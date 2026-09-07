„A fogyasztás erős maradt. A háztartások tudnak miből költeni” – ezt találta mondani Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter múlt csütörtökön egy Facebook-posztban, amely azt próbálta bizonygatni, hogy a Tisza-kormány megalakulása óta valósággal szárnyal a magyar gazdaság. Kapitány István már hetek óta folytat sikerpropagandát, közben pedig elég nagy bűvésztrükköket mutat be a számokkal.

Kapitány István gazdasági csodát tett: négy hónappal a Tisza-kormány megalakulása után szerinte már úszik a pénzben a magyar lakosság – „A háztartások tudnak miből költeni” Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

Kapitány István gazdasági csodát tett: négy hónappal a Tisza-kormány megalakulása után szerinte már úszik a pénzben a magyar lakosság – „A háztartások tudnak miből költeni”

A miniszter kijelentése azért is meglepő, mivel Magyar Péter mindössze négy hónappal ezelőtt lépett hivatalba. Ilyen rövid idő alatt nem volt és nem is lehetett olyan döntése a frissen alakult kormánynak, amelyet a magyar háztartások közvetlenül megérezhettek volna a pénztárcájukon keresztül.

Valójában egyelőre inkább az előző kormány intézkedései hajtják a fogyasztást.

A mostani kormány az elmúlt hónapokban inkább az előző kormány jogi ellehetetlenítésével, közjogi vezetők – például Sulyok Tamás –, illetve alkotmánybírók eltávolításával töltötte az idejét, mint az emberek hétköznapi megélhetésének javításával. Így történhetett meg, hogy fontosabb volt a Tisza-kormánynak Orbán Viktor miniszterelnökként való visszatérésének megakadályozása, mint az autósokat védje az üzemanyag-áremelkedések ellen, amiről Kármán András pénzügyminiszter is úgy vélekedett, hogy

ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében.

Abban egyébként igaza van, Kapitány Istvánnak, hogy a fogyasztás erős, a második negyedévben is GDP 4 százaléka fölött volt, de ez így volt már tavaly is, amikor a konjunktúraindexek alacsonyabbak voltak a mostaninál.

Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy két kivétel akad a kormány jóléti intézkedéseit illetően. Az egyik az iskolakezdési támogatás, amelyet augusztusban folyósítottak a családoknak. Igaz, a kampányígérettel szemben nem 100 ezer, hanem 50 ezer forintot, és nem 700 ezer családnak, hanem 400 ezer gyermek után.