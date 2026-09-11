Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István: legkésőbb hétfőig várnak – "Ebből elegünk van! Ebből elég volt!"

Közleményt adott ki pénteken kora este a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), amelyben elég kemény szavakkal illették Kapitány Istvánt és a Tisza-kormányt.

Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István: legkésőbb hétfőig várnak / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A közleménnyel a mai bejelentésre reagáltak, amellyel eldőlt, hogy a Magyar Péter vezette kabinet csak a dízeles autósoknak ad üzemanyagtámogatást, ők se teljes körűen. Mindenki más kimarad. Erre válaszul jelent meg az MFFE állásfoglalása, amelynek már a címe is erősre sikerült:

Elég volt abból, hogy a fuvarozók csak akkor fontosak, amikor fizetniük kell!

A folytatás sem maradt el ettől. Azzal kezdték, hogy mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány mai bejelentését. "Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó KKV-kat. Levélben fordultunk a gazdasági miniszterhez, bemutattuk a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértünk. Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek."

A dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak. A mezőgazdasági felhasználók visszakapják a jövedéki adó teljes összegét. A közúti fuvarozók pedig továbbra is fizethetik a teljes árat, miközben nap mint nap működésben tartják az ország ellátását.

Ez számunkra elfogadhatatlan, érthetetlen és arculcsapással ér fel – szögezték le.

Utolsó figyelmeztetést kapott a magyar kamionosoktól Kapitány István

Kifogásolták, hogy a kormányzati közlemény szerint a támogatást azok kapják, „akiket valóban érint a drágulás”.

Kérdezzük: a magyar fuvarozókat talán nem érinti valóban? Nem érinti azt a vállalkozást, amelynek havonta 8–10 ezer liter gázolajat kell megvásárolnia? Nem érinti azt a magyar KKV-t, amelynek a január óta bekövetkezett, több mint 120 forintos literenkénti drágulás

akár 960 ezer–1,2 millió forinttal nagyobb havi kiadást jelenthet?

Vagy azt a céget sem érinti ahol több járművel fuvaroznak és ott ezek a számok sokszorozódva jelentkeznek? Nem érinti azt a fuvarozót, aki az üzemanyagot azonnal kifizeti, a fuvardíjára viszont sokszor 45–60–90 napot vár? – sorolták.