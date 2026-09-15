Visszafogottan növekedett júliusban az ipari termelés – a járműgyártás ismét jól teljesített, de számos alág kibocsátása tovább zsugorodott
2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A volumennövekedést elsősorban a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágak teljesítményének bővülése okozta, miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkenés volt tapasztalható. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7 százalékkal nagyobb volt a 2026. júniusinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Aláganként vegyes képet mutatnak a júliusi ipari termelési adatok
A tákékoztatás szerint az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az ipari export volumene 6,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 15,7, a 20 százalékos súlyú
- számítógép,
- elektronikai,
- optikai termék
gyártásáé 36 százalékkal bővült.
Az ipar belföldi értékesítése 0,9, a feldolgozóiparé 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 4,9, a csekély súlyú bányászaté 88, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 3,8 százalékkal emelkedett.
A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27 százalékát képviselő járműgyártás volumene 18,0 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
A közúti gépjármű gyártása 35, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 1,5 százalékkal emelkedett.
A feldolgozóipari termelés 15 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 19,7 százalékkal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 46 százalékkal nőtt, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 12,0 százalékkal csökkent.
A 8,0 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 6,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 15,2 százalékkal visszaesett, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé viszont 14,2 százalékkal bővült.
A feldolgozóiparból 13 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 2,3 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt. A legnagyobb (22 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,2 százalékkal maradt el az előző év júliusától.
Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,8 és 12,7 százalék közötti mértékben, a legkevésbé a malomipari termék, keményítő gyártásában, a leginkább a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 0,9 és 13,0 százalék között nőtt a kibocsátás, a legerőteljesebben az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában.
A vegyi anyag termék gyártás kibocsátása továbbra is csökken
A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,6, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten.
2025 februárja óta tart a visszaesés a feldolgozóipar 4,3 százalékát képviselő vegyi anyag, termék gyártásában: júliusban a kibocsátás 1,6 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjához képest.
Az alág 43 százalékát adó, legnagyobb súlyú szakágazatában, a műanyag-alapanyag gyártásában számottevő csökkenést regisztráltunk.
Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 14,0 százalékkal a feldolgozóipari termelés 3,6 százalékát kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, főként a kivitel jelentős visszaesése miatt, miközben a belföldi értékesítés bővült.
Az ipari termelés öt régióban nőtt, háromban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 32 százalékos volumenbővülést Észak-Alföldön, a legerőteljesebb, 18,3 százalékos visszaesést Pest régióban regisztráltuk.
A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 17,8 százalékkal bővült 2025 júliusához mérten.
- Az új belföldi rendelések 4,5,
- az új exportrendelések 20
százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány július végén 46 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Az ipari termelés 2,7 százalékkal nőtt. Az összes értékesítés 65 százalékát adó külpiaci eladások volumene 3,3 százalékkal emelkedett, a 35 százalékot képviselő hazai értékesítésé 2,0 százalékkal csökkent.
A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 25 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 5,8 százalékkal emelkedett. A többiben 2,1 és 27 százalék közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában regisztráltak emelkedést.