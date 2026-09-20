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Pénzügyminisztérium
Kármán András
látogatás

Kármán András dublini útja alatt a kollégái olyat tettek a Pénzügyminisztériumban, amire kevesen számítottak: „Végre láthatják, hallhatják az emberek, ami mindenkire tartozik!”

Kármán András éppen Dublinban tárgyalt az uniós pénzügyminiszterekkel, amikor Budapesten kollégái kitárták a Pénzügyminisztérium kapuit. A tárcavezető szerint az eddig „elefántcsonttoronyként” működő minisztériumban ezen változtatni akarnak, az embereknek azt is megmutatnák, hogyan születnek az állam pénzügyeit érintő döntések. A jelek szerint a több száz látogatói hely néhány óra alatt elfogyott.
Lengyel Gabriella
2026.09.20., 12:32

Szokatlan szombat volt a Pénzügyminisztériumban. Miközben Kármán András pénzügyminiszter még Dublinban vett részt az ECOFIN, vagyis az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsának utolsó ülésnapján, Budapesten a kollégái beengedték az embereket a minisztériumba. „Végre láthatják, hallhatják az emberek, ami mindenkire tartozik!” – írta vasárnapi Facebook bejegyzésében Kármán András.

Kármán András
                  Kármán András tervei szerint nyitottabb intézménnyé vélik a Pénzügyminisztérium/Fotó: AFP 

A miniszter úgy fogalmazott, a Pénzügyminisztérium épülete eddig „elefántcsonttoronyként őrizte a benne folyó munkát”. Ezen most változtatni szeretnének. Kármán szerint határozott szándékuk, hogy ne csak az Alpár Ignác tervezte épületet mutassák meg, hanem azt is, milyen munka folyik a falak között. Szerinte a pénzügyekről és az állam gazdálkodásáról lehet és kell is közérthetően beszélni.

Az érdeklődés alapján erre valóban van igény: a miniszter beszámolója szerint néhány óra alatt betelt a több száz meghirdetett hely. A Kulturális Örökség Napjai hivatalos programjában szombaton 9 és 18 óra között várták az előzetesen regisztrált látogatókat, az egyes csoportok létszámát 25 főben maximálták.

Államtitkárokat is lehetett kérdezni

A bejegyzés szerint a látogatóknak a minisztérium munkatársai meséltek az épület történetéről és saját szakterületük munkájáról, emellett államtitkárokkal és helyettes államtitkárokkal is személyesen lehetett találkozni és beszélgetni. A program egyik csoportját siketek és nagyothallók számára szervezték meg, jeltolmács közreműködésével. A látogatók többek között megnézhették Magyarország első kodifikált költségvetését, a pénzügyminiszter dolgozószobáját és a tölgyfaburkolatú miniszteri tárgyalót is.

Kármán András szerint mindennek az a jelentősége, hogy a Pénzügyminisztérium tevékenysége ugyan sokszor kevéssé látható, mégis szinte mindenkit érint: a tárcánál foglalkoznak azzal, hogyan gazdálkodik az állam a közpénzekkel és milyen pénzügyi, adózási környezetben működnek a vállalkozások. A miniszter azt ígéri, nem egyszeri akcióról van szó. 

Miért járt Kármán András Dublinban?

Ahogy korábbi cikkünben megírtuk, az informális ECOFIN-ülést szeptember 18-19-én rendezték Dublinban. A tanácskozás napirendjén az európai bankszektor versenyképessége, a pénzügyi innováció és a mesterséges intelligencia gazdasági alkalmazása is szerepelt. Kármán dublini programja a regionális egyeztetéseknél szélesebb körű volt: korábbi közlése szerint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével is egyeztetett, amelyen Magyarország országstratégiáját és az új együttműködési lehetőségeket tekintették át.

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Kármán András

Kármán András dublini útja alatt a kollégái olyat tettek a Pénzügyminisztériumban, amire kevesen számítottak: „Végre láthatják, hallhatják az emberek, ami mindenkire tartozik!”

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