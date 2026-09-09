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magyar gazdaság
Kapitány István
gyár
beruházás
üzem

Kapitány István a legjobb időzítéssel közölte: nem akar több összeszerelő üzemet látni Magyarországon

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Kiváló ütemérzékéről tett tanúbizonyságot gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István egy nappal azt követően, hogy újabb gyár jelentette be, hogy bezárja üzemét és több száz embert küld el, azt mondta, hogy nem akar összeszerelő üzemeket Magyarországon.
VG
2026.09.09, 17:03
Frissítve: 2026.09.09, 17:04

"Magyarországnak újra vonzó hellyé kell válnia. De nem akármilyen beruházásokat akarunk. Nem összeszerelő üzemeket szeretnénk látni" – ezt mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, miután kedd este találkozott a brit nagykövetségen Justin McKenzie Smith brit nagykövettel.

Kapitány István új irányt szabna a magyar gazdaságnak: nem kér több összeszerelő üzemet
Kapitány István új irányt szabna a magyar gazdaságnak: nem kér több összeszerelő üzemet / Fotó: NurPhoto via AFP

A tárcavezető mondatai azok után hangzanak különösen, hogy kedden derült ki, hogy a WKW Group év végén bezárja győri üzemét, és jogutód nélkül megszünteti a WKW Hungaria Kft.-t. A döntés következtében 470 dolgozó munkaviszonya szűnik meg, a vállalat pedig az autóipari megrendelések visszaesésével indokolta a termelés befejezését. A cég szerint 

a megváltozott rendelésállomány mellett már nem lehet gazdaságosan fenntartani a magyarországi működést, a termelés december 31-éig fokozatosan áll le. 

Idén ez már a sokadik gyárbezárás Magyarországon. Júniusban a Nestlé Hungária jelentette be, hogy idén megszünteti a termelést a szerencsi gyárában, majd pár héttel később az Accel Hunland Kft. döntött hasonlóképpen.

A Tisza Párt a kampány során többször egyértelművé tett, hogy nem akarnak összeszerelő üzemeket Magyarországra csábítani, Kapitány István pedig inkább a magas hozzáadott értéket előállító kapacitásokra helyezné a gazdasági hangsúlyt.

A miniszter a mostani bejegyzésében arról is beszélt, hogy közel 700 brit kötődésű cég van jelen az országban, és mintegy 45 ezer magyar embernek adnak munkát.

Szerinte a tudásra kell építeni, főképpen a magyar emberek szaktudására,  és olyan beruházások kellenek, amelyek fejlesztést, kutatást és jól fizető szakmai munkát hoznak magyar mérnököknek és szakembereknek.

Ehhez három dolog kell: kiszámítható szabályozás, kevesebb bürokrácia és versenyképes energiaárak. Mert versenyképes energia nélkül nincs versenyképes ipar

– írta a miniszter, aki hozzátette azt is, hogy "Magyarország nyitott, exportra épülő gazdaság. A gazdasági elszigetelődés és az elzárkózás európai barátainktól sosem lehet jó irány. És a mi kormányunk a nyitottság mellett teszi le a voksát."

 

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