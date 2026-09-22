Kellemetlen: az MNB magasabb inflációval és gyengébb növekedéssel számol jövőre

Érdemben módosította a következő évekre vonatkozó várakozásait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szeptemberi Inflációs jelentésében. Az idei inflációs prognózist ugyan változatlanul hagyta a jegybank, 2027-re azonban a korábbinál jóval magasabb pénzromlást vár. Ezzel párhuzamosan mindhárom előrejelzési évre visszavágta a gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát.

2028-ra kedvezőbb lett a kép: a júniusban várt 3 százalék helyett most 2,6 százalékos inflációval számol az MNB. / Fotó: Ladóczki Balázs

Jelentősen megemelte a jövő évre vonatkozó inflációs várakozását az MNB

Az MNB friss előrejelzése szerint 2026-ban 1,8 százalék lehet az éves átlagos infláció, ami megegyezik a júniusi várakozással. Jövőre azonban már 3,1 százalékos pénzromlással számol a jegybank a három hónappal korábban jelzett 2,3 százalék helyett. Ez 0,8 százalékpontos, vagyis jelentős felfelé módosítás. 2028-ra ugyanakkor kedvezőbb lett a kép: a júniusban várt 3 százalék helyett most 2,6 százalékos inflációval számol az MNB.

A szeptemberi prognózis alapján tehát az idei alacsony infláció után jövőre ismét gyorsulhat az áremelkedés üteme. Az MNB előrejelzése szerint 2027-ben az éves átlagos infláció ismét meghaladhatja a jegybank 3 százalékos inflációs célját.

A szeptemberi prognózis alapján az idei alacsony infláció után jövőre ismét gyorsulhat az áremelkedés üteme.

A növekedési várakozásokat visszavágta a jegybank

Kevésbé derűlátó lett a jegybank a magyar gazdaság növekedésével kapcsolatban is. A júniusi Inflációs jelentésben 2026-ra még 2 százalékos GDP-bővülést várt, a szeptemberi prognózisban ezt 1,8 százalékra csökkentette.

Jövőre a korábban jelzett 3 százalék helyett 2,9 százalékos gazdasági növekedéssel számol a jegybank. A 2028-as előrejelzés ugyancsak egytized százalékponttal romlott: 2,9-ről 2,8 százalékra mérsékelte várakozását a Magyar Nemzeti Bank.

A változtatásokból kirajzolódik, hogy rövid távon továbbra is rendkívül alacsony inflációval számol az MNB, a következő évre azonban lényegesen nagyobb áremelkedést vár, mint júniusban. Ezzel egy időben a gazdasági növekedés ütemét a teljes, 2026–2028 közötti időszakra lefelé korrigálta.

A szeptemberi inflációs jelentés elkészítéséhez az MNB a szeptember 17-ig rendelkezésére álló információkat használta fel. A friss prognózis szerint 2026-ban 1,8 százalékos, 2027-ben 2,9 százalékos, 2028-ban pedig 2,8 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése.