Megjött a jelentés a magyarországi akkugyár vészjelzése után: lépett az önkormányzat, egy sor kutat fúrt, hogy kiderüljön, mekkora a baj – ezt hozta ki a vizsgálat

A település 55 helyszínén, fúrt és ásott kutakból vett vízminták egyikében sem mutatható ki szennyeződés - közölte Iváncsa önkormányzata azután, hogy az elmúlt héten az SK On Hungary akkumulátorgyár arról tájékoztatta őket: az üzem belső területén található monitoring kútban NMP-szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. A község Facebook-oldalán jelezték, hogy a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják.

Megjött a jelentés a magyarországi akkugyár vészjelzése után: lépett az önkormányzat, egy sor kutat fúrt, hogy kiderüljön mekkora a baj – ezt hozta ki a kontrollvizsgálat Fotó: Facebook / SK on Hungary

A Fejér vármegyei település múlt pénteken közölte, hogy a gyár NMP-szennyezést (n-metil-2-pirrolidon) fedezett fel, az oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Mint írták, a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, azzal nem lehet probléma.

Az SK On Hungary MTI-hez eljuttatott közleményében megerősítette a szennyezést, hangsúlyozva: a vállalati eljárásaiknak megfelelően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket, egyebek között a vonatkozó berendezések üzemeltetésének felfüggesztését. Mint írták, teljes mértékben együttműködnek a hatóságok vizsgálatában és az esetleges további intézkedésekben.

Akkugyárak: semmit nem ér a bírság?

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy kérésükre napirendjére veszi következő ülésén az Országos Munkavédelmi Bizottság a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban történt balesetek, valamint egészségkárosító fokozott kockázataik kérdését. Egyúttal jelezték, hogy felveszik a kapcsolatot a helyi országgyűlési képviselővel, Nagy Ervinnel, mivel úgy tűnik, a bírságoknak épp az a hatása hiányzik, hogy a munkáltató haladéktalanul beszüntesse a munkavállalókra és környezetükre káros cselekményeket. Azt kérték a képviselőtől, hogy szólaljon fel a munkavállalók jogáért a egészséges és biztonságos munkahelyhez.