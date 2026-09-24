Kármán András már ünnepel: bejelentést tett az uniós forrásokról – "Hivatalos, az Európai Bizottság szerint hazánk megfelel a jogállamisági elvárásoknak"

"Hivatalos: az Európai Bizottság szerint hazánk megfelel a jogállamisági elvárásoknak, ezért javasolja az eddig befagyasztott 4,2 milliárd eurós Magyarországnak járó kohéziós összegek feloldását" – írta a pénzügyminiszter csütörtök délután a Facebook-oldalán. Kármán András szerint az intézkedések nemcsak az uniós pénzek megszerzését szolgálják, hanem a magyar közpénzek védelmét is.

Kármán András szerint a hamarosan felszabaduló források a gazdaság, az infrastruktúra, a környezetvédelem és az energetika számára jelenthetnek mozgásteret / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt költségvetési intézkedéseket.

Ha a Tanács jóváhagyja a javaslatot, 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára.

A Bizottság a magyar kormány által szeptember 9-én bejelentett intézkedéseket és azok végrehajtását vizsgálta meg. Értékelése szerint Magyarország kezelte az uniós költségvetést és az EU pénzügyi érdekeit érintő korábban azonosított jogállamisági hiányosságokat. A testület külön kiemelte a közbeszerzések, a korrupcióellenes keretrendszer, az összeférhetetlenség megelőzése és az ügyészségi fellépés hatékonysága terén végrehajtott változtatásokat.

Kármán András pénzügyminiszter szerint a TISZA-kormánynak már a kormányzás első hónapjaiban gyorsan kellett végrehajtania a szükséges intézkedéseket.

A TISZA-kormánynak rohamlépésről rohamlépésre kellett teljesítenie a jogállamisági kritériumokat

– írta. A bizottság által pozitívan értékelt lépések között szerepel az Integritás Hatóság megerősítése, az új vagyonnyilatkozati rendszer, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása, az ügyészségi döntések bírósági felülvizsgálatának kiterjesztése, valamint az uniós források és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.

Kármán szerint ugyanakkor a változtatások jelentősége túlmutat az uniós pénzek megszerzésén. „Az uniós források felszabadításáért tett lépések önmagukban is hazánk érdekében állnak, hiszen a közös vagyonunk védelmét szolgálják” – fogalmazott.

A 4,2 milliárd eurós kohéziós keret mellett Magyarország helyreállítási és ellenállóképességi terve külön eljárásban fut. Ennek teljes keretösszege mintegy 10 milliárd euró, a Bizottság szerint azonban az ebből származó kifizetések a módosított terv és a teljesített reformok, illetve beruházások értékelésétől függnek, vagyis a mostani döntés nem jelenti automatikusan az RRF teljes keretének felszabadítását.