Karácsony Gergely az autósok megsarcolásával rendezhetné a főváros pénzügyeit: jöhet a dugódíj?

A fővárosi önkormányzat korábban már több haladékot is kapott tartozásainak rendezésére, a Tisza-kormány pedig még az első ülésén döntött arról, hogy egyeztetéseket kezd az önkormányzatokkal anyagi helyzetükről. Ennek ellenére leszögezték, hogy ez nem ad felmentést a hatályos fizetési kötelezettségek alól. Budapestnek hamarosan 125 milliárd forintnyi hitelt kell visszafizetnie, miközben az önkormányzat számlája 65 milliárd forintos mínuszban van. A helyzet rendezése miatt a BKK elhalasztotta számlái egy részének kifizetését, míg Karácsony Gergely felvetette a dugódíj bevezetésének ötletét is.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere / Fotó: AFP

Karácsony Gergely szerint megoldás lehet a dugódíj

A főpolgármester a Népszava újságírójának beszélt arról, hogy egy behajtási díj bevezetése valószínűleg megoldaná a pénzügyi problémákat.

A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit

− mondta Karácsony Gergely, majd hozzátette, hogy ebben a ciklusban nem tartja reálisnak annak bevezetését, mivel ez nem szerepelt a Tisza választási programjában.

A dugódíjra mindenesetre vannak pozitív és negatív példák is. Nem egyértelmű siker. Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a célokat és az eszközöket

− fogalmazott a politikus, majd rámutatott, hogy a sokszor példaként emlegetett londoni behajtási díjjal elért közegészségügyi célok más módon, például buszsávokkal, parkolási szabályozásokkal is elérhetőek.

Véleménye szerint az ebből származó bevétel kiváltható lenne például a gépjárműadó teljes mértékű, illetve a személyi jövedelemadó részleges önkormányzatokhoz irányításával. Arról is említést tett, hogy nem ismer olyan nagyvárost a régióban, ahol a személyi jövedelemadó ne lenne fontos része a városok finanszírozásának.

Ez erősíti az adótudatosságot és a helyi közösséget. Így nem csak az iparűzési adóból származó bevételekre támaszkodhatnának az önkormányzatok

− zárta gondolatait Karácsony Gergely.

Nehéz helyzetben van a főváros

A fővárosnak hamarosan rendeznie kell tartozásait miközben folyószámlája jelenleg 65 milliárd forintos mínuszban áll.

Szeptember 19-ig az idén igénybe vett 80 milliárd forintos folyószámlahitelt kell rendezni,

március végéig pedig a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) kell kifizetnie egy márciusban felvett, 45 milliárd forintos átmeneti forgóeszköz-hitelt, amelyet az évközi fizetőképesség fenntartására vettek igénybe.

Szeptemberben átmeneti könnyebbséget jelenthet az iparűzési adó második részletének beérkezése, továbbá Karácsony Gergely engedélyezte, hogy a BKK az ArrivaBus szeptember és december között esedékes, összesen kilencmilliárd forintos számláinak kifizetését 2027 márciusára tolja át. A helyzetet azonban várhatóan ez sem képes megoldani.

A hitelek törlesztése, a felhalmozódott számlák rendezése és Budapest folyamatos működési költségei miatt október elejére Budapest fizetésképtelenné válhat.

A főváros helyzetét az állami támogatások körüli vita is súlyosbítja. Az önkormányzat szerint Budapest idén még nem kapta meg az éves szinten 39,5 milliárd forintos állami normatívát, ahogy a fővárosi közösségi közlekedéshez kapcsolódó 12 milliárd forintos támogatás sem érkezett meg.