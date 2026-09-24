Kármán András már ünnepel: bejelentést tett az uniós forrásokról – "Hivatalos, az Európai Bizottság szerint hazánk megfelel a jogállamisági elvárásoknak"
"Hivatalos: az Európai Bizottság szerint hazánk megfelel a jogállamisági elvárásoknak, ezért javasolja az eddig befagyasztott 4,2 milliárd eurós Magyarországnak járó kohéziós összegek feloldását" – írta a pénzügyminiszter csütörtök délután a Facebook-oldalán. Kármán András szerint az intézkedések nemcsak az uniós pénzek megszerzését szolgálják, hanem a magyar közpénzek védelmét is.
Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt költségvetési intézkedéseket.
Ha a Tanács jóváhagyja a javaslatot, 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára.
A Bizottság a magyar kormány által szeptember 9-én bejelentett intézkedéseket és azok végrehajtását vizsgálta meg. Értékelése szerint Magyarország kezelte az uniós költségvetést és az EU pénzügyi érdekeit érintő korábban azonosított jogállamisági hiányosságokat. A testület külön kiemelte a közbeszerzések, a korrupcióellenes keretrendszer, az összeférhetetlenség megelőzése és az ügyészségi fellépés hatékonysága terén végrehajtott változtatásokat.
Kármán András pénzügyminiszter szerint a TISZA-kormánynak már a kormányzás első hónapjaiban gyorsan kellett végrehajtania a szükséges intézkedéseket.
A TISZA-kormánynak rohamlépésről rohamlépésre kellett teljesítenie a jogállamisági kritériumokat
– írta. A bizottság által pozitívan értékelt lépések között szerepel az Integritás Hatóság megerősítése, az új vagyonnyilatkozati rendszer, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása, az ügyészségi döntések bírósági felülvizsgálatának kiterjesztése, valamint az uniós források és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.
Kármán szerint ugyanakkor a változtatások jelentősége túlmutat az uniós pénzek megszerzésén. „Az uniós források felszabadításáért tett lépések önmagukban is hazánk érdekében állnak, hiszen a közös vagyonunk védelmét szolgálják” – fogalmazott.
A 4,2 milliárd eurós kohéziós keret mellett Magyarország helyreállítási és ellenállóképességi terve külön eljárásban fut. Ennek teljes keretösszege mintegy 10 milliárd euró, a Bizottság szerint azonban az ebből származó kifizetések a módosított terv és a teljesített reformok, illetve beruházások értékelésétől függnek, vagyis a mostani döntés nem jelenti automatikusan az RRF teljes keretének felszabadítását.
Kármán András már tudja, hol kell elkölteni a pénzt
A mostani bizottsági javaslat sem jelenti még azt, hogy a 4,2 milliárd euró azonnal megérkezik Magyarországra. Az ügy a Tanács elé kerül, amelynek egy hónapja van a döntésre, addig a jelenlegi korlátozások érvényben maradnak.
A Bizottság tájékoztatása szerint ugyanakkor mintegy 3,5 milliárd eurónyi kohéziós forrás továbbra is blokkolva marad, de ezt már nem a jogállamisági feltételességi mechanizmus alapján tartják vissza. Ebből mintegy 2,7 milliárd euró az uniós Alapjogi Chartához kapcsolódó horizontális feltételek miatt nem hozzáférhető, további mintegy 800 millió euró pedig más, tematikus feltételekhez kötődik.
Kármán András szerint a most megnyíló lehetőséget a kormány a magyar gazdaságban használná fel: „ezeket a felszabadított forrásokat a kormány a hazai gazdaságra, infrastruktúrára, környezetvédelemre és energetikára, azaz a magyar emberekre fordítja!”
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Négy évvel a magyarországi uniós források egy részének felfüggesztése után az Európai Bizottság a korlátozások feloldását javasolja. A 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás mellett az alapítványi egyetemek hallgatóinak és kutatóinak Erasmus+ és Horizont Európa részvétele is újra lehetővé válhat. A végső döntésre az uniós Tanácsnak egy hónapja van.