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akkumulátoripar
akkugyár
vizsgálat
Iváncsa

Megjött a jelentés a magyarországi akkugyár vészjelzése után: lépett az önkormányzat, egy sor kutat fúrt, hogy kiderüljön, mekkora a baj – ezt hozta ki a vizsgálat

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Tiszta maradt Iváncsa ivóvize az akkugyári szivárgás után: megnyugtató híreket kapott a lakosság, ugyanis a település 55 pontján elvégzett azonnali ellenőrzés során egyetlen fúrt vagy ásott kútban sem találtak szennyeződést. Bár az SK On Hungary gyár belső területén magzatkárosító oldószer szivárgását észlelték, a vizsgálatok megerősítették, hogy a község ivóvízbázisa és a lakossági kutak teljesen biztonságosak és érintetlenek maradtak.
Németh Tamás
2026.09.12, 10:01

A település 55 helyszínén, fúrt és ásott kutakból vett vízminták egyikében sem mutatható ki szennyeződés - közölte Iváncsa önkormányzata azután, hogy az elmúlt héten az SK On Hungary akkumulátorgyár arról tájékoztatta őket: az üzem belső területén található monitoring kútban NMP-szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. A község Facebook-oldalán jelezték, hogy a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják.

Megjött a jelentés a magyarországi akkugyár vészjelzése után: lépett az önkormányzat, egy sor kutat fúrt, hogy kiderüljön mekkora a baj – ezt hozta ki a kontrollvizsgálat
Megjött a jelentés a magyarországi akkugyár vészjelzése után: lépett az önkormányzat, egy sor kutat fúrt, hogy kiderüljön mekkora a baj – ezt hozta ki a kontrollvizsgálat  Fotó: Facebook / SK on Hungary

A Fejér vármegyei település múlt pénteken közölte, hogy a gyár NMP-szennyezést (n-metil-2-pirrolidon) fedezett fel, az oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Mint írták, a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, azzal nem lehet probléma.

Az SK On Hungary MTI-hez eljuttatott közleményében megerősítette a szennyezést, hangsúlyozva: a vállalati eljárásaiknak megfelelően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket, egyebek között a vonatkozó berendezések üzemeltetésének felfüggesztését. Mint írták, teljes mértékben együttműködnek a hatóságok vizsgálatában és az esetleges további intézkedésekben.

Akkugyárak: semmit nem ér a bírság?

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy kérésükre napirendjére veszi következő ülésén az Országos Munkavédelmi Bizottság a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban történt balesetek, valamint egészségkárosító fokozott kockázataik kérdését. Egyúttal jelezték, hogy felveszik a kapcsolatot a helyi országgyűlési képviselővel, Nagy Ervinnel, mivel úgy tűnik, a bírságoknak épp az a hatása hiányzik, hogy a munkáltató haladéktalanul beszüntesse a munkavállalókra és környezetükre káros cselekményeket. Azt kérték a képviselőtől, hogy szólaljon fel a munkavállalók jogáért a egészséges és biztonságos munkahelyhez.

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Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága augusztus 13-án 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki az SK On Hungary Kft.-re. A hatósági vizsgálat szerint az iváncsai akkumulátorgyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. 

A magyarországi akkumulátoriparban a beruházások korábbi feltétel nélküli ösztönzése után egy új, szigorúbb hatósági ellenőrzési szakasz vette kezdetét. Az új kormányzati megközelítés lényege, hogy a kapacitásbővítés helyett a „szabályozás az első” elve érvényesül, amely a teljes ellátási láncra kiterjedő vizsgálatokat hozott magával. Ezzel ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen >>>

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