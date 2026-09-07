Továbbra sem érzékelhető érdemi árnyomás a magyar gazdaságban, ám a nemetközi környezet bizonytalansága óvatossabbá teheti a jegybankot a következő hónapokban – ez rajzolódik ki a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusából. A júliusi, mindössze 1,2 százalékos, tízéves mélypontot jelentő infláció után augusztusban ugyan enyhén gyorsult a fogyasztói árak emelkedése, ugyanakkor annak üteme továbbra is visszafogott maradt. Az árak éves összevetésben 1,5 százalékkal, míg júliushoz képest 0,3 százalékkal emelkedhettek. Hogy így van-e, az kedd reggel derül ki, ugyanis ekkor közli a Központi Statisztikai Hivatal az augusztusi inflációs adatokat.

Lehet, hogy itt a jó világ vége a magyar boltokban: sokasodnak a sűrű felhők, Varga Mihály is ezért húzta be a kéziféket – "Kritikus lehet az ősz" Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lehet, hogy itt a jó világ vége a magyar boltokban: sokasodnak a sűrű felhők, Varga Mihály is ezért húzta be a kéziféket – "Kritikus lehet az ősz"

Véget érhetett a hónapok óta tartó dezinflációs folyamat, és 2026 augusztusában ismét emelkedhetett az inflációs ráta. Persze szó sincs drámai fordulatról – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki hozzátette, az 1,4 százalékra emelkedő mutató még mindig rendkívül kedvezőnek mondható. Ráadásul a havi alapon kalkulált 0,2 százalékos árszínvonal emelkedés sem nevezhető erősnek.

Az elemző szerint az egyhavi infláció mögött elsősorban egy nagy tétel hozzájárulása húzódik meg. Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár június vége felé szűnt meg, és bár júliusban már megindultak felfelé a piaci árak, az árkorrekció döntő része azonban már a KSH adatfelvételi időszakát követően következett be. Vagyis az augusztusi adat lesz az, ami teljes egészében tükrözi majd a hosszú hetek óta érzékelt áremelkedési folyamatot. Számításai szerint havi alapon akár 2 százalékkal is emelkedhetett az üzemanyagok átlagára. Mindez pedig önmagában nagyjából 0,15 százalékponttal tolja felfelé az egyhavi inflációs rátát

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is úgy látja, továbbra is alacsony inflációs környezet jellemzi a magyar gazdaságot, így minden valószínűség szerint az augusztusi adat is a jegybanki célsáv alatt maradhatott. Szerinte ebben elsősorban

a visszafogott inflációs várakozások,

valamint a viszonylag erős forint játszhatnak szerepet, még akkor is, ha a hazai fizetőeszköz árfolyama már eltávolodott korábbi, 350 körüli csúcsától.

Mindeközben a külső inflációs környezet sem nevezhető különösebben erősnek, de gyengének sem, amit jól jelez az eurózóna 3,3 százalékos inflációja. Az viszont szerinte mindenképpen érdekes és szokatlan, hogy a magyar inflációs szint tartósan az eurózóna szintje alatt marad.