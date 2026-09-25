Deviza
EUR/HUF365,1 -0,33% USD/HUF320,51 -0,45% GBP/HUF424,45 -0,21% CHF/HUF386,55 -0,58% PLN/HUF83,49 -0,09% RON/HUF69,23 -0,26% CZK/HUF14,98 -0,12% EUR/HUF365,1 -0,33% USD/HUF320,51 -0,45% GBP/HUF424,45 -0,21% CHF/HUF386,55 -0,58% PLN/HUF83,49 -0,09% RON/HUF69,23 -0,26% CZK/HUF14,98 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 272,07 -0,16% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL5 150 -1,9% OTP45 870 +1,26% RICHTER12 480 -1,34% OPUS282,5 +0,89% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS127 +2,42% WABERERS4 450 -0,45% BUMIX9 114,93 -0,25% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 218,06 +0,08% BUX151 272,07 -0,16% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL5 150 -1,9% OTP45 870 +1,26% RICHTER12 480 -1,34% OPUS282,5 +0,89% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS127 +2,42% WABERERS4 450 -0,45% BUMIX9 114,93 -0,25% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 218,06 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nagy döntést hozott Kármán András: kirúgta a Magyar Államkincstár elnökét, ő az utódja – a pénzügyminiszter egyenesen megmondta, mit vár el tőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új vezető irányítja szeptember végétől a Magyar Államkincstárt. Kármán András pénzügyminiszter Slánicz Bélát nevezte ki az intézmény élére.
VG
2026.09.25, 18:20
Frissítve: 2026.09.25, 18:34

Új elnököt nevezett ki Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Államkincstár élére: Slánicz Béla szeptember 28-tól tölti be a tisztséget. Az új vezető feladata lesz többek között a MÁK modernizálása, az informatikai biztonság megerősítése, a nyugdíjkifizetési rendszer megújítása és a költségek csökkentése.

Magyar Államkincstár kármán andrás
Jelentős átalakítás előtt állhat a Magyar Államkincstár, miután Kármán András kinevezte az intézmény új elnökét / Fotó: Magyar Államkincstár / Facebook

Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közlése szerint Slánicz Béla 2026. szeptember 28-tól tölti be a tisztséget, az új vezetőtől pedig a Kincstár működésének átfogó fejlesztését várják.

Slánicz Béla több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során dolgozott a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is. Több ezer fős hazai és nemzetközi nagyvállalatok vezetése során szerzett tapasztalatot szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában.

Kármán András sokat vár az új MÁK-vezértől

A pénzügyminiszter szerint az új elnök munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Kármán András konkrét elvárásokat is megfogalmazott a kinevezett vezetővel szemben.

„Az új elnöktől azt várom, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon” – közölte Kármán András. A célok között szerepel a Kincstár modernizálása, valamint az, hogy a kifizetések rugalmasabbá és gyorsabbá váljanak. Ennek részeként meg kell újítani az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is.

A pénzügyminiszter az informatikai működés átalakítását is kiemelte. Mint fogalmazott, „A Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát fel kell számolni.” 

Az új elnök feladata lesz a MÁK informatikai biztonságának megerősítése, a lehetséges szolgáltatók körének bővítése, valamint a belső kompetenciák erősítése is.

A kinevezéshez kapcsolódóan a gazdálkodás hatékonysága szintén kiemelt szempont lesz. Kármán András szerint különös figyelmet kell fordítani a MÁK felelős gazdálkodására, és „véget kell vetni a pazarló, túlárazott beszerzéseknek”. Ennek részeként az informatikai szolgáltatások költségeit is csökkenteni kell.

A pénzügyminiszter végül gratulált Slánicz Bélának a kinevezéshez, és jó, eredményes munkát kívánt neki.ú

Megszólalt a NAV az 5000 forintos dízeltámogatásról: pontosan elmagyarázta, kik és hogyan fogják megkapni – itt hozzák nyilvánosságra az utalás dátumait

A jogosult autósoknak nincs teendőjük a dízeltámogatással kapcsolatban: nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem szükséges megadniuk. A dízeltámogatást a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendelkezésére álló adatok alapján.

 

Országszerte

Országszerte
1448 cikk

 

Tisza-kormány
Kármán András
Magyar Államkincstár
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu