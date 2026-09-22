Kapitány István: a stratégiai készletet védjük, nem az árat

Mi azon dolgozunk, hogy a magyarok ne fizessenek többet a dízelért, mint a régió más országaiban élők. Ugyanakkor a piac működését is meg kell őriznünk, hiszen nem akarjuk, hogy dízelhiány alakuljon ki, ahogyan arra számos országban már volt példa – írta keddi Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki parlamenti felszólalásáról is közzétett egy videót.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter / Fotó: AFP

„Egy dolgot szeretnék megemlíteni a jelenlegi helyzetről, hogy ez miért komplexebb, mint amivel talán találkoztunk márciusban. Ez pedig az, hogy jelen pillanatban Oroszország is óriási gondokkal küzdik, ami nem meglepő, mert háborúban áll. Ellátási problémák vannak, olyanok, hogy sorban állnak az orosz benzinkutaknál, dízelért, amire nem gondoltunk volna, hogy elő fog fordulni. Ebben a helyzetben a piacnak a normális működése, hogy az árrések, az árak felmennek, az úgynevezett dízel spread fölmegy” – ismertette a tárcavezető.

„Mi megpróbáljuk az árakat olyan szinten tartani, hogy a régióban a magyarok ne fizessenek többet, mint a románok, a csehek, a lengyelek, vagy a szerbek. És örömmel mondom, Lengyelországban 50 forinttal, Ausztriában 100 forinttal, de Szerbiában és Romániában is 30 forinttal többet fizetnek szeptemberben átlagban a dízelüzemanyagért. Ennek egyéb hatása is van emiatt, többet vásárolnak nálunk, és ezért nagyon kell figyelni a készletekre. Akkor, amikor látjuk, hogy Franciaországban is üres kutak vannak, dízelhiány van Oroszországban, nem akarunk abba a helyzetben lenni, hogy nem tudjuk kiszolgálni a vásárlókat” – tette hozzá a miniszter.

A stratégiai készletekről tett ígéretet Kapitány István

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a kormány nem akar benzinturizmust, mert akkor is hiány alakulhat ki a kutakon.

„Mi a stratégiai készletekhez nem fogunk hozzányúlni, hiszen azok arra vannak, ami a neve, hogy stratégiai készletként szolgáljon, ha szükség van rá nehéz helyzetben, nem pedig árazásra. Ha bevezetnénk a hatósági árat, a védett árat készletek nélkül, napokon belül készlethiány állhatna elő. Ez leállítaná egyébként a dízelimportot is, ez a nagy probléma. A kormány ahelyett, hogy a védett ár bevezetésével havi szinten 50-100 milliárd forinttal terhelné meg az adófizetők zsebét, azokét is, akik nem autóznak, ennek töredékéből célzottan segít azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van erre” – részletezte a tárcavezető.