MNB-jelentés: 2028 közepére érhet be az új, 2,5 százalékos inflációs cél

Az infláció 2028 közepére stabilizálódhat a Magyar Nemzeti Bank új, 2,5 százalékos célján – mondta Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója a jegybank szeptemberi Inflációs jelentését bemutató online tájékoztatón. A következő másfél évben ugyanakkor ismét gyorsulhat az áremelkedés: az energia drágulása és a dohánytermékek jövedéki adójának emelése miatt 2027 közepére 3 százalék fölé kerülhet az infláció.

A jegybank friss prognózisa szerint 2026-ban átlagosan 1,8 százalékos, 2027-ben 3,1 százalékos, 2028-ban pedig 2,6 százalékos infláció várható. / Fotó: Ladóczki Balázs

Jövőre ismét gyorsul az infláció

A jegybank friss prognózisa szerint 2026-ban átlagosan 1,8 százalékos, 2027-ben 3,1 százalékos, 2028-ban pedig 2,6 százalékos infláció várható. A jövő évi előrejelzés jelentősen romlott: júniusban még 2,3 százalékkal számolt az MNB. Balatoni András szerint a módosítást elsősorban az energiaárak emelkedése és a dohánytermékeket érintő jövedékiadó-emelés indokolja. Az előrejelzésben azoknak az intézkedéseknek a hatása szerepel, amelyeket az Országgyűlés már elfogadott.

Augusztusban 1,3 százalékos volt az infláció, a maginfláció pedig 2 százalékon alakult. A forint tavaszi erősödése a korábban vártnál gyorsabban jelent meg a fogyasztói árakban, ami idén és jövőre is fékezi az áremelkedést.

Ezt a hatást azonban ellensúlyozza az iráni konfliktus miatt ismét megugró olaj- és földgázár, valamint a dohánytermékek adóemelése. A külső költségek begyűrűzésével 2027 közepére átmenetileg valamivel 3 százalék fölé emelkedhet az infláció, majd az energiaárak feltételezett normalizálódásával 2028 közepére elérheti az új, 2,5 százalékos célt.

A nemzetközi környezet ugyanakkor továbbra is inflációs kockázatot jelent, hiszen a közel-keleti konfliktus ismét felhajtotta az energiaárakat: szeptember közepén

a Brent hordónként 105 dollár körül,

a WTI 100 dollár fölött járt,

az európai földgáz ára pedig 80 euró/MWh környékére emelkedett.

A forint a negyedév során 2,5 százalékkal gyengült az euróval szemben, amit az MNB elsősorban nemzetközi tényezőkkel magyaráz. A hazai állampapírhozamok kis mértékben emelkedtek, a magyar eszközök kockázati felárai azonban nem változtak jelentősen.