A csőd szélén táncol Budapest: Karácsony Gergely jobbkeze bejelentette, létszám-és beruházási stopot rendeltek el a fővárosi intézményeknél

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy csütörtöki háttérbeszélgetésen közölte, hogy a fővárosi önkormányzat visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét. Karácsony Gergely jobbkeze elmondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzésiadó-előleg érkezett meg, így ennek segítségével sikerült rendezni a tartozást − írta az MTI.

Karácsony Gergely / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A nyomás ugyan enyhül a főpolgármesteren és csapatán, azonban a helyzet nem oldódott meg: szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint maradt a Budapest számláján, újabb hitelkeret igénylésére pedig nincs lehetőség.

Karácsony Gergely kötelezettségvállalási stopot rendelt el

Kiss Ambrus azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben a főváros kötelezettségvállalási stopot jelentett be. Ez a Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzat esetében nulla forint, a főváros intézményeinek esetében pedig 20 millió forint feletti összegre vonatkozik.

Továbbá létszámstopot is elrendeltek, valamint az intézményi beruházások esetében is stopot jelentettek be.

A jövő péntekre tervezett fővárosi közgyűlési ülés napirendjén szerepelő, pénzügyi hatással bíró előterjesztések − például zöldterület-fejlesztésre vonatkozó pályázatok − esetében csak feltételes döntéseket tud majd hozni a testület − mutatott rá Kiss Ambrus, aki arról is beszámolt, hogy

a befolyt adóelőlegből a közösségi közlekedési cégek visszafizetik a 45 milliárdos áthidaló hitelüket szeptember végéig, és így annyi pénz marad, amennyi az október eleji bérkifizetéseket biztosítja.

Kitért arra is, hogy október közepén 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás kell befizetnie a fővárosnak, ám ennek az összegnek nincs fedezete.

Továbbra is az van, hogy meg kell állapodnunk a kormánnyal

− fogalmazott Kiss Ambrus, aki a tárgyalások állásáról nem kívánt beszélni.

Továbbra sem rendeződött a főváros és a kormány vitája

A főváros helyzetét az állami támogatások körüli vita is súlyosbítja. Az önkormányzat szerint Budapest idén még nem kapta meg az éves szinten 39,5 milliárd forintos állami normatívát, ahogy a fővárosi közösségi közlekedéshez kapcsolódó 12 milliárd forintos támogatás sem érkezett meg.