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CATL
akkumulátoripar
akkugyár
Kapitány István
Debrecen

Megkérdezték Kapitány Istvántól, hogy lesz-e újabb akkugyár Magyarországon: semmitmondó választ adott a miniszter – "A kormány továbbra is várja a beruházókat"

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Nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, hogy lesz-e újabb akkugyár Debrecenben. Kapitány István tárcája szerint szigorúbb szabályozásra és hatósági ellenőrzésre van szükség, ugyanakkor továbbra is várják a beruházókat, amelyek hozzájárulnak a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez.
VG
2026.09.09, 12:55
Frissítve: 2026.09.09, 13:29

"Lesz-e újabb akkuüzem Debrecenben?" – ezzel a kérdéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Médiacentrum Debrecen, miután napok óta terjed a hír, hogy hamarosan újabb akkumulátoripari beruházás érkezhet a városba, írja a Dehir.hu. Információk szerint a kínai CATL egyik magyarországi leányvállalata, a GreenPower Energy egy akkufeldolgozó üzemet létesíthet az állami tulajdonban lévő Inpark területén.

Kapitány István szigorított: bizonytalan a CATL projektjének jövője
Kapitány István szigorított: bizonytalan a CATL projektjének jövője / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kommentálta a CATL bővítési terveit Kapitány István tárcája

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium azt válaszolta, hogy a korábbi kormány a helyi közösségek megkérdezése nélkül támogatott hatalmas energia- és vízigényű gyárakat, miközben az üzemek sok esetben jogsértő gyakorlatát, környezetszennyező működését és munkavédelmi mulasztásait nem kezelték megfelelően.

A tárca szerint ezért a szektor szabályozási kereteit, a hatósági ellenőrzést és a szabálytalanságok szankcionálását is mélyrehatóan át kell alakítani.

A beruházás a magyar állam tulajdonában lévő Inpark területén valósulna meg. A kormány célja, hogy az emberi élet és egészség, a környezet védelme, valamint a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás szempontjai fokozottan érvényesüljenek az akkumulátoripar működésében. A minisztérium szerint több tárca együttműködésében, szakmai szervezetek, a felsőoktatás és az innováció képviselőinek bevonásával zajlik ennek kidolgozása. 

A szigorúbb előírások a folyamatban lévő beruházásokra is vonatkoznának, az elvárásoknak pedig maradéktalanul eleget kell tenni

− közölte a minisztérium.

A kormány továbbra is várja a befektetőket

Kapitány István tárcája kiszélesítené a társadalmi egyeztetéseket, mivel fontosnak tartják a helyi közössége szempontjait. Ugyanakkor

a kormány továbbra is várja azokat a beruházókat, amelyek betartják a hazai és uniós jogszabályokat, hozzájárulnak a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez, és tisztességes bérekkel teremtenek munkahelyeket.

A levélben hangsúlyozták, hogy a kormány egyértelmű elvárása, hogy a hazai ipari fejlesztések fenntarthatóan és biztonságosan szolgálják Magyarország és a lakosság érdekeit. A válaszokból azonban nem derült ki milyen konkrét feltételek vonatkoznak majd a tervezett üzemre.

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