Nagyot mondott Kapitány István a parlamentben: szerinte száz milliók üthetik a települések kasszáját a szélerőművekből

Kapitány István egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy a szélerőművek nemcsak megújuló energiát termelnek, hanem számításai szerint több tíz-, vagy akár százmillió forinttal gazdagíthatják az adott településeket.

Kapitány István / Fotó: NurPhoto via AFP

Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője ezzel szemben arról számolt be, hogy pártja tiltakozik a települések közelébe tervezett szélerőművek tömeges telepítése ellen, valamint hangsúlyozta, hogy ez a típusú energiatermelés nem elég hatékony.

Kapitány István szerint több milliót kaszálhatnak a települések

A miniszter szerint a szélenergia nagyon jó módja az energiamix kiegyensúlyozására, valamint a megújuló energia részarányának növelésére. A politikus arról is beszélt, hogy nem a „külföldi multik” járnak majd jól a beruházásokkal.

Ez egy első olyan próbálkozás Európában, hogy helyi energiaközösségek 25 százalékban részt vehetnek ebben a beruházásban. Sőt részt kell, hogy vegyenek

− fogalmazott Kapitány, majd hozzátette, hogy hiába állítja az ellenkezőjét Novák Előd, Magyarországon van igény az ilyen projektekre.

A megtermelt áramnak a nyeresége − és egy energiaközösség esetén a megtermelt áram is − ott marad, ahol kell, a magyar közösségeknél

− mutatott rá a miniszter, aki szerint ez egy európai viszonylatban követendő példa lehet.

A felszólalásból az is kiderült, hogy a szélerőművek létesítése teljes egészében magántőke bevonásával történik majd, szemben a villamosenergia-hálózat korszerűsítésével, amelyhez felhasználhatók az uniós források.

Felszólalását azzal zárta, hogy a nem megújuló energiaforrást hasznosító erőművek fejlesztése nem megfelelő irányba vinné a „magyar energiát”.

Néhány településen már tiltakoznak

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Vas megyei Gyöngyösfalun pénteken lakossági fórumot tartottak a település közelébe tervezett szélerőműpark kapcsán.

A megjelentek végül több mint 85 százaléka elutasította azt, hogy szélerőművek létesüljenek a falu mellett.

Tóth Árpád polgármester a gyűlés után közzétett bejegyzésében azt írta, a lakosság egyértelműen kifejezte véleményét, az önkormányzat pedig támogatja a döntést.