Egy ország nézi elhűlve az ingatlanárakat négy magyar térségben – a Balaton, ha kiszárad is, külön kategória
Nyugat-Magyarország négy fő ingatlanpiaci térségében, a Tatabánya környéki, a Székesfehérvár-Veszprém-Siófok háromszögében fekvő, a Győr-Sopron-Pápa-Mosonmagyaróvár térségi és a Szombathely-Zalaegerszeg-Keszthely-Körmend vonalon fekvő piacokon is tovább drágultak idén a lakóingatlanok. A Duna House 2026 első nyolc hónapjának tranzakciós adatai szerint mind a négy térség négyzetméterára meghaladja az országos vidéki átlagot, a drágulás üteme és a kereslet alakulása viszont régiónként nagyon különböző.
Tatabánya és környéke - tovább drágultak az ingatlanok
Tatabánya és környékén, ahova Bicske, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Szentendre és Dorog piaca is tartozik, 678 ezer forint körül járt az idei év első nyolc hónapjában a jellemző négyzetméterár, ez 15,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A vevők közel azonos arányban vásárolnak befektetési célból és első lakásként, a lakások fele két hónapon belül gazdát cserél.
Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térsége
A Székesfehérvár-Veszprém-Siófok térségben a legmagasabb az árszint a négy vizsgált régió közül, itt 862 ezer forint a jellemző négyzetméterár. Az éves drágulás üteme ugyanakkor itt volt a legszerényebb, 10,4 százalék, és a kereslet is láthatóan visszafogottabbá vált, a tranzakciók száma mintegy 43 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A térségben kiugróan magas a panellakások aránya, ezek négyzetméterára átlagosan közel ötödével marad el a tégla lakásokétól.
„Az egyes régiók ingatlanpiacát más-más tényezők mozgatják" - mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Győr és Sopron térségében a kereslet erősebb, mint a kínálat, ezért alig kell engedni a hirdetési árból, miközben a Balaton-parti és Velencei-tavi vonzáskörzetben megtorpant a vevők aktivitása a magasabb árak miatt."
Győr, Sopron, Pápa és Mosonmagyaróvár térsége
A Győr-Sopron-Pápa-Mosonmagyaróvár térség a legpörgősebb piac a négy közül. A jellemző négyzetméterár 868 ezer forintig emelkedett, ez éves szinten 13,1 százalékos drágulás, eközben a lezárt tranzakciók száma közel duplájára, 97 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. A kereslet erejét jelzi az is, hogy itt engednek a legkevesebbet az eladók a hirdetési árból, a végső alku mértéke mindössze 2 százalék körüli, szemben a többi térség 3 és 4,2 százalék közötti értékeivel.
Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely és Körmend vonala
A Szombathely-Zalaegerszeg-Keszthely-Körmend térségben volt a legnagyobb az éves drágulás, itt 20,6 százalékkal nőtt a jellemző négyzetméterár, amely így 708 ezer forint körül alakul. Itt forog a leggyorsabban a lakáskínálat is, jellemzően két hónapon belül gazdát cserélnek a lakások, miközben a panellakások aránya a legalacsonyabb a mezőnyben, a kínálat túlnyomórészt tégla építésű.
„Ahogy az országos piac egészében, így ezekben a térségekben sem várunk trendfordulót a negyedik negyedévben" - tette hozzá Szegő Péter. „Ahol most is pörög a piac, ott továbbra is gyors alkukra és rövid értékesítési időre számítunk, ahol viszont lassult a kereslet, ott az árak kismértékű csökkenésére is lehet számítani."
A Balatonnál ingatlant adni-venni
A balatoni ingatlanok négyzetméterára idén az év első öt hónapjában mintegy 18 százalékkal haladta meg az országos szintet, miközben egy itteni ingatlan eladása másfélszer annyi ideig tartott, és nagyobb alkuval is járt. A tó körüli piac szinte minden lényeges mutatójában elválik az ország többi részétől: nem az első lakásvásárlók, hanem a befektetők és a második otthont keresők mozgatják.
A legfeltűnőbb eltérés nem is az árban, hanem a piac tempójában van. Egy balatoni ingatlan eladása idén a januártól májusig tartó időszakban jellemzően 144 napot vett igénybe, szemben az országos 95 nappal. A vevők alkupozíciója is erősebb: a Balatonnál az irányárhoz képest jellemzően 5,6 százalékos engedménnyel zárultak az ügyletek, országosan ez 3,5 százalék volt.
El kell felejteni a balatoni lakáspiacot: itt nyaralópiacról van szó
„A Balaton nem lakáspiac, hanem nyaralópiac, és ez minden számban tükröződik" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Aki itt vásárol, ritkán szorítja az idő: nem költözni akar, hanem befektetni vagy második otthont szerezni. Ezért a vevő türelmesen kivár, az eladónak pedig reálisan kell áraznia, különben hónapokig állhat a hirdetés.
Éppen emiatt a hosszabb értékesítési idő és a nagyobb alku itt teljesen természetes
– tette hozzá.
Egyelőre hidegen hagyja az eladókat a Balaton alacsony vízállása
A Balaton alacsony vízállásáról az elmúlt időszakban látványos képek járták be az internetet, különösen a déli partról. Felmerül tehát a kérdés, ha tartósabbá válna ez a jelenség, az az ingatlanpiacra is hatással lenne? Egyelőre úgy tűnik, hogy az alacsonyabb vízszint önmagában nem töri le a balatoni ingatlanárakat, miközben a kereslet mérséklődése már érezhető.