Valósággal úszik a pénzben Kármán András: soha ennyi forintja nem volt még egy magyar kormánynak sem, pedig csak most jön a nagy uniós pénzeső

Július végén új történelmi csúcsra, 5512,7 milliárd forintra emelkedett a központi kormányzat betéteinek összege – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikájából. Ezen belül 3445,8 milliárdot tettek ki a forint betétek és 2066,9 milliárdot a deviza. A korábbi csúcs 2021-ben volt, amikor először volt több mint 4000 milliárd forint likvid betéte a kormánynak, devizában pedig csak egyszer, 2009 márciusában volt a mostaninál magasabb az összeg, amikor Magyarország lehívta az IMF-hitelt – írja a Portfólió.

Július végén történelmi csúcsra emelkedett a központi kormányzat betéteinek összege/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Mi történt júliusban?

A legfrissebb adatok szerint augusztusban már csökkent a kesz állománya, de még mindig közel 4300 milliárd forintot tudott mozgósítani a kormányzat. A csökkenés egyébként nem meglepő, hiszen a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint augusztusban már az uniós programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, ez adta a havi költségvetési hiány nagy részét. Ekkora kifizetés mellett már az is pozitív, hogy "csak" 1200 milliárddal apadt a kesz.

Ha jobban megnézzük az adatokat, akkor egyetlen hónap alatt, júliusban gyakorlatilag megduplázódott a számla egyenlege. Az előző havi 2787,6 milliárd forint után július végére alakult ki az 5500 milliárd forint feletti csúcs. Vagyis jogosan tehetjük fel a kérdés: Mi történt júliusban?

Alapvetően két dolog befolyásolja a kesz egyenlegének alakulását:

A költségvetési hiány, hiszen ebből a likvid összegből fedezi a kormány a büdzsé költekezését.

A nettó állampapír-kibocsátás, hiszen az eladásokból befolyó pénz ide érkezik be, illetve a lejáró papírok visszatörlesztéséhez innen távozik a pénz.

A költségvetésben júliusban egészen elképesztő, több mint 520 milliárd forintos többlet keletkezett, amire korábban sosem volt példa. (A nagy egyszeri havi többlet természetesen nem azt jelenti, hogy a költségvetési gazdálkodás hirtelen egy csapásra egyensúlyba került. Az általános takarékoskodás mellett szezonális és egyedi hatások is alakították a többletet.)

Az ÁKK júliusban 3 milliárd euró értékben bocsátott ki 5 és 10 éves futamidejű devizakötvényeket, melyekből 1070 milliárd forint folyt be a számlára. Ezen felül az adósságkezelő értékesített majdnem 1200 milliárd forintnyi forint állampapírt (diszkont kincstárjegyet, kötvényt, lakossági állampapírt) értékesített. Ezekből kijön a bő 2500 milliárdos növekedés, viszont a jelek szerint az is kellett a hatalmas ugráshoz, hogy ne legyen komolyabb állampapír-lejárat és kamatfizetés.

Ha a kormányzati számla egyenlegéhez hozzátesszük, hogy az MNB devizatartalékai is történelmi csúcson vannak, akkor a kettő együtt komoly védőhálót jelent Magyarország számára.