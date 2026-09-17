Üzent Kapitány István a világ befektetőinek: ezt várja tőlük Magyarországon a Tisza-kormány − „Minden országban legyen világos"

Kedden és szerdán zajlott az éves Külgazdasági Értekezlet, amelynek keretein belül Kapitány István hazánk gazdasági prioritásait vitatta meg a külgazdasági attasékkal − közölte a miniszter egy Facebook-bejegyzésében.

Kapitány István / Fotó: NurPhoto via AFP

A nagykövetekkel ezzel kapcsolatban már augusztus 27-én, a misszióvezetői találkozón egyeztetett, de most azok kerültek sorra, akik nap mint nap a külgazdasági kérdésekkel foglalkoznak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja, hogy a kis magyar exportőrök erős nemzetközi vállalatokká váljanak, és minél több értékteremtő beruházás érkezzen hazánkba. "Egy olyan világban, ahol erősödnek a vámháborúk, és egyre kevesebb, de egyre nagyobb projektekért folyik a verseny, nem engedhetjük meg magunknak, hogy szétaprózzuk az erőinket" − fogalmazott. Az attaséktól azt kérte, hogy olyan üzletekkel foglalkozzanak, amelyeknek „valóban van értelme”, mivel nem a találkozók, delegációk és rendezvények száma fontos, hanem az elért eredmények.

Kapitány István lezárt ügyeket, új exportlehetőségeket, és megvalósuló, gazdaságilag megalapozott beruházásokat szeretne látni. Minden országban világossá kell tenni, hogy melyik az a néhány ügy, amely igazán fontos, és hogyan kívánjuk azokat megvalósítani − közölte, majd világossá tette milyen befektetőket vár Magyarországra:

olyanokat, akiknél két kérdésre is igen a válasz: hoznak-e valódi hozzáadott értéket az országnak, és üzleti partnerként tekintenek-e a magyar kis- és középvállalkozásokra.

A miniszter rámutatott, hogy a jó beruházás nemcsak letelepszik, hanem „gyökeret is ereszt”, ezzel pedig a magyar beszállítókkal és magyar tudással együtt növekszik.

Az iránymutatás után az is kiderült, hogyan nyújt majd mindehhez segítséget a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca olyan környezetet teremt majd, amelyben elérhetők a finanszírozási források, és mindenki tudja, mire számíthat. A komoly befektető ugyanis nem ígéretekre épít, hanem kiszámíthatóságra− zárta bejegyzését Kapitány István.