Nagy döntést hozott Kármán András: kirúgta a Magyar Államkincstár elnökét, ő az utódja – a pénzügyminiszter egyenesen megmondta, mit vár el tőle
Új elnököt nevezett ki Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Államkincstár élére: Slánicz Béla szeptember 28-tól tölti be a tisztséget. Az új vezető feladata lesz többek között a MÁK modernizálása, az informatikai biztonság megerősítése, a nyugdíjkifizetési rendszer megújítása és a költségek csökkentése.
Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közlése szerint Slánicz Béla 2026. szeptember 28-tól tölti be a tisztséget, az új vezetőtől pedig a Kincstár működésének átfogó fejlesztését várják.
Slánicz Béla több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során dolgozott a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is. Több ezer fős hazai és nemzetközi nagyvállalatok vezetése során szerzett tapasztalatot szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában.
Kármán András sokat vár az új MÁK-vezértől
A pénzügyminiszter szerint az új elnök munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Kármán András konkrét elvárásokat is megfogalmazott a kinevezett vezetővel szemben.
„Az új elnöktől azt várom, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon” – közölte Kármán András. A célok között szerepel a Kincstár modernizálása, valamint az, hogy a kifizetések rugalmasabbá és gyorsabbá váljanak. Ennek részeként meg kell újítani az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is.
A pénzügyminiszter az informatikai működés átalakítását is kiemelte. Mint fogalmazott, „A Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát fel kell számolni.”
Az új elnök feladata lesz a MÁK informatikai biztonságának megerősítése, a lehetséges szolgáltatók körének bővítése, valamint a belső kompetenciák erősítése is.
A kinevezéshez kapcsolódóan a gazdálkodás hatékonysága szintén kiemelt szempont lesz. Kármán András szerint különös figyelmet kell fordítani a MÁK felelős gazdálkodására, és „véget kell vetni a pazarló, túlárazott beszerzéseknek”. Ennek részeként az informatikai szolgáltatások költségeit is csökkenteni kell.
A pénzügyminiszter végül gratulált Slánicz Bélának a kinevezéshez, és jó, eredményes munkát kívánt neki.ú
Megszólalt a NAV az 5000 forintos dízeltámogatásról: pontosan elmagyarázta, kik és hogyan fogják megkapni – itt hozzák nyilvánosságra az utalás dátumait
A jogosult autósoknak nincs teendőjük a dízeltámogatással kapcsolatban: nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem szükséges megadniuk. A dízeltámogatást a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendelkezésére álló adatok alapján.