Zuhan az iparági szektorok többsége: megint az autógyártás menti a menthetőt – megjöttek az adatok, félelmetes az áremelkedés

Jelentősen növekedtek az energiaipar exportértékesítési árai 48,7 százalékkal meghaladva meg az egy évvel korábbi szintet. A drágulás az ipari árakat is meredeken emelte, egyetlen hónap alatt 2,9 százalékkal növekedett a termelői árszint, éves alapon pedig 4,8 százalékos növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ilyen magas értékre tavaly nyár óta nem volt példa.

Az év első felében összességében stagnáltak, augusztusban viszont már dinamikus emelkedést mutattak az ipari árak. / Fotó: Kallus György

Az ipari árak drasztikus emelkedése az energiaválság hozadéka

Az év első felében összességében stagnáltak, augusztusban viszont már dinamikus emelkedést mutattak az ipari termelői árak. A KSH különösen nagy áremelkedést regisztrált az exportban, ennek megfelelően az ipari exportértékesítés árai

éves alapon 4,7 százalékkal,

júliushoz képest pedig 3,3 százalékkal

nőttek. Ebben meghatározó szerepe volt az energiának: miközben az exportértékesítés 90,1 százalékát adó feldolgozóiparban mindössze 0,7 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 48,7 százalékos drágulást mért a KSH, amit a statisztikai hivatal a nemzetközi piaci folyamatokkal magyaráz.

A belföldi árak összességében 5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet: a feldolgozóiparban 4,2, az energiaiparban 5,9 százalékos volt a drágulás. Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban ennél is nagyobb, 7,7 százalékos áremelkedést mértek.

Ezzel szemben a beruházási javakat gyártó ágazatokban mindössze 0,2 százalékkal nőttek, a fogyasztási cikkeket előállító ágazatokban pedig 0,8 százalékkal csökkentek az árak.

A havi adatok különösen erős áremelkedést mutatnak, ugyanis júliushoz képest a belföldi értékesítési árak 1,9 százalékkal, az exportárak 3,3 százalékkal nőttek, így az ipari termelői árak összességében egyetlen hónap alatt 2,9 százalékkal emelkedtek.

Az augusztusi hirtelen áremelkedés azért is figyelemre méltó, mert az év első nyolc hónapjának összesített adatai még egyáltalán nem mutatnak hasonló árnyomást.

Január és augusztus között a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítéseké 0,5 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében nem változtak.