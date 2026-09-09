Kapitány István a legjobb időzítéssel közölte: nem akar több összeszerelő üzemet látni Magyarországon

"Magyarországnak újra vonzó hellyé kell válnia. De nem akármilyen beruházásokat akarunk. Nem összeszerelő üzemeket szeretnénk látni" – ezt mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, miután kedd este találkozott a brit nagykövetségen Justin McKenzie Smith brit nagykövettel.

Kapitány István új irányt szabna a magyar gazdaságnak: nem kér több összeszerelő üzemet / Fotó: NurPhoto via AFP

A tárcavezető mondatai azok után hangzanak különösen, hogy kedden derült ki, hogy a WKW Group év végén bezárja győri üzemét, és jogutód nélkül megszünteti a WKW Hungaria Kft.-t. A döntés következtében 470 dolgozó munkaviszonya szűnik meg, a vállalat pedig az autóipari megrendelések visszaesésével indokolta a termelés befejezését. A cég szerint

a megváltozott rendelésállomány mellett már nem lehet gazdaságosan fenntartani a magyarországi működést, a termelés december 31-éig fokozatosan áll le.

Idén ez már a sokadik gyárbezárás Magyarországon. Júniusban a Nestlé Hungária jelentette be, hogy idén megszünteti a termelést a szerencsi gyárában, majd pár héttel később az Accel Hunland Kft. döntött hasonlóképpen.

A Tisza Párt a kampány során többször egyértelművé tett, hogy nem akarnak összeszerelő üzemeket Magyarországra csábítani, Kapitány István pedig inkább a magas hozzáadott értéket előállító kapacitásokra helyezné a gazdasági hangsúlyt.

A miniszter a mostani bejegyzésében arról is beszélt, hogy közel 700 brit kötődésű cég van jelen az országban, és mintegy 45 ezer magyar embernek adnak munkát.

Szerinte a tudásra kell építeni, főképpen a magyar emberek szaktudására, és olyan beruházások kellenek, amelyek fejlesztést, kutatást és jól fizető szakmai munkát hoznak magyar mérnököknek és szakembereknek.

Ehhez három dolog kell: kiszámítható szabályozás, kevesebb bürokrácia és versenyképes energiaárak. Mert versenyképes energia nélkül nincs versenyképes ipar

– írta a miniszter, aki hozzátette azt is, hogy "Magyarország nyitott, exportra épülő gazdaság. A gazdasági elszigetelődés és az elzárkózás európai barátainktól sosem lehet jó irány. És a mi kormányunk a nyitottság mellett teszi le a voksát."