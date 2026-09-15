Nagyot mondott Kapitány István a parlamentben: szerinte száz milliók üthetik a települések kasszáját a szélerőművekből
Kapitány István egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy a szélerőművek nemcsak megújuló energiát termelnek, hanem számításai szerint több tíz-, vagy akár százmillió forinttal gazdagíthatják az adott településeket.
Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője ezzel szemben arról számolt be, hogy pártja tiltakozik a települések közelébe tervezett szélerőművek tömeges telepítése ellen, valamint hangsúlyozta, hogy ez a típusú energiatermelés nem elég hatékony.
Kapitány István szerint több milliót kaszálhatnak a települések
A miniszter szerint a szélenergia nagyon jó módja az energiamix kiegyensúlyozására, valamint a megújuló energia részarányának növelésére. A politikus arról is beszélt, hogy nem a „külföldi multik” járnak majd jól a beruházásokkal.
Ez egy első olyan próbálkozás Európában, hogy helyi energiaközösségek 25 százalékban részt vehetnek ebben a beruházásban. Sőt részt kell, hogy vegyenek
− fogalmazott Kapitány, majd hozzátette, hogy hiába állítja az ellenkezőjét Novák Előd, Magyarországon van igény az ilyen projektekre.
A megtermelt áramnak a nyeresége − és egy energiaközösség esetén a megtermelt áram is − ott marad, ahol kell, a magyar közösségeknél
− mutatott rá a miniszter, aki szerint ez egy európai viszonylatban követendő példa lehet.
A felszólalásból az is kiderült, hogy a szélerőművek létesítése teljes egészében magántőke bevonásával történik majd, szemben a villamosenergia-hálózat korszerűsítésével, amelyhez felhasználhatók az uniós források.
Felszólalását azzal zárta, hogy a nem megújuló energiaforrást hasznosító erőművek fejlesztése nem megfelelő irányba vinné a „magyar energiát”.
Néhány településen már tiltakoznak
Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Vas megyei Gyöngyösfalun pénteken lakossági fórumot tartottak a település közelébe tervezett szélerőműpark kapcsán.
A megjelentek végül több mint 85 százaléka elutasította azt, hogy szélerőművek létesüljenek a falu mellett.
Tóth Árpád polgármester a gyűlés után közzétett bejegyzésében azt írta, a lakosság egyértelműen kifejezte véleményét, az önkormányzat pedig támogatja a döntést.
„A lakosság egyértelműen kifejezte véleményét a tervezett szélerőművekkel kapcsolatban. Köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólásokat, a felkészült és kulturált részvételt, valamint azt, hogy elmondták véleményüket. Külön köszönöm a környező településekről érkező érdeklődőknek is, hogy megtisztelték jelenlétükkel a fórumot. Az önkormányzat a kapott útmutatást teljes szélességgel támogatja” – írta Facebook-posztjában a település vezetője.
A szavazás egyik apropója az volt hogy a kormány egy új pályázatot indított, melynek keretében összesen 700 megawatt új szélerőművi kapacitás előtt nyitotta meg az utat, de a tervek szerint ez a szám 2030-ra már a 4000 megawattot is elérné.
A Magyar Péter vezette kabinet szerint erre azért van szükség, mert Magyarországnak többféle energiaforrásra kell átállnia, a cél pedig egy olyan energiamix kialakítása, amelyben a nap-, szél- és atomenergia, valamint a geotermikus energia és az energiatárolás együtt biztosítja az ország energiaellátását.
A szélerőműparkok ellenzői szerint viszont ezek a létesítmények komoly környezetkárosító hatással járnak, ráadásul a tájképet is erősen rontják. Gyöngyösfalu mellett több település is attól tart, hogy 150-200 méter magas turbinák jelennek meg a falvak határában.