Visszafogottan növekedett júliusban az ipari termelés – a járműgyártás ismét jól teljesített, de számos alág kibocsátása tovább zsugorodott

2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A volumennövekedést elsősorban a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágak teljesítményének bővülése okozta, miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkenés volt tapasztalható. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7 százalékkal nagyobb volt a 2026. júniusinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27 százalékát képviselő járműgyártás volumene 18,0 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. / Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

Aláganként vegyes képet mutatnak a júliusi ipari termelési adatok

A tákékoztatás szerint az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az ipari export volumene 6,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 15,7, a 20 százalékos súlyú

számítógép,

elektronikai,

optikai termék

gyártásáé 36 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 0,9, a feldolgozóiparé 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 4,9, a csekély súlyú bányászaté 88, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 3,8 százalékkal emelkedett.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27 százalékát képviselő járműgyártás volumene 18,0 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A közúti gépjármű gyártása 35, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 1,5 százalékkal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés 15 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 19,7 százalékkal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 46 százalékkal nőtt, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 12,0 százalékkal csökkent.

A 8,0 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 6,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 15,2 százalékkal visszaesett, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé viszont 14,2 százalékkal bővült.