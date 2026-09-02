Karácsony Gergely élő adásban sokkolta Budapest teljes lakosságát: mínusz 65 milliárd forinton áll a számlájuk, az OTP így már nem akar pénzt adni – „Kellene egy Facebook-poszt”
Mínusz 65 milliárd forinton áll jelenleg Budapest számlája, miközben a főváros 80 milliárd forintos folyószámlahitel-kerettel gazdálkodik – mondta Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 15 milliárd forintnyi mozgástér maradt, ami a főpolgármester szerint nem elegendő ahhoz, hogy a város az év végéig kihúzza.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az OTP-vel kötött finanszírozási szerződés szeptember közepén lejár, a bank pedig csak akkor folytatná a finanszírozást, ha lát biztosítékot arra, hogy visszakapja a pénzét. A pénzügyi helyzet miatt szeptember 1-jétől gyakorlatilag befagyasztották az új kiadásokat a Fővárosi Önkormányzatnál. Karácsony szerint jelenleg minden új kötelezettségvállaláshoz az ő írásos engedélye szükséges.
Mínusz 65 milliárd forintnál jár Budapest számlája
Karácsony szerint a főváros gazdálkodásának sajátossága, hogy nagyobb bevételek jellemzően márciusban és októberben érkeznek, a két időszak között pedig folyószámlahitelből finanszírozzák a működést. Most azonban közeledik egy kritikus határidő: a jelenlegi hitelszerződés szeptember közepéig érvényes, utána új finanszírozási megállapodásra lenne szükség.
Amikor Rónai Egon megkérdezte, pontosan mennyi pénz van a főváros számláján,
Karácsony elárulta: „Mínusz 65 milliárdon állunk most”.
A 80 milliárd forintos hitelkeretből így hozzávetőleg 15 milliárd forint maradt felhasználható. Karácsony egyértelművé tette, hogy ebből a főváros nem tudja finanszírozni magát az év hátralévő részében.
Két héten belül megállapodás kellene
A főpolgármester szerint most elsősorban a kormánnyal kötendő megállapodás jelenthet kiutat. A korábbi kormány idején Budapest vezetése nyilvános üzengetéssel próbált nyomást gyakorolni, Karácsony azonban azt mondta, az új kabinettel szemben nem ezt a stratégiát szeretné követni.
A tárgyalások állítása szerint szakmai szinten már folynak, és vannak konkrét időpontjai is a kormány különböző tagjaival tervezett egyeztetésekre. A főváros helyzetén valamelyest javít, hogy
jelenleg haladékot kapott a szolidaritási hozzájárulás levonására.
Karácsony szerint ezért az elmúlt hónapokban történtek olyan lépések, amelyek segítettek Budapestnek, de a hosszabb távú finanszírozási kérdést ezek önmagukban nem rendezik. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy két héten belül jó lenne megállapodásra jutni, mert addig a folyószámlahitel még pénzügyi „mentőcsónakként” működik.
Jól jönne most egy poszt Magyar Pétertől
Karácsony elmondása szerint az OTP-vel már tárgyaltak arról, hogy meghosszabbítható-e a jelenlegi finanszírozás. A bank azonban érthetően azt szeretné látni, hogy Budapest képes lesz visszafizetni a felvett összeget. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy nem akarja az OTP-re hárítani a felelősséget, mert szerinte a bank álláspontja egy finanszírozó intézmény szempontjából indokolható.
Karácsony szerint az OTP lényegében arra vár, hogy legyen valamilyen egyértelmű jelzés arra: a főváros mögött olyan megállapodás vagy biztosíték áll, amely alapján a hitel visszafizetése nem kérdéses.
Amikor Rónai Egon felvetette, hogy például egy kormánygarancia megfelelő lehetne, Karácsony ironikusan úgy válaszolt:
Hát egy Facebook-poszt, nem tudom. Szóval valaminek lennie kell.
Karácsony arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapest jelenlegi költségvetését olyan politikai szereplők is megszavazták, akik később országos kormányzati pozícióba kerültek. A fővárosi büdzsé eleve azzal számol, hogy az utolsó negyedévben megszületik valamilyen pénzügyi megállapodás Budapest és a kormány között.
A főpolgármester szerint ezért a város jelenleg nem tud egyszerűen más gazdálkodási pályára állni. Úgy fogalmazott, politikailag elképzelhetetlennek tartja, hogy Budapest éppen a kormányváltás után „dőljön bele a pénzügyi szakadékba”.