Meglepő javaslat: ingyenessé tehetnék a tömegközlekedést Magyarországon, úgy mint az egészségügyet és az oktatást – "Miért ne lehetne?"
A helyközi személyszállítás, mint közszolgáltatás, miért ne lehetne ingyenes az egészségügyhöz és az oktatáshoz hasonlóan - teszi fel a kérdést Feldmann Márton, a Prolan Zrt. üzletág-igazgatója. Igaz, hogy évente több százmillió utazást regisztrálunk, de a lakosság arányában a tényleges használók száma messze nem éri el az említett nagy ellátó rendszerekben mérhető arányt. Szólnak érvek az ingyenes tömegközlekedés mellett.
A magyarországi helyközi közszolgáltatók tavalyi személyszállítási költségeinek csak a 13,4 százalékát fedezi a jegy- és a bérletár-bevétel. Egy ingyenes helyközi tömegközlekedéssel mindenképpen megspórolnánk
- a jegyvizsgálat, -ellenőrzés költségét,
- a fedélzeti jegykiadás,
- a jegykiadó automaták költségét,
- és a pénztári szolgálat nagy részét is.
Az értékesítés egyéb háttérrendszereit azonban aligha, mert a nemzetközi közlekedésben be kell szedni a jegyek nemzetközi megállapodások szerinti árát, és a jegyeket el is kell adni.
Kérdés persze, hogy az utasjogi rendelet alapján mi testesíti meg a szerződést a szolgáltató és az utas között, ha nem kell jegyet vásárolni. A díjmentes utazásoknál az utasoknak fizetett kártérítés jellegű kompenzációkat a jegy ára alapján határozták meg, (vagyis nincs, vagy csak felárhoz kötött), az esetleges további kárigény érvényesítéséhez pedig az utazás megtörténtéről igazolás kérhető.
Nincs túlterhelve a tömegközlekedés
Az Európai Unió átlagában
- a 16 év felettiek 50,6 százaléka egyáltalán nem használja a tömegközlekedést.
- A napi ingázók, utazók aránya 10,7 százalék,
- aki hetente legalább egyszer használja 11,6 százalék,
- míg a havi használók aránya 10 százalék.
- Ennél ritkábban pedig a fennmaradó 17,1 százalék.
Tehát messze nem érint olyan jelentős lakosság arányt egy díjmentessé tétel, mint például a nagy ellátó rendszerek esetében - érvel feldmann Márton -, még ha Magyarországon az uniós átlagnál lényegesen nagyobb arányban veszik igénybea közösségi közlekedést.
A hazai felnőtt lakosság 34,8 százalék-a vallotta azt, hogy egyáltalán nem használ tömegközlekedést, ezzel az uniós rangsorban a nyolcadik helyen állunk. Magasnak mondható a tömegközlekedést legalább évente használók aránya, a napi utazást teljesítő felnőtt utasok aránya pedig majdnem az uniós átlag kétszerese, 19,6 százalék.
Egy ingyenessé tétellel a helyközi közlekedésben tehát körülbelül 98 milliárd forint bevételkiesést okozna. Ezt költségvetési forrásból aligha lehetne pótolni, az ágazat így is alulfinanszírozott, és a társadalmi hasznok sem kompenzálnák ezt a többlet finanszírozási igényt, mivel a közlekedés – országbérlet és (vár)megyebérlet birtokában már jelenleg is meglehetősen olcsó. Az átterelődés esélye meglehetősen csekély, csak eseti utazások esetében lehet alternatíva.
Ugyanakkor az egyéni közlekedésből, gépjárműhasználatból származó áfa- és jövedékiadó-bevétel 1800-2100 milliárd forint körüli.
Ingyenes tömegközlekedés: Luxemburgban bevált
Luxemburgban a lakosság csupán 15,7 százaléka mondta azt, hogy nem használ tömegközlekedést. Az európai országban 2020. március 1. óta nem kell fizetni a buszon, a villamoson és a vonatok másodosztályán a belföldi utazás esetén. Előzőleg Luxemburgban körülbelül 41 millió euró folytbe a menetdíjbevételekből, ez a teljes üzemeltetési költség 7-8 százalékát fedezte. (A hazai arány a belföldi helyközi bevételek esetében 13,4 százalék.) A luxemburgi hálózat lényegesen kisebb, de a költségek így is magasak. Az ingyenesség bevezetése évében üzemeltetésre körülbelül 590 millió euró jutott, tavaly 905 millió. A beruházások, hálózatfejlesztések euró milliárdokban mérhetők. A hálózati teljesítmény egy átlagos munkanapon kb. 8580 buszjárat, vasárnap ennek a harmada. A vasúti hálózat 628 kilométer hosszú, az tazások éves száma 31 millió, a villamoshálózat 16 kilométeres.
A kieső bevételt természetesen az állami költségvetés pótolta, de közben egy háztartás évente körülbelül megspórolt 160 eurót.
A kereskedelmi ingatlanpiacon, különösen a villamosvonalak kiterjesztésében érintett irodai negyedekben a bérleti díjak jelentősen, 30 százalékkal emelkedtek, azaz a közösségi közlekedési útvonalak mentén fekvő ingatlanok felértékelődtek.
A környezeti hatások már mérhetők, ugyanakkor még mindig nagyon magas, 70 százalék körüli a napi hivatásforgalmi ingázásban a gépkocsis utazások aránya. Ugyanakkor a luxemburgi állampolgárok által vezetett autók átlagos kihasználtsága 1,12 fő, a határon átlépő ingázóknál a nagyobb távolság miatt 1,22 fő, de még így is rendkívül alacsony.
Kedvezőtlen hatásai is lettek az ingyenességnek
Egy 2026 márciusában publikált tanulmány szerint azonban a forgalmi dugók tovább nőttek. A folyamatos hálózatfejlesztések a megbízhatóság ellen hatottak, a járműpark hibái is késéseket okoztak, a multimodalitás a P+R kapacitások szűkössége miatt csak részben teljesült.
Egy másik kedvezőtlen hatás ugyancsak a díjmentessé tétel után következett be, egyfajta pszichológiai következményként.
„Ami olcsó vagy ingyenes, az csak annyit is ér.”
Az ingyenesség torzítja az ár-érték érzetet, feleslegesen kelti azt az érzést, hogy biztosan zsúfoltak a járatok, koszosak, az utasok udvariatlanok. Amiért viszont fizetni kell, az biztosan megbízhatóbb, jobb szolgáltatás. Valójában azonban ez mind nem igaz, a luxemburgi állam hatalmas fejlesztéseket tett az infrastruktúra, a járműpart területén is.
Biztonsági szolgálatra lett szükség
Ami kifejezetten sajnálatos a 9 százalékos utasszámbővülés mellett, hogy a különféle incidensek, személyzet elleni támadások, utastársak elleni verbális és fizikai erőszakos cselekedetek drasztikusan nőttek egy év alatt is, 2023 és 2024 között az összes közlekedési mód esetében 15 százalékkal, a vasúton 11,4 százalékkal. Az éjszakai, késő esti járatokon már állandó a biztonsági szolgálat.
Luxemburg világelső az egy főre jutó GDP-t tekintve, az ottani 141 ezer dollár a magyarországi hatszorosa. Vásárlóerő-paritáson is több mint háromszoros a különbség, tehát gazdag országról van szó. A mobilitás kutatóknak, a közlekedési szakembereknek mégis érdekes példa arra, mit okoz, okozhat egy ingyenes tömegközlekedés bevezetése.