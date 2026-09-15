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Ukrajna
energiaválság
Hortay Olivér
gázolaj
Kapitány István
Magyarország
export

Megkérdezték Kapitány Istvántól, hogy a dízelválság közepén mennyi gázolajat exportál Magyarország Ukrajnába: kínos helyzetbe kerülhet a miniszter, ha beigazolódik a gyanú

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A keddi parlamenti ülésnapon nem volt hiány az energetikai kérdésekből. Hortay Olivér a Fidesz országgyűlési képviselője arról kérdezte Kapitány Istvánt, hogy mekkora a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázolajexport volumene. A gazdasági és energetikai miniszter részéről nem érkezett válasz, azonban számottevő mennyiségről lehet szó.
VG
2026.09.15, 19:57
Frissítve: 2026.09.15, 20:08

A feszült geopolitikai helyzet, illetve a szűkös finomítói kapacitások miatt a gázolaj átlagára 700 forint felett jár, a kormány pedig az Orbán-kormány által korábban alkalmazott védett ár helyett havi ötezer forinttal igyekszik segíteni a szorult helyzetbe került autósokon. A kialakult körülmények és a Tisza-kormány döntése apropóján kérdezte Hortay Olivér Kapitány Istvánt arról, hogy mekkora mennyiségben exportál gázolajat Magyarország keleti szomszédjának.

Kapitány István
Kapitány István / Fotó: AFP

Kapitány István nem válaszolt a kérdésre

Hortay Olivér a felszólalásában emlékeztette a minisztert arra, hogy az elmúlt napokban sok szó esett Magyarország gázolajimport-igényéről, azonban az export jóval kevesebb figyelmet kapott.

Tudjuk, hogy Ukrajna az egyik legfontosabb célpiaca a magyar gázolajnak, ahogyan azt is tudjuk, hogy májusban újraindultak a szállítmányok

− mondta a Fidesz képviselője, majd hozzátette, hogy nem állnak rendelkezésre hivatalos és pontos adatok ezek volumenéről.

A politkus szerint a becslések havi 40-50 ezer tonnára teszik az ukrajnai export mennyiségét, ami a magyar országos fogyasztás nagyjából tíz százaléka.

Hortay arra is rámutatott, hogy a hatályos jogszabályok értelmében Kapitány Istvánnak jóvá kell hagynia a szállításokat.

A kérdésekre a miniszter nem adott választ.

Havi ötezer forintos támogatás

Hiába váltott ki jelentős felháborodást, a védett ár helyett a kormány változatlanul, eredeti tervének megfelelően, közel egymillió dízelautósnak fizet összesen 20 ezer forintot az év végéig. Ez havi ötezer forintot jelent. A támogatásra a mezőgazdasági termelők is jogosultak, akik a a gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetik.

A pénzügyminiszter az üzemanyagárak emelkedését a háborús helyzettel, a Hormuzi-szoros lezárásával, valamint a nyersolaj és különösen a dízel világpiaci drágulásával magyarázta. Ezért a kormány olyan támogatási formát választott, amely Kármán szerint nem ösztönzi az üzemanyagturizmust, és az importot, illetve a hazai ellátást sem veszélyezteti.

A támogatás 

  • szeptemberre, 
  • októberre, 
  • novemberre 
  • és decemberre 

havi ötezer forint lesz, a pénz pedig a 150 lóerő alatti dízeles személyautók tulajdonosainak jár. Az első részletet már októberben kifizetik: a NAV-nál nyilvántartott bankszámlával rendelkezők automatikusan megkapják az összeget, másoknak postán kézbesítik. Külön igényléssel tehát a jogosultaknak nem kell bajlódniuk.

A 2026. január 1. után vásárolt dízelautóknál néhány hetes csúszás várható, mivel ezek tulajdonosainak adatait külön kell feldolgozni. A támogatás az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is kiterjed, amennyiben az autó magánszemély tulajdonában van.

A kifizetés személyijövedelemadó-mentes, ehhez a Magyar Államkincstár megkapja a szükséges adatkezelési jogosultságokat, a közúti nyilvántartási szervnek pedig a törvény hatálybalépése után öt munkanapon belül át kell adnia a járműadatokat a NAV-nak.

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