Nagy döntést hozott Kármán András: kirúgta a Magyar Államkincstár elnökét, ő az utódja – a pénzügyminiszter egyenesen megmondta, mit vár el tőle

Új elnököt nevezett ki Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Államkincstár élére: Slánicz Béla szeptember 28-tól tölti be a tisztséget. Az új vezető feladata lesz többek között a MÁK modernizálása, az informatikai biztonság megerősítése, a nyugdíjkifizetési rendszer megújítása és a költségek csökkentése.

Jelentős átalakítás előtt állhat a Magyar Államkincstár, miután Kármán András kinevezte az intézmény új elnökét / Fotó: Magyar Államkincstár / Facebook

Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közlése szerint Slánicz Béla 2026. szeptember 28-tól tölti be a tisztséget, az új vezetőtől pedig a Kincstár működésének átfogó fejlesztését várják.

Slánicz Béla több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során dolgozott a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is. Több ezer fős hazai és nemzetközi nagyvállalatok vezetése során szerzett tapasztalatot szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában.

Kármán András sokat vár az új MÁK-vezértől

A pénzügyminiszter szerint az új elnök munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Kármán András konkrét elvárásokat is megfogalmazott a kinevezett vezetővel szemben.

„Az új elnöktől azt várom, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon” – közölte Kármán András. A célok között szerepel a Kincstár modernizálása, valamint az, hogy a kifizetések rugalmasabbá és gyorsabbá váljanak. Ennek részeként meg kell újítani az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is.

A pénzügyminiszter az informatikai működés átalakítását is kiemelte. Mint fogalmazott, „A Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát fel kell számolni.”

Az új elnök feladata lesz a MÁK informatikai biztonságának megerősítése, a lehetséges szolgáltatók körének bővítése, valamint a belső kompetenciák erősítése is.

A kinevezéshez kapcsolódóan a gazdálkodás hatékonysága szintén kiemelt szempont lesz. Kármán András szerint különös figyelmet kell fordítani a MÁK felelős gazdálkodására, és „véget kell vetni a pazarló, túlárazott beszerzéseknek”. Ennek részeként az informatikai szolgáltatások költségeit is csökkenteni kell.