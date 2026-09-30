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Ezt a meccset Kapitány István nagyon csúnyán elbukta: Kármán András lett a gazdasági kabinet elnöke

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Kármán András pénzügyminiszter vezeti a jövőben a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet, amely önálló döntési jogot kap a kormány gazdaságpolitikájának több kulcsterületén. Ezzel Kármán András nyerte el a Tisza-kormány legfontosabb gazdasági pozícióját, nem pedig a tényleges gazdasági miniszter, Kapitány István.
VG
2026.09.30, 21:39

Kármán András pénzügyminiszter vezeti a jövőben a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet, amely az új kormányzati rendszerben önálló döntési jogot kap a magyar gazdaságpolitika legfontosabb területeinek jelentős részén. Érdekes, hogy nem Kapitány István kapta meg a posztot, pedig ő a gazdasági és energetikai miniszter. A kabinet feladatlistája az adópolitikától az energián és az iparon át egészen a vállalkozásfejlesztésig terjed.

Ezt a meccset Kapitány István elbukta: Kármán András lett a gazdasági kabinet elnöke
Ezt a meccset Kapitány István elbukta: Kármán András lett a gazdasági kabinet elnöke / Fotó: Kármán András / Facebook

Kármán András maga jelentette be, hogy pénzügyminiszteri feladatai mellett ő irányítja a gazdasági kabinet munkáját. Az új rendszerben több kérdésnek már el sem kell jutnia a teljes kormányülésig: amit szakpolitikai szinten el lehet dönteni, arról a megfelelő kabinet határozhat. A cél Kármán szerint az, hogy a kormány egésze csak a valóban stratégiai, az ország egészének irányát meghatározó ügyekkel foglalkozzon.

Kármánhoz került az egyik legerősebb gazdasági poszt

A Gazdasági és Költségvetési Kabinet hatásköre alapján az új testület messze nem csupán a költségvetési számokkal foglalkozik. Kármán Facebook-posztja szerint önálló döntési jogkört kap többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, az energia- és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén. 

Az új rendszer egyik legnagyobb változása, hogy a kabinetek már nem egyszerűen előkészítő fórumként működnek. Kármán szerint 

a hozzájuk érkező jelentéseket és előterjesztéseket részletesen megtárgyalják, majd azok az ügyekben, amelyek a kabinet saját hatáskörébe tartoznak, helyben meg is hozzák a döntést.

Csak a nagyobb, politikailag vagy stratégiailag kiemelt jelentőségű kérdések kerülnek tovább a teljes kormány elé.

A kabinetek kéthetente, szerdánként üléseznek, saját vezetővel és állandó tagsággal. A kormányzat ezzel lényegében egy többlépcsős döntéshozatali rendszert épít ki, amelyben a miniszterelnök és a teljes kabinet kevésbé foglalkozik az egyes szakpolitikai részletkérdésekkel. Kármán ezt a kormány tehermentesítésével indokolta.

A Gazdasági és Költségvetési Kabinet csak az egyik eleme az új struktúrának. Kármán közlése szerint vele párhuzamosan megkezdte működését 

  • a Fejlesztési Kabinet, 
  • a Stratégiai Kabinet 
  • és a Védelmi Kabinet is. 

Mindegyik testület saját szakpolitikai területeken kap önálló döntési lehetőséget. Az átalakítás mögött az áll, hogy ne minden minisztériumi vita, beruházás vagy szabályozási kérdés kerüljön automatikusan a teljes kormány elé.

Gazdasági Kabinet
Tisza-kormány
Kármán András
Kapitány István
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