Történelmet írt Kármán András: soha nem látott összeggel szakadt be a költségvetés – itt van minden idők legmagasabb havi hiányadata

Augusztusban az államháztartás központi alrendszere, történelmi rekordnak számító 2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt – közölte gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.

Történelmet írt Kármán András: soha nem látott összeggel szakadt be augusztusban a költségvetés – itt van minden idők második legmagasabb havi hiányadata Fotó: AFP / AFP

Történelmet írt Kármán András: soha nem látott összeggel szakadt be augusztusban a költségvetés – itt van minden idők második legmagasabb havi hiányadata

Hosszabb távon vizsgálva még kirivóbb a mai adat,

ez ugyanis minden idők legnagyobb havi hiányadata, sose mértek még ekkora deficitet egyetlen hónap alatt Magyarországon.

Csak a világjárvány idején láttunk ennél drámaibb számokat. Az eddigi három legmagasabb havi hiány:

2020 decemberében 2250 milliárd forint hiány jött össze a költségvetésben. A covid-válság idején a járvány elleni védekezés, a gazdaságvédelmi intézkedések és a jelentős év végi kiadások terhelték a büdzsét.

2026 februárjában 2139,1 milliárd forintos hiány keletkezett. A kiadásokat többek között a 13. havi nyugdíj (579,3 milliárd forint) és a 14. havi nyugdíj egyheti részlete (144,8 milliárd) emelte.

2025 februári 1655 milliárd forintos deficitet több nagy, részben szezonális vagy egyszeri kiadás okozta, főként az állampapírok kamatfizetése.

A Pénzügyminisztérium a közleményében az augusztusi hiányt az Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) megállapodás miatti előfinanszírozásokkal magyarázza.

Az RRF programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat augusztusban, így az ezektől az egyszeri tételtől megtisztított augusztus havi hiány 124,3 milliárd forint.

"A mérsékelt korrigált deficit arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a májustól látható kedvező havi folyamatok. Az RRF programokhoz kapcsolódó bevételek később, várhatóan decemberben fognak beérkezni, amelyeket akkor majd – augusztushoz hasonlóan – érdemes figyelmen kívül hagyni a havi egyenleg értékelésekor" – fogalmaznak. Hozzátették azt is, hogy az eddigiektől eltérően a mostani gyorstájékoztatóban a Pénzügyminisztérium a szöveges értékelés mellett a legfontosabb költségvetési bevételek és kiadások alakulását táblázatosan is bemutatja. 2026 októbertől pedig a Pénzügyminisztérium a havi költségvetési adatokról szóló gyorstájékoztatóját az eddiginél korábban, a harmadik munkanapon hozza nyilvánosságra. A módosítások célja a közvélemény átlátható és gyors tájékoztatása a költségvetési folyamatokról, és részét képezik a költségvetésről szóló kommunikáció szélesebb körű megújításának.