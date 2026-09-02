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Budapest
Karácsony Gergely
főpolgármester
költségvetés

Karácsony Gergely élő adásban sokkolta Budapest teljes lakosságát: mínusz 65 milliárd forinton áll a számlájuk, az OTP így már nem akar pénzt adni – „Kellene egy Facebook-poszt”

Már csak 15 milliárd forintnyi mozgástere maradt Budapestnek a jelenlegi folyószámlahitel-keretben, miközben a város számlája mínusz 65 milliárd forinton áll. Karácsony Gergely az Egyenes beszédben arról beszélt, hogy az OTP szeptember közepén lejáró finanszírozását csak akkor lehet érdemben továbbvinni, ha a bank valamilyen biztosítékot lát arra, hogy visszakapja a pénzét.
VG
2026.09.02., 21:30

Mínusz 65 milliárd forinton áll jelenleg Budapest számlája, miközben a főváros 80 milliárd forintos folyószámlahitel-kerettel gazdálkodik – mondta Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 15 milliárd forintnyi mozgástér maradt, ami a főpolgármester szerint nem elegendő ahhoz, hogy a város az év végéig kihúzza. 

Karácsony Gergely élő adásban sokkolta Budapest teljes lakosságát: mínusz 65 milliárd forinton áll a számlájuk, az OTP így már nem akar pénzt adni – „Kellene egy Facebook-poszt”
Karácsony Gergely élő adásban sokkolta Budapest teljes lakosságát: mínusz 65 milliárd forinton áll a számlájuk, az OTP így már nem akar pénzt adni – „Kellene egy Facebook-poszt” / Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az OTP-vel kötött finanszírozási szerződés szeptember közepén lejár, a bank pedig csak akkor folytatná a finanszírozást, ha lát biztosítékot arra, hogy visszakapja a pénzét. A pénzügyi helyzet miatt szeptember 1-jétől gyakorlatilag befagyasztották az új kiadásokat a Fővárosi Önkormányzatnál. Karácsony szerint jelenleg minden új kötelezettségvállaláshoz az ő írásos engedélye szükséges.

Mínusz 65 milliárd forintnál jár Budapest számlája

Karácsony szerint a főváros gazdálkodásának sajátossága, hogy nagyobb bevételek jellemzően márciusban és októberben érkeznek, a két időszak között pedig folyószámlahitelből finanszírozzák a működést. Most azonban közeledik egy kritikus határidő: a jelenlegi hitelszerződés szeptember közepéig érvényes, utána új finanszírozási megállapodásra lenne szükség.

Amikor Rónai Egon megkérdezte, pontosan mennyi pénz van a főváros számláján

Karácsony elárulta: „Mínusz 65 milliárdon állunk most”.

A 80 milliárd forintos hitelkeretből így hozzávetőleg 15 milliárd forint maradt felhasználható. Karácsony egyértelművé tette, hogy ebből a főváros nem tudja finanszírozni magát az év hátralévő részében.

Két héten belül megállapodás kellene

A főpolgármester szerint most elsősorban a kormánnyal kötendő megállapodás jelenthet kiutat. A korábbi kormány idején Budapest vezetése nyilvános üzengetéssel próbált nyomást gyakorolni, Karácsony azonban azt mondta, az új kabinettel szemben nem ezt a stratégiát szeretné követni.

A tárgyalások állítása szerint szakmai szinten már folynak, és vannak konkrét időpontjai is a kormány különböző tagjaival tervezett egyeztetésekre. A főváros helyzetén valamelyest javít, hogy 

jelenleg haladékot kapott a szolidaritási hozzájárulás levonására. 

Karácsony szerint ezért az elmúlt hónapokban történtek olyan lépések, amelyek segítettek Budapestnek, de a hosszabb távú finanszírozási kérdést ezek önmagukban nem rendezik. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy két héten belül jó lenne megállapodásra jutni, mert addig a folyószámlahitel még pénzügyi „mentőcsónakként” működik.

Jól jönne most egy poszt Magyar Pétertől

Karácsony elmondása szerint az OTP-vel már tárgyaltak arról, hogy meghosszabbítható-e a jelenlegi finanszírozás. A bank azonban érthetően azt szeretné látni, hogy Budapest képes lesz visszafizetni a felvett összeget. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy nem akarja az OTP-re hárítani a felelősséget, mert szerinte a bank álláspontja egy finanszírozó intézmény szempontjából indokolható.

Karácsony szerint az OTP lényegében arra vár, hogy legyen valamilyen egyértelmű jelzés arra: a főváros mögött olyan megállapodás vagy biztosíték áll, amely alapján a hitel visszafizetése nem kérdéses.

Amikor Rónai Egon felvetette, hogy például egy kormánygarancia megfelelő lehetne, Karácsony ironikusan úgy válaszolt:

Hát egy Facebook-poszt, nem tudom. Szóval valaminek lennie kell.

Karácsony arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapest jelenlegi költségvetését olyan politikai szereplők is megszavazták, akik később országos kormányzati pozícióba kerültek. A fővárosi büdzsé eleve azzal számol, hogy az utolsó negyedévben megszületik valamilyen pénzügyi megállapodás Budapest és a kormány között.

A főpolgármester szerint ezért a város jelenleg nem tud egyszerűen más gazdálkodási pályára állni. Úgy fogalmazott, politikailag elképzelhetetlennek tartja, hogy Budapest éppen a kormányváltás után „dőljön bele a pénzügyi szakadékba”.

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