Kapitány István hallani sem akar a tényekről: hiába jött el a magyar gazdaság fekete napja, továbbra is nagyon optimista – „A bizalom nem tűnt el"
Lehangoló adatok érkeztek a magyar gazdaságból szerdán, ez azonban nem vette kedvét a gazdasági és energetikai miniszternek. Kapitány István egy Facebook posztban azt állította, hogy a lakossági és a vállalati bizalom is erősödött, és ennek már a fogyasztásban és az ipari termelésben is látszik a hatása.
A gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalára feltöltött beszédében kijelentette, hogy a korábban emlegetett 133 nap már eltelt, a bizalom pedig nem tűnt el.
Szeretném jelezni, hogy ennek nagyon nincs vége 133 nap után, mert annál több már eltelt
– mondta Kapitány, aki szerint a legfrissebb számok alapján a biztos választók 64 százaléka a Tisza mellett teszi le a voksát. „Keményen dolgozunk azért, hogy megszolgáljuk ezt a bizalmat” – tette hozzá.
A miniszter a gazdaság állapotáról is beszélt. Felidézte, hogy korábban arról beszéltek: az előző négy évben a gazdaságfejlesztésre Európában elköltött összeg háromszorosát fordították, a magyar gazdaság mégsem nőtt. „Négy hónap alatt nem lehet csodát tenni” – fogalmazott Kapitány, majd a bizalmat nevezte a legfontosabb változásnak.
Egy olyan gazdasági fegyvert vetettetek be, amely egy gazdasági szakember számára a legfontosabb dolog. Ez pedig a bizalom
– mondta. Szerinte a lakossági bizalom négyéves csúcson van, és ennek hatására az emberek többet költenek, miközben bíznak abban is, hogy a Tisza teljesíteni fogja a vállalásait. Kapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakossági fogyasztás az első félévben 4,5 százalékkal nőtt, és szerinte a júliusi-augusztusi adatokban is látható a bővülés. A vállalati bizalomról azt mondta, hogy az is magas szinten van, és szerinte az ipari termelésben is megmutatkozik.
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A szerdán megjelent adatok közben jóval kevésbé kedvező képet festenek a magyar gazdaság több területéről, Az ipari termelői árak emelkedése felgyorsult a nyár utolsó hónapjában. Erre azért érdemes figyelni, mert fontos indikátora az inflációs pályának. Ha itt drágulás történik, az le fog csapódni a fogyasztói árakban is. Márpedig most éppen ez történik.
A belföldi értékesítés árai 5, az exportértékesítés árai 4,7 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva. Júliusban még csak rendre 2,5, illetve 0,3 százalékos növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1 százalékosról 4,8 százalékosra ugrott.
A trend tehát látványosan kedvezőtlen – egy éves csúcsot jelent –, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy január-augusztusban a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal magasabbak, az exportértékesítés árai 0,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében nem változtak a tavalyi év első nyolc hónapjához viszonyítva.
Ennél is komolyabb pofon, ami a magyar turizmusban – közvetlen és közvetett módon a magyar GDP mintegy 13 százalékát adja – történt augusztusban, a nyári főszezon csúcsidőszakában. Az ágazat eredménye ugyanis brutális mértékben maradt el a 2025-ös bázishoz képest. A turisztikai szálláshelyeken csaknem 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el, ezzel
- a vendégek száma 7,3,
- a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal csökkent
egyetlen év leforgása alatt. Sőt, a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1 százalékkal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken. Csak, hogy világos legyen, ez mit jelent:
a covid óta nem láttunk ekkora mértékű zuhanást, tehát immáron öt éve.
Különösen aggasztó, hogy a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, ami a szezonálisan kiigazított adatok alapján már 14, valamint 12 százalékos lejtmenet 2025 augusztusához képest.
Érdemes felidézni, a korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor a szeptemberi, kötcsei beszédében tett prognózist a magyar gazdaságról. Az előadás eredetileg zárt ajtók mögött zajlott, de később mégis kiszivárgott, így nyilvánosan meghallgatható. A volt kormányfő azt mondta, hogy az első számú téma a magyar közbeszédben a gazdaság kell, hogy legyen. Értékelése szerint nehéz időkben van egy inkompetens kormány, rossz kormányzati döntések, gyenge kormányzati emberek, amiért a gazdaság lebénult.
Az egész gazdaságban jó esetben kivárás van, vagy teljes leállás. És ennek súlyos következményei lesznek
– figyelmeztetett. Hozzátette, hogy olyan körülmények állnak fenn – gyengélkedő Németország, egy rossz állapotban lévő Európai Unió –, hogy még ha jól is csinálja a kormány, akkor is nagyon nehéz eredményeket elérni. "Van egy gazdasági miniszterünk, aki életében nem csinált gazdaságpolitikát, van egy gyenge vezetői karakterrel rendelkező pénzügyminiszterünk, és közben válság van körülöttünk, és a magyar gazdaság sui generis válságban van."
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Miközben a Tisza-kormány percről percre közvetíti a tisztítótűz minden mozzanatát, a háttérben nagyon súlyos gazdasági folyamatok zajlanak. A magyar gazdaság ezer sebből vérzik, és ha valamikor, akkor szerda reggel nyilvánvalóvá vált, hogy ezek azonnali kormányzati válaszokat igényelnek. Hiába, Kármán Andrásnak csak az 5000 forintos dízeltámogatás jutott eszébe, Kapitány István pedig Facebook-kommentelőket hívott el kávézni.