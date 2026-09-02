Új korszak kezdődött a hazai burgerpiacon: egyre nagyobb a verseny – Jancsa Jani szerint a vendégek járhatnak a legjobban

Újabb burgerezők jelennek meg Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, miközben a vendéglátás szereplői az emelkedő bérekre, alapanyagárakra és bérleti díjakra panaszkodnak – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Jancsa Jani, a Bamba Marha Burger társalapítója. A két folyamat első pillantásra ellentmondásosnak tűnhet, véleménye szerint azonban nem először történik ilyen a hazai hamburgerpiacon.

Jancsa Jani: egy új burgerező megnyitása jóval több annál, mint egy látványos üzlethelyiség, egy sütőlap és néhány közösségi médiában jól bemutatható termék / Fotó: Zoltán Havran

Az első nagy magyarországi burgerboom 2011–2012 környékén indult el – idézte fel az étteremtulajdonos. A kézműves hamburgert kínáló, néhány tucatnyi hely száma viszonylag rövid idő alatt több százra nőtt. A piacra olyan vállalkozók is beléptek, akik elsősorban az üzleti lehetőséget látták meg a termékben, a szakmai és kreatív tartalom azonban nem mindenhol volt elég erős. Jancsa Jani felhívta a figyelmet, hogy az ezt követő természetes tisztulás minőségi szereplőket is magával sodort, majd a koronavírus-járvány újabb, minden korábbinál nagyobb törést okozott.

A vendéglátás 2020 elejéig kifejezetten jó időszakát élte, a lezárások azonban számos olyan vállalkozást is eltüntettek, amely később már nem tudott újranyitni. Kiemelte, hogy

az elmúlt két-három évben ismét növekedés kezdődött, ezúttal nem csupán a hamburgereknél.

A nápolyi pizzát, rántott csirkét, gyrost és különböző távol-keleti fogásokat kínáló gyors, de a hagyományos gyorséttermeknél magasabb minőséget ígérő helyek egyaránt terjeszkednek.

Nem minden az, aminek az Instagramon látszik

Különösen népszerűvé vált a smashburger, amelynek látszólag alacsonyabb a belépési küszöbe. Egy új helynek nem feltétlenül kell hosszú étlapot összeállítania: két-három, egymástól csupán néhány összetevőben különböző burgerrel is el lehet indulni. A koncepció a közösségi médiában is könnyen bemutatható.

Jancsa Jani szerint ettől azonban egy üzlet még nem válik automatikusan gazdaságilag fenntarthatóvá. A látványos fényképek és a sikeres közösségimédia-kampányok nem mutatják meg, mi történik a háttérben. Más eredményt adhat például a számítás, ha a tulajdonos a hét nagy részében maga dolgozik az étteremben, saját munkáját azonban nem piaci bérként kezeli.