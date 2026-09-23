Deviza
EUR/HUF365,23 +0,91% USD/HUF320,92 +1,51% GBP/HUF424,81 +0,72% CHF/HUF388,95 +1,01% PLN/HUF83,47 +0,32% RON/HUF69,25 +0,98% CZK/HUF14,96 +0,67% EUR/HUF365,23 +0,91% USD/HUF320,92 +1,51% GBP/HUF424,81 +0,72% CHF/HUF388,95 +1,01% PLN/HUF83,47 +0,32% RON/HUF69,25 +0,98% CZK/HUF14,96 +0,67%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 002,25 +0,44% MTELEKOM2 542 -0,24% MOL5 195 +1,66% OTP45 830 -0,04% RICHTER12 670 +0,56% OPUS292 +0,69% ANY6 280 -0,95% AUTOWALLIS125,5 +0,8% WABERERS4 500 0% BUMIX9 182,11 -0,52% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 219,9 -0,88% BUX152 002,25 +0,44% MTELEKOM2 542 -0,24% MOL5 195 +1,66% OTP45 830 -0,04% RICHTER12 670 +0,56% OPUS292 +0,69% ANY6 280 -0,95% AUTOWALLIS125,5 +0,8% WABERERS4 500 0% BUMIX9 182,11 -0,52% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 219,9 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Budapest
Karácsony Gergely
főpolgármester
Magyar Péter
szolidaritási hozzájárulás

Karácsony Gergely nem ijedt meg, visszaszólt Magyar Péternek: "A miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről"

Karácsony Gergely szerint jól haladnak a tárgyalások a főváros és a Magyar Péter vezette kormány között, de az ATV-ben azért odaszúrt a miniszterelnöknek. A szolidaritási hozzájárulás és Budapest pénzügyi helyzete kapcsán a miniszterelnök korábban túlzónak nevezte a csődről szóló állításokat, és 30–40 százalékos személyi, illetve jutalomkiadás-növekedésről beszélt.
VG
2026.09.23., 21:21

Karácsony Gergely szerint jól haladnak a tárgyalások a főváros és a Magyar Péter vezette kormány között, de az ATV-ben azért visszaszólt a miniszterelnöknek a Budapest pénzügyi helyzetéről és a fővárosi jutalmakról tett kijelentései miatt. A főpolgármester egyértelműen vitatta Magyar Péter azon állítását, hogy a fővárosnál 30–40 százalékkal emelkedtek volna a jutalmakra fordított kiadások.

Karácsony Gergely nem ijedt meg, visszaszólt Magyar Péternek: "A miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről"
Karácsony Gergely nem ijedt meg, visszaszólt Magyar Péternek: "A miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről" / Fotó: APA-Images via AFP

Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón túlzónak nevezte a Budapest csődjéről szóló állításokat. A miniszterelnök arra reagált, hogy a főváros 67 milliárd forintos folyószámlahitelét vissza tudta fizetni. Mint fogalmazott, ha Budapest már annyiszor csődbe ment volna, ahányszor erről szó volt, akkor valóban nagy baj lenne.

Karácsony az ATV-ben azt mondta, a kormánnyal zajló egyeztetések jól haladnak, és éppen ezért nem szeretne külön reagálni Magyar Péter csőddel kapcsolatos megjegyzésére. A hangsúlyt arra helyezte, hogy a főváros és a kabinet számára is az a fontos, hogy megszülessen a megállapodás.

Karácsony szerint nem emelkedtek 30–40 százalékkal a jutalmak

A beszélgetés ennél élesebb lett, amikor szóba került Magyar Péter másik állítása. A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy olyan kimutatásokat látott, amelyek szerint a főváros személyi kiadásai, illetve a jutalmakra fordított összegek az elmúlt évekhez képest 30–40 százalékkal emelkedtek.

Karácsony ezt határozottan vitatta. Arra a kérdésre, hogy valóban ilyen mértékben növelték-e a jutalmakat, egyszerűen azt válaszolta: nem. Hozzátette, nem tudja pontosan, mire gondolhatott a miniszterelnök.

A főpolgármester szerint az önkormányzati intézményeknél dolgozók fizetését az elmúlt években nagyjából a budapesti átlagbérek emelkedésének megfelelően növelték, sőt attól valamivel el is maradtak. 

Külön kiemelte az idősotthonokban és a szociális területen dolgozókat, akik szerinte továbbra is szerény jövedelemből élnek.

Karácsony egy ponton azért odaszúrt Magyar Péternek is. Úgy fogalmazott, a miniszterelnököt „azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről”, majd hozzátette: az élet később úgyis alakítja a helyzetet. Ennél tovább azonban nem vitte a konfliktust, és ismét azt hangsúlyozta, hogy a tárgyalások jól haladnak.

A főváros pénzügyi helyzete ettől még bizonytalan maradt. Budapest a szeptemberben beérkező helyi iparűzésiadó-előlegből visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelt, de a Főpolgármesteri Hivatal korábbi tájékoztatása szerint szeptember végére várhatóan mindössze 3,5 milliárd forint maradhat a számlán, újabb hitelkeret megnyitására pedig már nincs lehetőség.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Karácsony Gergely

Karácsony Gergely nem ijedt meg, visszaszólt Magyar Péternek: "A miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről"

A miniszterelnök korábban túlzónak nevezte a csődről szóló állításokat.
8 perc
Németország

Közel egy éve nem láttak ilyet Németországban, erre senki nem számított: Magyarországon is érezhetjük a hatását

A vártnál jóval gyorsabban nőtt a német üzleti aktivitás. A német gazdaság élénkülése Magyarországnak is kedvezhet, mivel szorosak a két ország kereskedelmi és ipari kapcsolatai.
12 perc
kínai-amerikai kapcsolatok

Hiába a vámháború: a világ egyre jobban függ Kínától, Amerika továbbra is éhes – órák múlva kezdődhet a világ leghatalmasabb vezetőinek csúcstalálkozója

Kína egyre jobban dominálja a világkereskedelmet, például a kritikus nyersanyagok, és a csúcstechnológiához szükséges alapanyagok fegyverként használása révén.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu