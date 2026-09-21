Kiszámolták az oroszok Kapitány István helyett, mennyivel lesz drágább a gáz és az olaj Magyarországnak, ha leválik az orosz energiáról: meglepő javaslatot tettek, honnan pótoljuk a Barátság vezetéket
Kapitány István szerint Magyarország energiaellátása orosz olaj és földgáz nélkül is biztosítható. továbbá úgy véli elengedhetetlen az import diverzifikációja. A miniszter a leválás mellett fontosnak tartja, hogy hazánk kedvező áron juthasson hozzá a szükséges nyersanyagokhoz, valamint arról is beszélt, hogy talán nem lesz szükség a tervezett drasztikus lépésekre.
Egy orosz gazdasági portál elemzése ezzel szemben egy másik perspektívából mutatja be a folyamatot, illetve felhívja a figyelmet a lehetséges veszélyekre.
Kapitány István terveinek lehetséges hatásai
Igor Juskov, a Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető elemzője szerint Magyarország lényegében azért alakítja át energiaimportját, hogy a kormánynak ne kelljen konflitkust vállalnia az Európai Unió jelenlegi vezetésével.
Míg hazánk korábban ellenezte az orosz kőolaj és földgáz uniós tilalmát, addig a tavaszi politikai fordulatot követően ez az álláspont jelentősen megváltozott.
Az Európai Unióban a legtöbb külpolitikai döntés elfogadásához a tagállamok egyhangú támogatására van szükség, azonban az orosz gáz importjának tilalmát az EU belső energiapiacát szabályozó intézkedésként fogadták el, így a döntéshez elegendő volt a minősített többség.
Magyarország és Szlovákia ezt követően az Európai Unió Bíróságán támadta meg a döntést, arra hivatkozva, hogy a rendelet elfogadása jogszerűtlen volt. Igor Juskov szerint a magyar belpolitikai átalaulás következtében a Magyar Péter vezette kormány most visszavonhatja a keresetet, ez pedig Szlovákiát is lépéskényszerbe hozhatja.
A magyar kormány ezzel azt üzeni, hogy az Európai Unió nem hiába mozgósította minden erejét Orbán Viktor megbuktatására, akinek politikája szálka volt szálka volt Brüsszel szemében
− fogalmazott Vaszilij Koltasov közgazdász és politológus.
Az orosz szakértő szerint Orbán Viktor nem volt oroszbarát politikus, csupán következetesen Magyarország érdekeit képviselte. Hozzátette azt is, hogy
az orosz energiahordozók elhagyása a magyar gazdaság visszaeséséhez vezethet, miközben az olaj és földgáz világpiaci ára emelkedik, Európa gazdasági helyzete pedig romlik.
Igor Juskov szerint a magyar kormány azt is figyelembe veheti, hogy a Bulgárián keresztül érkező orosz gázszállítások akkor is leállhatnak, ha Szófia az Európai Unió elvárásának megfelelően megtiltja az energiahordoó tranzitját.
Az orosz energiahordozókról történő leválás akár egyik napról a másikra, a vezeték elzárásával is megtörténhet, de fokozatosan, a beszerzési volumen csökkentésével is kivitelezhető − mutatott rá a lehetőségekre Leonyid Hazanov közgazdász, aki szerint az iráni háború miatt kialakult helyzet miatt jelenleg nincs szabad olaj- és gázmennyiség a piacon, amelyet Európába lehetne irányítani, miközben
Kína és India növeli az orosz szénhidrogén-importot.
A szakértő szerint a magyar kormány egyik legújabb fontos partnere Románia lehet. A szomszédos ország évente mintegy 9 milliárd köbméter földgázt termel, miközben fogyasztása megközelíti a 10 milliárd köbmétert. A kínálat ugyanakkor jelentősen bővülhet a fekete-tengeri Neptun Deep projekt 2027-re tervezett indulását követően.
Az OMV Petrom és a Romgaz beruházása a felfutást követően évente mintegy 8 milliárd köbméter földgázt termelhet. Hazanov úgy véli ez a kapacitás a kitermelés megkezdése után két-három évvel érhető el.
Az olaj tekintetében más a helyzet. Magyarországon és Romániában is van kisebb volumenű termelés, azonban ez folyamatosan csökken. Leonyid Hazanov szerint a magyar kormány esetleg venezuelai importtal válthatja ki az orosz szállításokat.
Előnyös a magyar gazdaság számára az orosz energiahordozókról történő leválás? Nem, mert az olaj és a gáz ára mintegy másfélszer magasabb lesz
− fogalmazott a szakértő, aki szerint ennek következtében jelentős üzemanyagár emelkedésre kellene számítani Magyarországon, amely inflációs láncreakciót indíthat be.
Az orosz gáz kivezetésének menetrendje
Az Európai Unió 2025. október 23-án fogadta el a 19. Oroszország elleni szankciós csomagot, amelynek egyik eleme az orosz LNG importtilalmáról is rendelkezett: hosszú távú szerződések esetében 2027 januárjától, a rövid távú szerződéseknél pedig hat hónapos átmeneti időszak után.
Az Európai Unió Tanácsa 2026. január 26-án külön rendeletet is elfogadott az orosz vezetékes földgáz és LNG uniós importjának fokozatos megszüntetéséről.
A szabályozás értelmében a korábban megkötött hosszú távú szerződések értelmében érkező orosz LNG importtilalma 2027. január 1-jétől, a vezetékes földgázé pedig 2027. szeptember 30-tól lép életbe.
Utóbbi határidő 2027. november 1-jére módosítható azon tagállamok esetében, amelyeknél az Európai Bizottság megállapítja, hogy a 2027-es feltöltési célok a leválás miatt elmaradhatnak.
A Tisza Párt választási programjában szintén kijelentette, hogy 2035-ig megszüntetné Magyarország orosz energiától való függőségét. Jelenleg hazánk kőolajellátásának számottevő része a Barátság-vezetéken keresztül érkezik, míg a földgáz import a Török Áramlat által biztosított.
Kapitány István szerint biztosított Magyarország energiaellátása
„Jövő októberben, ha valóban úgy alakul a helyzet, ahogy jelen pillanatban látszik, akkor is megoldható, sőt meg lesz oldva Magyarország gázellátása más forrásokból”
– fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter.
Ugyanakkor hozzátette, erre nem feltétlenül lesz szükség. Elmondása szerint optimista embernek tartja magát, és elképzelhetőnek tartja, hogy addigra lezárul a háború. Amikor pedig az újságíró rámutatott, hogy itt egy politikai döntés van a bizottság részéről, így felelt:
mi ezt betartjuk, ha be kell tartani.
Hangsúlyozta azt is, hogy az a legoptimálisabb ha sokrétű a beszerzés, amennyire csak lehet. De fontosnak nevezte, hogy Magyarország gázellátását különböző forrásokból lehet biztosítani versenyképes árakon. Szerinte a környező országokban így van, Csehországban mind gázban, mind olajban leváltak „és nem halljuk azt, hogy ott óriási gazdasági problémákat okozott volna”.
Ugyan az olajjal kapcsolatban még nincs döntés, Kapitány szerint ott is vannak lehetőségek és nagyon jónak nevezte, hogy Magyarországnak két kőolajvezetéke van, szemben Ausztriával, ahol csak egy. Arról is beszámol, hogy megkezdődtek a tárgyalások az Adria olajvezetékkel kapcsolatban, hogy az olajvezeték teljes kapacitáson tudjon működni, amennyiben szükség van rá.