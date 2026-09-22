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infláció
Inflációs jelentés
MNB

Kellemetlen: az MNB magasabb inflációval és gyengébb növekedéssel számol jövőre

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Rontott a jövő évre vonatkozó inflációs és növekedési kilátásain a Magyar Nemzeti Bank három hónappal ezelőtti prognózisához képest. A jegybank 2027-re 2,3-ról 3,1 százalékra emelte inflációs várakozását, a GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését pedig 2026-ra, 2027-re és 2028-ra egyaránt lefelé módosította.
VG
2026.09.22, 15:34
Frissítve: 2026.09.22, 16:27

Érdemben módosította a következő évekre vonatkozó várakozásait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szeptemberi Inflációs jelentésében. Az idei inflációs prognózist ugyan változatlanul hagyta a jegybank, 2027-re azonban a korábbinál jóval magasabb pénzromlást vár. Ezzel párhuzamosan mindhárom előrejelzési évre visszavágta a gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát.

LB_20250217_MNB_0130 kötvénypiac, állampapír, infláció
2028-ra kedvezőbb lett a kép: a júniusban várt 3 százalék helyett most 2,6 százalékos inflációval számol az MNB. / Fotó: Ladóczki Balázs

Jelentősen megemelte a jövő évre vonatkozó inflációs várakozását az MNB

Az MNB friss előrejelzése szerint 2026-ban 1,8 százalék lehet az éves átlagos infláció, ami megegyezik a júniusi várakozással. Jövőre azonban már 3,1 százalékos pénzromlással számol a jegybank a három hónappal korábban jelzett 2,3 százalék helyett. Ez 0,8 százalékpontos, vagyis jelentős felfelé módosítás. 2028-ra ugyanakkor kedvezőbb lett a kép: a júniusban várt 3 százalék helyett most 2,6 százalékos inflációval számol az MNB.

A szeptemberi prognózis alapján tehát az idei alacsony infláció után jövőre ismét gyorsulhat az áremelkedés üteme. Az MNB előrejelzése szerint 2027-ben az éves átlagos infláció ismét meghaladhatja a jegybank 3 százalékos inflációs célját.

A szeptemberi prognózis alapján az idei alacsony infláció után jövőre ismét gyorsulhat az áremelkedés üteme.

A növekedési várakozásokat visszavágta a jegybank

Kevésbé derűlátó lett a jegybank a magyar gazdaság növekedésével kapcsolatban is. A júniusi Inflációs jelentésben 2026-ra még 2 százalékos GDP-bővülést várt, a szeptemberi prognózisban ezt 1,8 százalékra csökkentette.

Jövőre a korábban jelzett 3 százalék helyett 2,9 százalékos gazdasági növekedéssel számol a jegybank. A 2028-as előrejelzés ugyancsak egytized százalékponttal romlott: 2,9-ről 2,8 százalékra mérsékelte várakozását a Magyar Nemzeti Bank.

A változtatásokból kirajzolódik, hogy rövid távon továbbra is rendkívül alacsony inflációval számol az MNB, a következő évre azonban lényegesen nagyobb áremelkedést vár, mint júniusban. Ezzel egy időben a gazdasági növekedés ütemét a teljes, 2026–2028 közötti időszakra lefelé korrigálta.

A szeptemberi inflációs jelentés elkészítéséhez az MNB a szeptember 17-ig rendelkezésére álló információkat használta fel. A friss prognózis szerint 2026-ban 1,8 százalékos, 2027-ben 2,9 százalékos, 2028-ban pedig 2,8 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése.

Ez az első komolyabb döntés, amely kifejezetten az euró bevezetését szolgálja

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója a friss jelentés kapcsán kifejtette: "a várakozásoknak – és az előzetes sejtetéseknek – megfelelően 2,5 százalékra csökkentette az inflációs célt a Magyar Nemzeti Bank. 

A cél toleranciasávja plusz/mínusz 1 százalék marad. Emellett a jegybank jelezte, hogy adatvezérelt döntéshozatalra áll át, vagyis nem vetít előre kamatpályát a közeli jövőre vonatkozóan sem, ahogy azt korábban sokszor megtette. 

Ez az első komolyabb döntés a magyar gazdaságirányítás részéről, amely kifejezetten az euró bevezetését szolgálja, és mint ilyen, azonnali forint erősödéshez vezetett. 

A közeljövőben – legkésőbb a 2027-es költségvetés tervezetében - hasonló elköteleződésnek kell megmutatkozni a fiskális politika részéről is ahhoz, hogy az euró bevezetés, mint célkitűzés hiteles maradjon."

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