Deviza
EUR/HUF363,64 -0,47% USD/HUF313,58 -0,34% GBP/HUF424,09 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,81% PLN/HUF84,1 -0,41% RON/HUF69,22 -0,46% CZK/HUF14,99 -0,46% EUR/HUF363,64 -0,47% USD/HUF313,58 -0,34% GBP/HUF424,09 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,81% PLN/HUF84,1 -0,41% RON/HUF69,22 -0,46% CZK/HUF14,99 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 518,27 +2,06% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL5 380 +3,86% OTP47 000 +2,35% RICHTER12 530 +0,32% OPUS289 -3,67% ANY6 490 +0,78% AUTOWALLIS127,5 -1,92% WABERERS4 340 +0,93% BUMIX9 236,83 +0,37% CETOP5 079,72 +0,77% CETOP NTR3 266,06 +0,77% BUX152 518,27 +2,06% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL5 380 +3,86% OTP47 000 +2,35% RICHTER12 530 +0,32% OPUS289 -3,67% ANY6 490 +0,78% AUTOWALLIS127,5 -1,92% WABERERS4 340 +0,93% BUMIX9 236,83 +0,37% CETOP5 079,72 +0,77% CETOP NTR3 266,06 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fuvarozók
Tisza-kormány
üzemanyag
gázolaj
Kapitány István
üzemanyagár
dízel

Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István: legkésőbb hétfőig várnak – "Ebből elegünk van! Ebből elég volt!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem akárkikkel találta szembe magát a gazdasági miniszter. Az MFFE egyszer már Lázár Jánost is lenyomta, most pedig Kapitány Istvánra fordultak rá. A következő napok sorsdöntőek lehetnek annak kapcsán, lesz-e következő kamionstüntetés Budapesten. Nem olyan régen majdnem megbénították a forgalmat.
Hecker Flórián
2026.09.11, 19:20
Frissítve: 2026.09.11, 19:42

Közleményt adott ki pénteken kora este a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), amelyben elég kemény szavakkal illették Kapitány Istvánt és a Tisza-kormányt.

kapitány istván, kamionok, tüntetés, budapest
Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István: legkésőbb hétfőig várnak / Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

A közleménnyel a mai bejelentésre reagáltak, amellyel eldőlt, hogy a Magyar Péter vezette kabinet csak a dízeles autósoknak ad üzemanyagtámogatást, ők se teljes körűen. Mindenki más kimarad. Erre válaszul jelent meg az MFFE állásfoglalása, amelynek már a címe is erősre sikerült: 

Elég volt abból, hogy a fuvarozók csak akkor fontosak, amikor fizetniük kell!

A folytatás sem maradt el ettől. Azzal kezdték, hogy mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány mai bejelentését. "Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó KKV-kat. Levélben fordultunk a gazdasági miniszterhez, bemutattuk a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértünk. Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek."

  1. A dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak.
  2. A mezőgazdasági felhasználók visszakapják a jövedéki adó teljes összegét.
  3. A közúti fuvarozók pedig továbbra is fizethetik a teljes árat, miközben nap mint nap működésben tartják az ország ellátását.

Ez számunkra elfogadhatatlan, érthetetlen és arculcsapással ér fel – szögezték le.

Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István

Kifogásolták, hogy a kormányzati közlemény szerint a támogatást azok kapják, „akiket valóban érint a drágulás”.

Kérdezzük: a magyar fuvarozókat talán nem érinti valóban? Nem érinti azt a vállalkozást, amelynek havonta 8–10 ezer liter gázolajat kell megvásárolnia? Nem érinti azt a magyar KKV-t, amelynek a január óta bekövetkezett, több mint 120 forintos literenkénti drágulás

akár 960 ezer–1,2 millió forinttal nagyobb havi kiadást jelenthet?

Vagy azt a céget sem érinti ahol több járművel fuvaroznak és ott ezek a számok sokszorozódva jelentkeznek? Nem érinti azt a fuvarozót, aki az üzemanyagot azonnal kifizeti, a fuvardíjára viszont sokszor 45–60–90 napot vár? – sorolták.

Szerintük amikor útdíjat, adót, bírságot és egyre növekvő közterheket kell beszedni, a kormány pontosan tudja, hol találja a fuvarozókat. Amikor azonban segítségre lenne szükségünk, hirtelen láthatatlanná válunk.

Ebből elegünk van! Ebből elég volt!

Nem a mezőgazdaságtól sajnálják a támogatást. A magyar gazdák munkája és működőképessége nemzeti érdek. De miközben a mezőgazdaság rendszeresen számíthat célzott támogatásokra, a fuvarozó KKV-k újra és újra magukra maradnak. Pedig a gazdaság nem ér véget a szántóföld szélén.

Amit a mezőgazdaság nem termel meg, azt ők nem tudjuk elszállítani, de amit a fuvarozók nem szállítanak el, az nem jut el a feldolgozókhoz, az üzletekbe és a magyar családok asztalára. A fuvarozás kihagyása éppen ezért nemcsak a vállalkozások problémája.

Ha a kormány nem cselekszik, annak a magyar emberek is megfizetik az árát: további áremelkedés, vállalkozások megszűnése, munkahelyek elvesztése, csökkenő magyar fuvarozói kapacitás és az ellátási lánc biztonságának gyengülése lehet a következmény.

Hétfőig várnak a kaminosok a Tisza-kormányra

Az MFFE jelezte, hogy remélik, hogy a mai bejelentés csak egy átfogó intézkedéscsomag első része, és a kormány már a hétvégén vagy legkésőbb hétfőn előáll a magyar fuvarozó vállalkozásokat segítő intézkedéssel is.

Ha azonban nem érkezik ilyen döntés, akkor ki kell mondani, hogy a kormány a kialakult súlyos helyzetben tudatosan magára hagyta a magyar fuvarozó KKV-kat. "Nem alamizsnát és nem kiváltságot kérünk. Gyors, arányos és ellenőrizhető segítséget követelünk azoknak a tisztességesen működő magyar vállalkozásoknak, amelyek nélkül megállna az ország."

Az MFFE felajánlotta szakmai tapasztalatát, ágazati ismereteit és konkrét javaslatait a kormánynak. Készen áll az azonnali szakmai egyeztetésre, de nem újabb ígéreteket és időhúzást várunk.

Döntést és valódi intézkedést várunk! Mi nem fogunk hallgatni!

Mi a fuvarozókért vagyunk, és kiállunk a magyar kis- és középvállalkozások mellett akkor is, ha mások megfeledkeznek róluk. A fuvarozó nem fejőstehén! A fuvarozó nem láthatatlan! A fuvarozók nélkül nincs működő magyar gazdaság! – zárult a finoman szólva is határozott hangvételű bejegyzés a kamionosok részéről.

Az MFFE akkor vált ismertté országosan, amikor még az előző kormány alatt Lázár János útdíjemelési terve ellen olyan eredményes tüntetést tartottak Budapest belvárosában, hogy végül a szándék meghiúsult.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu