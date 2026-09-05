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vendéglátás
turizmus
Kapitány István
Ganz Ábrahám

Kapitány István bejelentette: hitelt és vissza nem térítendő támogatást kap több száz magyar vállalkozás – ezeket a cégeket támogatják

Mintegy 800 magyar vendéglátóipari vállalkozás részesül egyenként 10 millió forintos támogatásban – ezt jelentette be szombat délelőtt közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. A Kapitány István ismertetése szerint a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a vidéki vendéglátóhelyek kapják a támogatás 80 százalékát.
VG
2026.09.05., 11:22
Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

Összesen 8 milliárd forintos támogatási csomagot, úgynevezett „5+5” konstrukciót indít a kormány a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a vendéglátásban tevékenykedő kis- és középvállalkozások (kkv-k) megerősítésére – jelentette be szombat délelőtt közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Ganz Ábrahám Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterDuna Aszfalt
Nyolcmilliárd forintot kapnak a cukrászdák és az éttermek a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében / Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

A döntés értelmében mintegy 800 magyar vállalkozás részesül egyenként 10 millió forintos támogatásban. 

Az 5+5 konstrukció egyszerű: 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH Start Hitel, valamint 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást jelent

–  emelte ki Kapitány István. A KTH a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontra utal.

A kedvezményezetti kör és a támogatás célja

A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatást elnyerő cégek 95 százaléka mikro- vagy kisvállalkozás, így a források közvetlenül a magyar gazdaság legkisebb, ugyanakkor leginkább rászoruló szereplőihez kerülnek. 

A benyújtott és pozitívan elbírált kérelmek jelentős része, mintegy négyötöde vidéki helyszínekhez köthető. 

A program ezen szakasza kifejezetten a vidéki vendéglátóhelyeket, köztük éttermeket és cukrászdákat célozta meg. A nyertesek azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt (2026 tavaszán) nyújtották be a pályázataikat. A mostani bejelentés a bírálati szakasz lezárását és a kifizetések megkezdését jelenti, vagyis a vállalkozások hamarosan kézhez kapják a megítélt összegeket. 

A támogatásokat  következőkre fordíthatják a kkv-k:

  • Infrastruktúra-fejlesztés és modernizáció: Az üzlethelyiségek, konyhák, vendégterek felújítása és korszerűsítése.
  • Eszközbeszerzés: Új, modernebb konyhai gépek, sütő- és hűtőberendezések, valamint a kiszolgálást hatékonyabbá tévő digitális eszközök vásárlása.
  • Energiahatékonysági beruházások: A rezsiköltségek csökkentését célzó fejlesztések, például szigetelés, nyílászárók cseréje vagy megújuló energiaforrások bevonása.
  • Digitalizáció és automatizáció: Modern vállalatirányítási, rendelési vagy készletnyilvántartó rendszerek bevezetése.
  • Működési hatékonyság javítása: Olyan fejlesztések, amelyek közvetve hozzájárulnak a hozzáadott érték növeléséhez, ezáltal lehetővé teszik a munkaerő megtartását és a bérek emelését.

Gazdaságpolitikai háttér és célkitűzések

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a Ganz Ábrahám program filozófiája túlmutat a hagyományos turizmuspolitikán. A kormányzati intézkedés célja nem csupán a turisztikai vonzerő növelése, hanem a hazai kkv-szektor strukturális segítése, a vállalkozások piaci stabilitásának és versenyképességének hosszú távú biztosítása, illetve a vidékfejlesztés is.

A 10 millió forintos injekciók célja, hogy a vidéki szolgáltatók fejleszthessék infrastruktúrájukat, javíthassák energiahatékonyságukat, és ezáltal a nemzetközi piacon vagy a hazai versenyben is sikeresebbé váljanak.

A bejelentés megerősíti a szaktárca azon törekvését, hogy a költségvetési forrásokat és az uniós alapokat hatékonyan, közvetlenül a magyar tulajdonú cégek modernizációjára fordítsák. A Ganz Ábrahám program mint gazdaságfejlesztési ernyőterv a jövőben további iparágakat és vállalkozói rétegeket is megcéloz majd a hazai gazdasági növekedés beindítása érdekében.

 

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