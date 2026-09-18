Kapitány István bemondta: Magyarország egy év alatt leválhat az orosz földgázról, év végéig vizsgálják felül Paks 2-t
A gazdasági és energetikai miniszter első nagyobb interjúját a Telexnek adta.
Kapitány István arról is beszélt, hogy a közigazgatásban „még mindig nagyon-nagyon sok” ember vesz részt a döntéshozatalban, amin a kormánynak változtatnia kell.
A dízelüzemanyag 5000 forintos támogatásáról elmondta, hogy az intézkedés megközelítőleg havi 10 milliárd forintjába kerül az államnak, így a négy hónap idejére 40 milliárd forintos kiadást jelent. Kapitány István szerint a támogatás mintegy egymillió dízelautóst érint.
„El kellett dönteni, hogy milyen módon avatkozunk be. Ez egy sokkal igazságosabb, fókuszáltabb beavatkozás, mint ha mindenkinek adnánk” – mondta.
Kijelentette, hogy
Magyarország egy éven belül leválhat az orosz gázról, a Paks II. beruházás felülvizsgálata pedig az év végére fejeződhet be.
A miniszter hangsúlyozta, még nem fejeződött be Paks 2 felülvizsgálata, az év végén hozzák meg a döntést arról, hogy „erre az atomerőműre szüksége van-e Magyarországnak, vagy sem.”
„Jövő októberben, ha valóban úgy alakul a helyzet, ahogy jelen pillanatban látszik, akkor is megoldható, sőt, meg lesz oldva Magyarország gázellátása más forrásokból” – fogalmazott.
Hozzátette, miniszterként komolyan veszi, hogy az embereket takarékosságra ösztönözzék, ahogyan a nyári hőhullám idején is tették. „Nagyon fontos, hogy energiahatékonyak legyünk” – mondta.
Ugyanakkor hozzátette, meglátjuk, hogy erre szükség lesz-e. Optimista embernek tartja magát, elképzelhetőnek nevezte, hogy lezárul a háború addigra. A műsorvezető felvetésére, hogy itt egy politikai döntés van a bizottság részéről, azt mondta, „mi ezt betartjuk, ha be kell tartani”.
Hangsúlyozta azt is, hogy az a legoptimálisabb ha sokrétű a beszerzés, amennyire csak lehet. De fontosnak nevezte, hogy Magyarország gázellátását különböző forrásokból lehet biztosítani versenyképes árakon. Szerinte a környező országokban így van, Csehországban mind gázban, mind olajban leváltak „és nem halljuk azt, hogy ott óriási gazdasági problémákat okozott volna”.
Ugyan az olajjal kapcsolatban még nincs döntés, Kapitány szerint ott is vannak lehetőségek és nagyon jónak nevezte, hogy Magyarországnak két kőolajvezetéke van, szemben Ausztriával, ahol csak egy. Az Adria olajvezetékről elkezdték a tárgyalásokat a horvátokkal és Mollal, hogy egészen biztos legyen az, hogy az olajvezeték teljes kapacitáson tud működni, ha szükség van rá.
Elárulta, hogy találkozott a horvát energiaügyi miniszterrel Luxemburgban, ahol nagyon sok mindent beszéltek meg. Kritizálta az előző kormányt, hogy megromlottak a horvát-magyar diplomáciai kapcsolatok, szerinte nem kellett volna ebbe a helyzetbe kerülni.
„Mi egyértelműen a magyar érdeket képviseljük, de meg kell találni a win-win szituációt, hogy mindkét félnek megfelelő legyen. Jó, hogy ha van egy semleges bróker, a magyar kormány tud abban segíteni, hogy üzlet alapon folyjanak a tárgyalások és semmilyen más téma ne keveredjen bele". Szakmailag jól vezetett vállalat” – fogalmazott a Molról Kapitány, fontosnak nevezte, hogy konstruktív legyen a viszonya a Janaf-fal és a horvát kormánnyal.
A miniszter az interjúban a tervezett vagyonadóra is kitért, amelyet állítása szerint „nagy örömmel” fog befizetni.
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