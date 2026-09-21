Kiszámolták az oroszok Kapitány István helyett, mennyivel lesz drágább a gáz és az olaj Magyarországnak, ha leválik az orosz energiáról: meglepő javaslatot tettek, honnan pótoljuk a Barátság vezetéket

Kapitány István szerint Magyarország energiaellátása orosz olaj és földgáz nélkül is biztosítható. továbbá úgy véli elengedhetetlen az import diverzifikációja. A miniszter a leválás mellett fontosnak tartja, hogy hazánk kedvező áron juthasson hozzá a szükséges nyersanyagokhoz, valamint arról is beszélt, hogy talán nem lesz szükség a tervezett drasztikus lépésekre.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter / Fotó: AFP

Egy orosz gazdasági portál elemzése ezzel szemben egy másik perspektívából mutatja be a folyamatot, illetve felhívja a figyelmet a lehetséges veszélyekre.

Kapitány István terveinek lehetséges hatásai

Igor Juskov, a Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető elemzője szerint Magyarország lényegében azért alakítja át energiaimportját, hogy a kormánynak ne kelljen konflitkust vállalnia az Európai Unió jelenlegi vezetésével.

Míg hazánk korábban ellenezte az orosz kőolaj és földgáz uniós tilalmát, addig a tavaszi politikai fordulatot követően ez az álláspont jelentősen megváltozott.

Az Európai Unióban a legtöbb külpolitikai döntés elfogadásához a tagállamok egyhangú támogatására van szükség, azonban az orosz gáz importjának tilalmát az EU belső energiapiacát szabályozó intézkedésként fogadták el, így a döntéshez elegendő volt a minősített többség.

Magyarország és Szlovákia ezt követően az Európai Unió Bíróságán támadta meg a döntést, arra hivatkozva, hogy a rendelet elfogadása jogszerűtlen volt. Igor Juskov szerint a magyar belpolitikai átalaulás következtében a Magyar Péter vezette kormány most visszavonhatja a keresetet, ez pedig Szlovákiát is lépéskényszerbe hozhatja.

A magyar kormány ezzel azt üzeni, hogy az Európai Unió nem hiába mozgósította minden erejét Orbán Viktor megbuktatására, akinek politikája szálka volt szálka volt Brüsszel szemében

− fogalmazott Vaszilij Koltasov közgazdász és politológus.

Az orosz szakértő szerint Orbán Viktor nem volt oroszbarát politikus, csupán következetesen Magyarország érdekeit képviselte. Hozzátette azt is, hogy

az orosz energiahordozók elhagyása a magyar gazdaság visszaeséséhez vezethet, miközben az olaj és földgáz világpiaci ára emelkedik, Európa gazdasági helyzete pedig romlik.

Igor Juskov szerint a magyar kormány azt is figyelembe veheti, hogy a Bulgárián keresztül érkező orosz gázszállítások akkor is leállhatnak, ha Szófia az Európai Unió elvárásának megfelelően megtiltja az energiahordoó tranzitját.