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A Tisza nemet mondott, elbukott Baka András jelöltje: nem választották meg az új legfőbb ügyészt

A Tisza nemet mondott, elbukott Baka András jelöltje: nem választották meg az új legfőbb ügyészt

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Nem kapta meg a szükséges kétharmados támogatást Szathmáry Zoltán, így nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök jelöltjéről hétfőn szavaztak a képviselők, miután a Tisza-frakció már korábban jelezte, hogy nem támogatja a megválasztását.
VG
2026.09.28, 11:21
Frissítve: 2026.09.28, 11:23

Nem választotta meg az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt legfőbb ügyésznek – számolt be róla a 24.hu. A Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészének megválasztásához a képviselők kétharmadának támogatására lett volna szükség, ezt azonban a jelölt nem kapta meg.

Baka András, Magyar Péter jelölt
Magyar Péter és a Tisza nemet mondott, elbukott Baka András jelöltje / Fotó: NurPhoto via AFP

Szathmáry Zoltánt Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelölte a tisztségre. Jelenleg a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán dolgozik osztályvezető ügyészként, a szervezethez 2018-ban került. Pályáját Miskolcon kezdte ügyészségi fogalmazóként, majd 2012-ben nevezték ki ügyésszé.

A kormánypártnak problémája volt a jelölttel

A jelölt parlamenti támogatása már napokkal a voksolás előtt kérdésessé vált. A Tisza-frakció szeptember 22-én egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja Szathmáry megválasztását, Magyar Péter pedig arra kérte Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet. A Sándor-palota ezt követően azt közölte, hogy az államfő fenntartja jelölését, és az Országgyűlés

  • feladata
  • és felelőssége

dönteni Szathmáry személyéről.

Az aranykonvoj ügye is szerepet játszott a Tisza döntésében

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Szathmáry Zoltán testvére, Szathmáry István az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársaként érintett az ukrán aranykonvoj ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi tájékoztatása szerint a folyamatban lévő büntetőeljárásban öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, a közelmúltban kihallgatott személyekkel pedig közokirat-hamisítás bűntettének gyanúját közölték.

Sajtóértesülések szerint a testvér érintettsége a Tisza-frakció ülésén is felmerült, amikor a képviselők Szathmáry Zoltán támogatásáról döntöttek. Szathmáry István az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztályvezetőjeként az előállított ukrán pénzszállítók beutazási és tartózkodási tilalmával kapcsolatos ügyintézésben vett részt. A Tisza egyik képviselője akkor azt mondta, azért nem támogatják a jelöltet, mert megítélésük szerint nem a megfelelő személyt választották ki a feladatra.

Baka András
legfőbb ügyész
köztársasági elnök
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