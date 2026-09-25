Nekimentek Karácsony Gergelynek: titkos tárgyalások folynak Budapest pénzéről – „Ez túl nagy összeg ahhoz, hogy semmit ne tudjon róla a nyilvánosság”

Baranyi Krisztina napirend előtt kérdezte Karácsony Gergelyt a főváros pénzügyi helyzetéről és a kormánnyal folyó tárgyalásokról. A ferencvárosi polgármester szerint a főpolgármester eddigi tájékoztatása nem adott megfelelő képet arról, hogyan biztosítható Budapest működése az év hátralévő részében – számolt be róla az Index.

Baranyi Krisztina nekiment Karácsony Gergelynek / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Baranyi úgy fogalmazott, a fővárosnak jelenleg annyi pénze lehet, hogy az októberi béreket még ki tudja fizetni, miközben számításai szerint 120–140 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy Budapest legalább december végéig működőképes maradjon.

A politikus ezért arra volt kíváncsi, pontosan milyen megállapodásról tárgyal a főváros a kormánnyal.

Ez túl nagy összeg ahhoz, hogy semmit ne tudjon róla a nyilvánosság. Milyen jogcímen fogja ezt megkapni a város?

– kérdezte Baranyi Krisztina.

Karácsony Gergely válaszában azt mondta, a kormánnyal zajló tárgyalások titkosak, ezért azok részleteiről nem számolhat be. A főpolgármester ugyanakkor jelezte, hogy az egyeztetések előrehaladott állapotban vannak, megfogalmazása szerint

„nagyon közel vagyunk a megoldáshoz”.

A főváros pénzügyi helyzete hónapok óta komoly viták tárgya:

Budapest

és a kormány

között az egyik legfontosabb konfliktus a szolidaritási hozzájárulás, amelynek mértékét a városvezetés túlzónak tartja. Karácsony Gergely álláspontja szerint Budapest évek óta nettó befizetője a központi költségvetésnek, vagyis az állam több pénzt von el a fővárostól, mint amennyit támogatásként biztosít számára.

Magyar Péter és Karácsony Gergely már összeszólalkozott Budapest pénzügyein

A mostani vita egyik előzménye, hogy Budapest pénzügyi helyzete miatt az elmúlt napokban Magyar Péter és Karácsony Gergely között is kialakult egy szócsata. A miniszterelnök túlzónak nevezte a főváros csődjéről szóló állításokat, és arról beszélt, hogy az általa látott kimutatások szerint a főváros személyi kiadásai, illetve jutalmakra fordított költései 30–40 százalékkal emelkedtek az elmúlt években. Karácsony ezt vitatta, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a kormánnyal jól haladnak az egyeztetések.