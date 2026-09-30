Kapitány István hallani sem akar a tényekről: hiába jött el a magyar gazdaság fekete napja, továbbra is nagyon optimista – „A bizalom nem tűnt el"

Lehangoló adatok érkeztek a magyar gazdaságból szerdán, ez azonban nem vette kedvét a gazdasági és energetikai miniszternek. Kapitány István egy Facebook posztban azt állította, hogy a lakossági és a vállalati bizalom is erősödött, és ennek már a fogyasztásban és az ipari termelésben is látszik a hatása.

Miközben a friss augusztusi adatok több fontos gazdasági mutató romlását mutatják, Kapitány István szerint a bizalom nem tűnt el / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalára feltöltött beszédében kijelentette, hogy a korábban emlegetett 133 nap már eltelt, a bizalom pedig nem tűnt el.

Szeretném jelezni, hogy ennek nagyon nincs vége 133 nap után, mert annál több már eltelt

– mondta Kapitány, aki szerint a legfrissebb számok alapján a biztos választók 64 százaléka a Tisza mellett teszi le a voksát. „Keményen dolgozunk azért, hogy megszolgáljuk ezt a bizalmat” – tette hozzá.

A miniszter a gazdaság állapotáról is beszélt. Felidézte, hogy korábban arról beszéltek: az előző négy évben a gazdaságfejlesztésre Európában elköltött összeg háromszorosát fordították, a magyar gazdaság mégsem nőtt. „Négy hónap alatt nem lehet csodát tenni” – fogalmazott Kapitány, majd a bizalmat nevezte a legfontosabb változásnak.

Egy olyan gazdasági fegyvert vetettetek be, amely egy gazdasági szakember számára a legfontosabb dolog. Ez pedig a bizalom

– mondta. Szerinte a lakossági bizalom négyéves csúcson van, és ennek hatására az emberek többet költenek, miközben bíznak abban is, hogy a Tisza teljesíteni fogja a vállalásait. Kapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakossági fogyasztás az első félévben 4,5 százalékkal nőtt, és szerinte a júliusi-augusztusi adatokban is látható a bővülés. A vállalati bizalomról azt mondta, hogy az is magas szinten van, és szerinte az ipari termelésben is megmutatkozik.

A KSH nem ért egyet Kapitány Istvánnal

A szerdán megjelent adatok közben jóval kevésbé kedvező képet festenek a magyar gazdaság több területéről, Az ipari termelői árak emelkedése felgyorsult a nyár utolsó hónapjában. Erre azért érdemes figyelni, mert fontos indikátora az inflációs pályának. Ha itt drágulás történik, az le fog csapódni a fogyasztói árakban is. Márpedig most éppen ez történik.