Rendhagyó döntéssel írt történelmet a Junior Prima Díj zsűrije (X)

Hét fiatal alkotót ismertek el idén Junior Prima Díjjal a színház-, film- és táncművészet kategóriában. A díjátadón egy olyan döntés is született, amelyre a kategória 18 éves történetében még nem volt példa: két drámaíró közösen kapta meg az elismerést.

A Junior Prima Díj azokat a 30 év alatti fiatalokat helyezi reflektorfénybe, akik már pályájuk elején figyelemre méltó eredményeket értek el saját művészeti területükön. Az idei mezőny kifejezetten sokszínű volt. Színészek, rendezők, egy táncművész és a színpad mögött dolgozó alkotók egyaránt bekerültek a kategória díjazottjai közé.

A díjazottak listája rendkívül színes

Az idei évben Devich Botond díszlet- és látványtervező, Gyulai-Zékány István, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színésze, Jurák Bettina táncművész és koreográfus, valamint Kenéz Ágoston színész, rendező és író vehette át az elismerést. Díjat kapott továbbá Podlovics Laura, a Budapest Bábszínház színésze, bábszínésze, írója és rendezője.

A lista azonban még nem ért véget, mivel a 2026-os évben rendhagyó módon Kovács Dominik és Kovács Viktor, vagyis a Kovács Ikrek közösen részesültek a Junior Prima Díjban.

A színház-, film- és táncművészeti kategória 2008-as indulása óta most először döntött úgy a zsűri, hogy megosztva ítéli oda a díjat.

Negyven jelöltből választották ki a díjazottakat

A fiatal alkotókra színházak, valamint különböző szakmai és érdekképviseleti szervezetek tehettek javaslatot, a kategória társalapítója, az MBH Bank felkérésére. Idén összesen negyven név került a jelöltek közé, közülük választotta ki a díjazottakat a szakmai zsűri.

A döntésben Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója, Kováts Adél színész, a Radnóti Színház igazgatója, Aleszja Popova balettművész, Orlai Tibor színházi producer és Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója vett részt.

Rudolf Péter a díjátadón arról beszélt, hogy már a jelöltek névsora is jól mutatja, mennyi fiatal tehetség dolgozik jelenleg Magyarországon. Szerinte egy művész pályáján természetesek a bizonytalanságok és a kérdőjelek, egy komoly szakmai visszajelzés azonban éppen ezekben az időszakokban adhat fontos megerősítést, főleg mivel a díj pénzjutalommal is jár, ami nem elhanyagolható kérdés egy fiatal életében.