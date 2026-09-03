Kiszivárgott: az MNB Gyurcsány Ferenc óta nem tett olyat, mint amire most készülnek Varga Mihályék

Hatalmasat változott az elmúlt években a magyar gazdaság, és erre nagyon régen nem látott intézkedéssel teheti rá pecsétjét a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank, ha igaz a csütörtökön kiszivárgott információ.

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A Bloomberg jelentése nyomán azonnal felszökött a forint árfolyama csütörtökön délután.

A hírügynökség arról értesült jól értesült, név nélkül nyilatkozó forrásától, hogy a Magyar Nemzeti Bank leállítja kamatcsökkenéseit. Az MNB idén már négyszer csökkentette alapkamatát, a legutóbb a múlt héten 5,5 százalékra. Ha tovább halad, az

előbb-utóbb akár vissza is vethette volna a forint idei szép erősödését,

különösen ha az iráni konfliktus közepette és a tél közeledtével tovább emelkednek az energiaárak és kamataikat emelik a nagy jegybankok.

A világtrenddel szembehaladó MNB-kamatcsökkentések leállításának indoka azonban a jelentés szerint nem ez, hanem egy olyan jegybanki lépés, aminek a bekövetkeztére amúgy is lehetett számíani, de talán az elboruló nemzetközi piaci hangulat hatására kellett előrehozni.

A pillanat megfelelő, hiszen az MNB szeptember végi kamatdöntő ülésekor teszi közzé új inflációs előrejelzéseit – majd ezt követően csak három hónappal később. A decembert ezek szerint – amikor már az új kormány hosszútávú költségvetési tervei is ismertek lesznek, esetleg újabb rizikókat teremtve a forinbt árfolyamában – már nem várnák meg egy fontos és korszakos jegybanki döntéssel.

A kamatvágásnak azért szakad vége – állítja a Bloomberg forrása –, mert az MNB arra készül, hogy lejjebb szállítja az Európai Unió legmagasabb inflációs célját.

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Ez logikus magyarázat, ha ugyanis alacsonyabb az elérendő cél, akkor a monetáris döntéshozóknak szorosabban kell tartaniuk a gyeplőt, ami kamatra lefordítva a korábban vártnál magasabb kamatot jelenthet. Ebben az esetben csökken a veszélye, hogy a forintot eladási hullám és gyengülés sújtsa, miközben a világban másutt az eddiginél magasabb kamatokat kínálnak.