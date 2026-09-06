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Lidl
láncok
Kapitány István

Kapitány István átalakítaná a boltok kínálatát – egyértelmű üzenetet kaptak az üzletláncok, a Lidl már tud a nagy tervről

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Jelentősen átalakulhat a hazai üzletek kínálata. Kapitány István szerint a cél a hazai beszállítók megerősítése és külpiaci lehetőségeik bővítése.
VG
2026.09.06, 21:14
Frissítve: 2026.09.06, 21:24

Új alapokra helyezné a kormány és a kiskereskedelmi vállalatok együttműködését – közölte Kapitány István a Facebook-oldalán

Kapitány István
Kapitány István átalakítaná a boltok kínálatát – egyértelmű üzenetet kaptak az üzletláncok, a Lidl már tud a nagy tervről / Fotó: Kapitány István / Facebook

A gazdasági és energetikai miniszter szerint felülvizsgálhatják azokat a szabályokat, amelyek nem érik el céljukat, vagy indokolatlan terhet jelentenek a vállalkozások számára.

„Ennek jegyében a héten találkoztunk a Lidl Magyarország vezetőségével. A megbeszélésen nyíltan beszéltünk a kiskereskedelmet érintő legfontosabb kérdésekről, 

a jelenlegi szabályozási környezetről és arról is, hol van szükség változtatásra” – közölte Kapitány István. 

A miniszter bejegyzése szerint megőrzik azokat az intézkedéseket, amelyek a magyar családok érdekeit szolgálják, ugyanakkor felülvizsgálják a feleslegesnek vagy eredménytelennek ítélt előírásokat. Mint írta, változtatni kell azokon a szabályokon is, amelyek indokolatlanul nehezítik a vállalkozások működését.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a naponta több millió vásárlót kiszolgáló kiskereskedelmi láncok olyan gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek a minisztériumi elemzésekből nem feltétlenül ismerhetők meg. A kormány ezért a kereskedelmi szereplők mellett magyar vállalkozásokkal, beszállítókkal és szakmai szervezetekkel is egyeztet.

Kapitány István szerint nemcsak a hazai boltok polcain kellene több magyar terméknek megjelennie, hanem abban is segíteni kellene a vállalkozásokat, hogy a nemzetközi piacokra is eljussanak.

Ebben a nagy üzletláncok külföldi hálózatai is szerepet kaphatnak. A tervek szerint olyan kiskereskedelmi környezetet alakítanának ki, amely egyszerre védi a fogyasztókat, biztosítja a tisztességes versenyt, valamint ösztönzi a beruházásokat és a fejlődést.

A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a párbeszéd már megkezdődött, és ahol indokoltnak látják, változtatni fognak a szabályozáson. Hozzátette: a döntéseknél minden esetben Magyarország, a magyar gazdaság és a fogyasztók érdekeit tartják szem előtt.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy mintegy 800 magyar vendéglátóipari vállalkozás részesül egyenként 10 millió forintos támogatásban. Kapitány István ismertetése szerint a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a vidéki vendéglátóhelyek kapják a támogatás 80 százalékát.

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