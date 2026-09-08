Szinte alig van érzékelhető árnyomás a magyar gazdaságban. A Központi Statitisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint a júliusi 1,2 százalék után augusztusban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,3 százalékkal, míg havi bázison 0,2 százalékkal emelkedtek. Ezzel továbbra is 10 éves mélypontja közelében van az infláció Magyarországon, utoljára 2016 végén volt hasonlóan kedvező az inflációs környezet.

Ez szinte hihetetlen: újabb meglepetés az inflációban, megint tévedtek az elemzők Fotó: Getty Images

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen 1,5 százalékos éves és 0,3 százalékos havi inflációt vártak,

tehát a mai inflációs adat egy újabb meglepetés, július után ugyanis ismét enyhén mellélőttek az elemzők.

Amiért viszont ez jó hír, az augusztusi infláció több következő évi díj és juttatás szempontjából referenciaérték. A legfontosabb az autópálya-matrica. A következő évi e-matrica-díjak meghatározásánál ugyanis mindig az augusztusi, előző év azonos hónapjához mért fogyasztóiár-index számít.

Ez alapján tehát jövőre mindössze 1,3 százalékkal drágulhatnak a matricadíjak.

Ami a konkrét adatokat illeti, az élelmiszerek ára éves alapon 1,4 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8 százalékkal. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 27,0, a friss hazai- és déligyümölcsé 15,6, a vaj, vajkrémé 15,5, a sertéshúsé 12,9, a sajté 11,1 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 13,9, a taxi 11,0, a postai szolgáltatások 9,6, száazlékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,4 százalékkal. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 10,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,4 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,5 százalékkal emelkedett.

Megjelent már az inflációban a járműüzemanyagok drágulása is, a védett árak június végi kivezetése után ez volt az első teljes hónap, amikor már a KSH is elszámolta a magasabb üzemanyagárakat. Emiatt éves alapon 1,3 százalékkal, júliushoz viszonyítva pedig 0,6 százalékkal drágultak.