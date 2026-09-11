Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István: legkésőbb hétfőig várnak – "Ebből elegünk van! Ebből elég volt!"
Közleményt adott ki pénteken kora este a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), amelyben elég kemény szavakkal illették Kapitány Istvánt és a Tisza-kormányt.
A közleménnyel a mai bejelentésre reagáltak, amellyel eldőlt, hogy a Magyar Péter vezette kabinet csak a dízeles autósoknak ad üzemanyagtámogatást, ők se teljes körűen. Mindenki más kimarad. Erre válaszul jelent meg az MFFE állásfoglalása, amelynek már a címe is erősre sikerült:
Elég volt abból, hogy a fuvarozók csak akkor fontosak, amikor fizetniük kell!
A folytatás sem maradt el ettől. Azzal kezdték, hogy mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány mai bejelentését. "Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó KKV-kat. Levélben fordultunk a gazdasági miniszterhez, bemutattuk a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértünk. Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek."
- A dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak.
- A mezőgazdasági felhasználók visszakapják a jövedéki adó teljes összegét.
- A közúti fuvarozók pedig továbbra is fizethetik a teljes árat, miközben nap mint nap működésben tartják az ország ellátását.
Ez számunkra elfogadhatatlan, érthetetlen és arculcsapással ér fel – szögezték le.
Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István
Kifogásolták, hogy a kormányzati közlemény szerint a támogatást azok kapják, „akiket valóban érint a drágulás”.
Kérdezzük: a magyar fuvarozókat talán nem érinti valóban? Nem érinti azt a vállalkozást, amelynek havonta 8–10 ezer liter gázolajat kell megvásárolnia? Nem érinti azt a magyar KKV-t, amelynek a január óta bekövetkezett, több mint 120 forintos literenkénti drágulás
akár 960 ezer–1,2 millió forinttal nagyobb havi kiadást jelenthet?
Vagy azt a céget sem érinti ahol több járművel fuvaroznak és ott ezek a számok sokszorozódva jelentkeznek? Nem érinti azt a fuvarozót, aki az üzemanyagot azonnal kifizeti, a fuvardíjára viszont sokszor 45–60–90 napot vár? – sorolták.
Szerintük amikor útdíjat, adót, bírságot és egyre növekvő közterheket kell beszedni, a kormány pontosan tudja, hol találja a fuvarozókat. Amikor azonban segítségre lenne szükségünk, hirtelen láthatatlanná válunk.
Ebből elegünk van! Ebből elég volt!
Nem a mezőgazdaságtól sajnálják a támogatást. A magyar gazdák munkája és működőképessége nemzeti érdek. De miközben a mezőgazdaság rendszeresen számíthat célzott támogatásokra, a fuvarozó KKV-k újra és újra magukra maradnak. Pedig a gazdaság nem ér véget a szántóföld szélén.
Amit a mezőgazdaság nem termel meg, azt ők nem tudjuk elszállítani, de amit a fuvarozók nem szállítanak el, az nem jut el a feldolgozókhoz, az üzletekbe és a magyar családok asztalára. A fuvarozás kihagyása éppen ezért nemcsak a vállalkozások problémája.
Ha a kormány nem cselekszik, annak a magyar emberek is megfizetik az árát: további áremelkedés, vállalkozások megszűnése, munkahelyek elvesztése, csökkenő magyar fuvarozói kapacitás és az ellátási lánc biztonságának gyengülése lehet a következmény.
Hétfőig várnak a kaminosok a Tisza-kormányra
Az MFFE jelezte, hogy remélik, hogy a mai bejelentés csak egy átfogó intézkedéscsomag első része, és a kormány már a hétvégén vagy legkésőbb hétfőn előáll a magyar fuvarozó vállalkozásokat segítő intézkedéssel is.
Ha azonban nem érkezik ilyen döntés, akkor ki kell mondani, hogy a kormány a kialakult súlyos helyzetben tudatosan magára hagyta a magyar fuvarozó KKV-kat. "Nem alamizsnát és nem kiváltságot kérünk. Gyors, arányos és ellenőrizhető segítséget követelünk azoknak a tisztességesen működő magyar vállalkozásoknak, amelyek nélkül megállna az ország."
Az MFFE felajánlotta szakmai tapasztalatát, ágazati ismereteit és konkrét javaslatait a kormánynak. Készen áll az azonnali szakmai egyeztetésre, de nem újabb ígéreteket és időhúzást várunk.
Döntést és valódi intézkedést várunk! Mi nem fogunk hallgatni!
Mi a fuvarozókért vagyunk, és kiállunk a magyar kis- és középvállalkozások mellett akkor is, ha mások megfeledkeznek róluk. A fuvarozó nem fejőstehén! A fuvarozó nem láthatatlan! A fuvarozók nélkül nincs működő magyar gazdaság! – zárult a finoman szólva is határozott hangvételű bejegyzés a kamionosok részéről.
Az MFFE akkor vált ismertté országosan, amikor még az előző kormány alatt Lázár János útdíjemelési terve ellen olyan eredményes tüntetést tartottak Budapest belvárosában, hogy végül a szándék meghiúsult.