A magyar kormány 7,5 százalékra emelt költségvetési hiánycélja rávilágít az ország jelentős közpénzügyi kihívásaira – írja a Fitch Ratings. Ez az első hitelminősítői értékelés azóta, hogy hétfőn nyújtotta be a parlamentnek Kármán András pénzügyminiszter a 2026-os költségetés módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a korábbinál jóval magasabb hiánnyal számol. Az eredeti büdzsében 3,7 százalékos, majd tavaly novemberben 5 százalékra emelt hiánycélt után újabb célt tűzött ki a kormány, amely jelenleg legmagasabb a 27 tagú unióban.

Megérkezett az amerikai ítélet Kármán András első költségvetéséről, kiadta a jelentését Magyarországról a globális hitelminősítő: erre kell nagyon figyelnie a Tisza-kormánynak

A londoni hitelminősítő intézet értékelésében kiemeli:

az új kormány középtávú költségvetési stratégiájának hitelessége, az államadósság csökkentésére irányuló képessége, valamint a növekedésre gyakorolt hatások központi szerepet fognak játszani a Fitch országminősítésének értékelésében.

A Fitch Ratings júniusban viszgálta felül először a magyar államadósság besorolását, amelyben megerősítette a BBB osztályzatot negatív kilátás mellett.

A mostani elemzésben azt írják, hog az új hiánycél a gyengébb növekedést, a jelentős választások előtti költségvetési intézkedéseket, a korábban a költségvetésbe nem teljes mértékben beépített kiadási kötelezettségvállalások elismerését, valamint az aszály és az energiaválság költségeit tükrözi.

Fitch emlékeztet arra, hogy a kormány állítása szerint a szakpolitikai kiigazítások hiányában a deficit elérhette volna a GDP 8,3 százalékát 2026-ban. A 2026-os 7230 milliárd forintos pénzforgalmi költségvetési hiány 2,6 százalékkal nőtt éves szinten.

Egyszeri tényezők júliusi többletet eredményeztek, de a hiány valószínűleg az év későbbi szakaszában romlani fog, részben az uniós alapokhoz kapcsolódó magasabb kiadások miatt.

Kiemelik, hogy a felülvizsgált költségvetési cél nagyobb költségvetési romlást jelent 2026-ban, mint amit a júniusi államadósság-besorolási felülvizsgálatukkor előrejeleztek, akkor a GDP 6,4 százalékát kitevő államháztartási hiányával számoltak. A Fitch előrejelzése szerint az államadósság 2027 végére a GDP 76,2 százalékára emelkedik, ami jóval meghaladja az előrejelzett 58 százaékos „BBB” mediánt.