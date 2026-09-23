Karácsony Gergely szerint jól haladnak a tárgyalások a főváros és a Magyar Péter vezette kormány között, de az ATV-ben azért visszaszólt a miniszterelnöknek a Budapest pénzügyi helyzetéről és a fővárosi jutalmakról tett kijelentései miatt. A főpolgármester egyértelműen vitatta Magyar Péter azon állítását, hogy a fővárosnál 30–40 százalékkal emelkedtek volna a jutalmakra fordított kiadások.

Karácsony Gergely nem ijedt meg, visszaszólt Magyar Péternek: "A miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről" / Fotó: APA-Images via AFP

Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón túlzónak nevezte a Budapest csődjéről szóló állításokat. A miniszterelnök arra reagált, hogy a főváros 67 milliárd forintos folyószámlahitelét vissza tudta fizetni. Mint fogalmazott, ha Budapest már annyiszor csődbe ment volna, ahányszor erről szó volt, akkor valóban nagy baj lenne.

Karácsony az ATV-ben azt mondta, a kormánnyal zajló egyeztetések jól haladnak, és éppen ezért nem szeretne külön reagálni Magyar Péter csőddel kapcsolatos megjegyzésére. A hangsúlyt arra helyezte, hogy a főváros és a kabinet számára is az a fontos, hogy megszülessen a megállapodás.

Karácsony szerint nem emelkedtek 30–40 százalékkal a jutalmak

A beszélgetés ennél élesebb lett, amikor szóba került Magyar Péter másik állítása. A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy olyan kimutatásokat látott, amelyek szerint a főváros személyi kiadásai, illetve a jutalmakra fordított összegek az elmúlt évekhez képest 30–40 százalékkal emelkedtek.

Karácsony ezt határozottan vitatta. Arra a kérdésre, hogy valóban ilyen mértékben növelték-e a jutalmakat, egyszerűen azt válaszolta: nem. Hozzátette, nem tudja pontosan, mire gondolhatott a miniszterelnök.

A főpolgármester szerint az önkormányzati intézményeknél dolgozók fizetését az elmúlt években nagyjából a budapesti átlagbérek emelkedésének megfelelően növelték, sőt attól valamivel el is maradtak.

Külön kiemelte az idősotthonokban és a szociális területen dolgozókat, akik szerinte továbbra is szerény jövedelemből élnek.

Karácsony egy ponton azért odaszúrt Magyar Péternek is. Úgy fogalmazott, a miniszterelnököt „azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről”, majd hozzátette: az élet később úgyis alakítja a helyzetet. Ennél tovább azonban nem vitte a konfliktust, és ismét azt hangsúlyozta, hogy a tárgyalások jól haladnak.