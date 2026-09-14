Meglepő javaslat: ingyenessé tehetnék a tömegközlekedést Magyarországon, úgy mint az egészségügyet és az oktatást – "Miért ne lehetne?"

A helyközi személyszállítás, mint közszolgáltatás, miért ne lehetne ingyenes az egészségügyhöz és az oktatáshoz hasonlóan - teszi fel a kérdést Feldmann Márton, a Prolan Zrt. üzletág-igazgatója. Igaz, hogy évente több százmillió utazást regisztrálunk, de a lakosság arányában a tényleges használók száma messze nem éri el az említett nagy ellátó rendszerekben mérhető arányt. Szólnak érvek az ingyenes tömegközlekedés mellett.

Az ingyenes tömegközlekedés kihívásokat is jelentene/Fotó: BKV Facebook-oldala

A magyarországi helyközi közszolgáltatók tavalyi személyszállítási költségeinek csak a 13,4 százalékát fedezi a jegy- és a bérletár-bevétel. Egy ingyenes helyközi tömegközlekedéssel mindenképpen megspórolnánk

a jegyvizsgálat, -ellenőrzés költségét,

a fedélzeti jegykiadás,

a jegykiadó automaták költségét,

és a pénztári szolgálat nagy részét is.

Az értékesítés egyéb háttérrendszereit azonban aligha, mert a nemzetközi közlekedésben be kell szedni a jegyek nemzetközi megállapodások szerinti árát, és a jegyeket el is kell adni.

Kérdés persze, hogy az utasjogi rendelet alapján mi testesíti meg a szerződést a szolgáltató és az utas között, ha nem kell jegyet vásárolni. A díjmentes utazásoknál az utasoknak fizetett kártérítés jellegű kompenzációkat a jegy ára alapján határozták meg, (vagyis nincs, vagy csak felárhoz kötött), az esetleges további kárigény érvényesítéséhez pedig az utazás megtörténtéről igazolás kérhető.

Nincs túlterhelve a tömegközlekedés

Az Európai Unió átlagában

a 16 év felettiek 50,6 százaléka egyáltalán nem használja a tömegközlekedést.

A napi ingázók, utazók aránya 10,7 százalék,

aki hetente legalább egyszer használja 11,6 százalék,

míg a havi használók aránya 10 százalék.

Ennél ritkábban pedig a fennmaradó 17,1 százalék.

Tehát messze nem érint olyan jelentős lakosság arányt egy díjmentessé tétel, mint például a nagy ellátó rendszerek esetében - érvel feldmann Márton -, még ha Magyarországon az uniós átlagnál lényegesen nagyobb arányban veszik igénybea közösségi közlekedést.

A hazai felnőtt lakosság 34,8 százalék-a vallotta azt, hogy egyáltalán nem használ tömegközlekedést, ezzel az uniós rangsorban a nyolcadik helyen állunk. Magasnak mondható a tömegközlekedést legalább évente használók aránya, a napi utazást teljesítő felnőtt utasok aránya pedig majdnem az uniós átlag kétszerese, 19,6 százalék.