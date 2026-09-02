Mínusz 65 milliárd forinton áll jelenleg Budapest számlája, miközben a főváros 80 milliárd forintos folyószámlahitel-kerettel gazdálkodik – mondta Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 15 milliárd forintnyi mozgástér maradt, ami a főpolgármester szerint nem elegendő ahhoz, hogy a város az év végéig kihúzza.

Karácsony Gergely élő adásban sokkolta Budapest teljes lakosságát: mínusz 65 milliárd forinton áll a számlájuk, az OTP így már nem akar pénzt adni – „Kellene egy Facebook-poszt” / Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az OTP-vel kötött finanszírozási szerződés szeptember közepén lejár, a bank pedig csak akkor folytatná a finanszírozást, ha lát biztosítékot arra, hogy visszakapja a pénzét. A pénzügyi helyzet miatt szeptember 1-jétől gyakorlatilag befagyasztották az új kiadásokat a Fővárosi Önkormányzatnál. Karácsony szerint jelenleg minden új kötelezettségvállaláshoz az ő írásos engedélye szükséges.

Mínusz 65 milliárd forintnál jár Budapest számlája

Karácsony szerint a főváros gazdálkodásának sajátossága, hogy nagyobb bevételek jellemzően márciusban és októberben érkeznek, a két időszak között pedig folyószámlahitelből finanszírozzák a működést. Most azonban közeledik egy kritikus határidő: a jelenlegi hitelszerződés szeptember közepéig érvényes, utána új finanszírozási megállapodásra lenne szükség.

Amikor Rónai Egon megkérdezte, pontosan mennyi pénz van a főváros számláján,

Karácsony elárulta: „Mínusz 65 milliárdon állunk most”.

A 80 milliárd forintos hitelkeretből így hozzávetőleg 15 milliárd forint maradt felhasználható. Karácsony egyértelművé tette, hogy ebből a főváros nem tudja finanszírozni magát az év hátralévő részében.

Két héten belül megállapodás kellene

A főpolgármester szerint most elsősorban a kormánnyal kötendő megállapodás jelenthet kiutat. A korábbi kormány idején Budapest vezetése nyilvános üzengetéssel próbált nyomást gyakorolni, Karácsony azonban azt mondta, az új kabinettel szemben nem ezt a stratégiát szeretné követni.

A tárgyalások állítása szerint szakmai szinten már folynak, és vannak konkrét időpontjai is a kormány különböző tagjaival tervezett egyeztetésekre. A főváros helyzetén valamelyest javít, hogy

jelenleg haladékot kapott a szolidaritási hozzájárulás levonására.

Karácsony szerint ezért az elmúlt hónapokban történtek olyan lépések, amelyek segítettek Budapestnek, de a hosszabb távú finanszírozási kérdést ezek önmagukban nem rendezik. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy két héten belül jó lenne megállapodásra jutni, mert addig a folyószámlahitel még pénzügyi „mentőcsónakként” működik.