Egyelőre fizessük csak be szépen a kötelező kamarai hozzájárulást!

Magyar Péter 2024-ben aláírásával támogatta az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörlését célzó kezdeményezést – emlékeztet a Media1, amely éppen ezért megkérdezte a kormányt, mi lesz a vállalkozásokat terhelő befizetéssel. Mint megtudta, felülvizsgálják a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával lévő együttműködés kereteit, és hamarosan jöhetnek az első eredmények.

Új alapokra kerül a GEM és a kamara partnersége/Fotó: Vémi Zoltán

Nemsokára közzéteszik az átvilágítás első eredményét

A válasz a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól érkezett (GEM), a kérdés pedig úgy szólt, hogy a kormány tervezi-e a vállalkozások által évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás megszüntetését vagy a rendszerének átalakítását.

A Magyar Péter (akkor még nem) miniszterelnök által 2024 márciusában személyesen is támogatott eltörlést a Jobbik kezdeményezte Stop 5000 néven. Az intézkedés azonban már nem szerepelt a Tisza 2026-os hivatalos választási programjában, abban csak általánosságban van szó az adórendszer egyszerűsítéséről és az adóterhek mérsékléséről.

A Media1 ugyanerről szeptember elején már érdeklődött a Kormányszóvivői Irodánál, de miután onnan nem kapott választ, a Pénzügyminisztériumhoz fordult, amely viszont a GEM-hez irányította. Ott a portál arra is rákérdezett, hogy amennyiben változtatást terveznek,

milyen módosítás várható;

mikortól léphet életbe;

érintené-e a már előírt kamarai hozzájárulást, illetve a jelenleg fennálló ilyen tartozásokat;

várható-e erről még 2026-ban törvényjavaslat vagy más kormányzati döntés.

Azonban a GEM szeptember 10-én megkérdezett válaszából sem derül ki egyértelműen, mi lesz az évi 5000 forint sorsa. A kamarával folyó együttműködés felülvizsgálata kiterjed

a korábbi kormány és,

a jogelőd minisztériumok és az MKIK között létrejött megállapodásokra,

továbbá a kamarának adott költségvetési támogatások rendszerére és azok felhasználására.

Hatékony kamarai együttműködésre van szükség

Viszont a folyamatban lévő munka első eredményeiről már a közeljövőben várható tájékoztatás. A minisztérium szerint a felülvizsgálat célja, hogy olyan új együttműködést jöjjön létre a kamarával, amely hatékonyabban szolgálhatja a gazdasági szereplők, különösen a hazai kis- és középvállalkozások érdekeit és versenyképességük erősítését.