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hozzájárulás
Media1
MKIK
felülvizsgálat
megszüntetés

Egyelőre fizessük csak be szépen a kötelező kamarai hozzájárulást!

Van remény a kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére, amelyet két éve Magyar Péter is támogatott, de döntés még nincs a Media1utánajárása szerint. A portál biztosan csak annyit tudott meg a szaktárcától, hogy még tart annak az együttműködésnek a felülvizsgálata, amely minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között született.
VG
2026.09.14., 13:57

Magyar Péter 2024-ben aláírásával támogatta az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörlését célzó kezdeményezést – emlékeztet a Media1, amely éppen ezért megkérdezte a kormányt, mi lesz a vállalkozásokat terhelő befizetéssel. Mint megtudta, felülvizsgálják a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával lévő együttműködés kereteit, és hamarosan jöhetnek az első eredmények.

kamara
Új alapokra kerül a GEM és a kamara partnersége/Fotó: Vémi Zoltán

Nemsokára közzéteszik az átvilágítás első eredményét

A válasz a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól érkezett (GEM), a kérdés pedig úgy szólt, hogy a kormány tervezi-e a vállalkozások által évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás megszüntetését vagy a rendszerének átalakítását.

A Magyar Péter (akkor még nem) miniszterelnök által 2024 márciusában személyesen is támogatott eltörlést a Jobbik kezdeményezte Stop 5000 néven. Az intézkedés azonban már nem szerepelt a Tisza 2026-os hivatalos választási programjában, abban csak általánosságban van szó az adórendszer egyszerűsítéséről és az adóterhek mérsékléséről.

A Media1 ugyanerről szeptember elején már érdeklődött a Kormányszóvivői Irodánál, de miután onnan nem kapott választ, a Pénzügyminisztériumhoz fordult, amely viszont a GEM-hez irányította. Ott a portál arra is rákérdezett, hogy amennyiben változtatást terveznek,

  • milyen módosítás várható;
  • mikortól léphet életbe;
  • érintené-e a már előírt kamarai hozzájárulást, illetve a jelenleg fennálló ilyen tartozásokat;
  • várható-e erről még 2026-ban törvényjavaslat vagy más kormányzati döntés.

Azonban a GEM szeptember 10-én megkérdezett válaszából sem derül ki egyértelműen, mi lesz az évi 5000 forint sorsa. A kamarával folyó együttműködés felülvizsgálata kiterjed

  • a korábbi kormány és,
  • a jogelőd minisztériumok és az MKIK között létrejött megállapodásokra,
  • továbbá a kamarának adott költségvetési támogatások rendszerére és azok felhasználására.

Hatékony kamarai együttműködésre van szükség

Viszont a folyamatban lévő munka első eredményeiről már a közeljövőben várható tájékoztatás. A minisztérium szerint a felülvizsgálat célja, hogy olyan új együttműködést jöjjön létre a kamarával, amely hatékonyabban szolgálhatja a gazdasági szereplők, különösen a hazai kis- és középvállalkozások érdekeit és versenyképességük erősítését.

Az 5000 forintos kérdésére csak részválaszhoz jutott Media1 figyelemre méltó, hogy válaszában a tárca egy folyamatban lévő, átfogó MKIK-felülvizsgálatról számolt be. A portál figyelmeztet, hogy mivel a hatályos szabályok szerint a kamarai hozzájárulást meg kell fizetni, ha valaki a kormányváltás után Magyar Péter 2024-es, a Stop 5000-nek adott aláírása alapján abban reménykedve nem fizette meg, hogy azt az új kormány azonnal eltörli, azzal azt kockáztatja, hogy kamara adók módjára végrehajtást indít ellene a NAV-val.

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