hungrail magyarázata szerint, mert az üzemanyagár-emelkedés nem egy növekvő, jelentős tartalékokkal rendelkező ágazatot ér el.

A magyar vasúti árufuvarozás 2022 óta folyamatosan csökkenő pályán van.

A vasúton szállított árumennyiség több mint 23 százalékkal esett: a korábbi mintegy 52 millió tonnáról 2025-re 39,9 millió tonnára. A 2026. első és második negyedévi adatok pedig azt mutatják, hogy a negatív tendencia továbbra sem fordult meg.