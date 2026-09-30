Ezt a meccset Kapitány István nagyon csúnyán elbukta: Kármán András lett a gazdasági kabinet elnöke

Kármán András pénzügyminiszter vezeti a jövőben a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet, amely az új kormányzati rendszerben önálló döntési jogot kap a magyar gazdaságpolitika legfontosabb területeinek jelentős részén. Érdekes, hogy nem Kapitány István kapta meg a posztot, pedig ő a gazdasági és energetikai miniszter. A kabinet feladatlistája az adópolitikától az energián és az iparon át egészen a vállalkozásfejlesztésig terjed.

Ezt a meccset Kapitány István elbukta: Kármán András lett a gazdasági kabinet elnöke / Fotó: Kármán András / Facebook

Kármán András maga jelentette be, hogy pénzügyminiszteri feladatai mellett ő irányítja a gazdasági kabinet munkáját. Az új rendszerben több kérdésnek már el sem kell jutnia a teljes kormányülésig: amit szakpolitikai szinten el lehet dönteni, arról a megfelelő kabinet határozhat. A cél Kármán szerint az, hogy a kormány egésze csak a valóban stratégiai, az ország egészének irányát meghatározó ügyekkel foglalkozzon.

Kármánhoz került az egyik legerősebb gazdasági poszt

A Gazdasági és Költségvetési Kabinet hatásköre alapján az új testület messze nem csupán a költségvetési számokkal foglalkozik. Kármán Facebook-posztja szerint önálló döntési jogkört kap többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, az energia- és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén.

Az új rendszer egyik legnagyobb változása, hogy a kabinetek már nem egyszerűen előkészítő fórumként működnek. Kármán szerint

a hozzájuk érkező jelentéseket és előterjesztéseket részletesen megtárgyalják, majd azok az ügyekben, amelyek a kabinet saját hatáskörébe tartoznak, helyben meg is hozzák a döntést.

Csak a nagyobb, politikailag vagy stratégiailag kiemelt jelentőségű kérdések kerülnek tovább a teljes kormány elé.

A kabinetek kéthetente, szerdánként üléseznek, saját vezetővel és állandó tagsággal. A kormányzat ezzel lényegében egy többlépcsős döntéshozatali rendszert épít ki, amelyben a miniszterelnök és a teljes kabinet kevésbé foglalkozik az egyes szakpolitikai részletkérdésekkel. Kármán ezt a kormány tehermentesítésével indokolta.