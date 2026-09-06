Deviza
EUR/HUF362,32 +0,04% USD/HUF312,01 +0,06% GBP/HUF421,41 -0,04% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF83,99 -0,01% RON/HUF68,99 +0,04% CZK/HUF14,97 +0,04% EUR/HUF362,32 +0,04% USD/HUF312,01 +0,06% GBP/HUF421,41 -0,04% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF83,99 -0,01% RON/HUF68,99 +0,04% CZK/HUF14,97 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tisza-kormány
állománygyűlés
Kármán András
Pénzügyminiszté­rium
cáfolat
leépítés

Vasárnap este megszólalt Kármán András a fekete hétfő hírére: a Facebookon üzente meg, mit fog csinálni keddig – "Nem állománygyűlést tartok"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pénzügyminiszter nem reagált az állítólagos leépítésre, azt csak a tárcája kommentálta. Kármán András határozottan cáfolta, hogy rendkívüli állománygyűlést tartana a Pénzügyminisztérium dolgozóinak, elmondása szerint más elfoglaltsága lesz.
Hecker Flórián
2026.09.06, 20:37
Frissítve: 2026.09.06, 21:13

Szűk másfél nap után reagált a pénzügyminiszter és a Pénzügyminisztérium a Világgazdaság megkeresésére. Lapunk még szombaton érdeklődött Kármán András tárcájánál arról, hogy valóban rendkívüli állománygyűlést hívtak-e össze hétfőre és ezen leépítést jelentenek-e be az állománynak?

Kármán András, Tanács Zoltán
Vasárnap este megszólalt Kármán András a fekete hétfő hírére: a Facebookon üzente meg, mit fog csinálni / Fotó: AFP /  AFP

Lapunk azt követően kereste meg a tárcát írásban, mert több, egymástól független forrásból is úgy értesültünk, hogy 20-25 százalékos leépítés lészül a Pénzügyminisztériumban, amelyet már hétfőn bejelenthetnek.

A szombat délután küldött megkeresésünkre semmiféle reakció nem érkezett, cikkünk így vasárnap reggel megjelent. Ebben jeleztük, hogy hivatalos megerősítés vagy cáfolat nem áll rendelkezésre és az is elképzelhető – pláne, hogy megjelent az információ a Pénzügyminisztériumban végbe mehető változásokról –, hogy a tárca más ütemezéssel folytathatja le az elbocsájtásokat.

Mindenestre forrásaink azt is álították, hogy a kirúgások nem általánosságban érintenék a Pénzügyminisztérium dolgozóit, hanem csak bizonyos szakterületen hajtanák végre.

Vasárnap este megszólalt Kármán András a fekete hétfő hírére

Végül vasárnap este Kármán András a Facebook-oldalán mégis reagált ezekre a hírekre. Némiképp messziről indítva azzal a megállapítással kezdte a bejegyzését, hogy a magyar újságírás folyamatosan tisztul, hiszen

  1. a közmédia újra elkezdett függetlenül működni,
  2. a héten pedig a Mandinert kiadó cég vezérigazgatóját bocsátotta el, illetve elzárták a közpénzcsapot és megszűnt az állami finanszírozása az újságnak.

Ezt követően tért ki a Pénzügyminisztériumra vonatkozó információkra. Meglátása szerint "rémhírgyárak ettől függetlenül úgy látszik, még akadnak, akik ráadásul vagy teljesen téves forrásokból dolgoznak vagy blöffölnek, illetve hazugságokat terjesztenek."

Üzenem a Világgazdaságnak, az Indexnek és az álhírek hitelességét nem ellenőrző propaganda médiumoknak, hogy holnap nem állománygyűlést tartok, hanem a nap nagy részében a Parlamentben leszek, akárcsak kedden, amikor az előző kormány romos államháztartási hagyatékát konszolidáló

2026-os költségvetés vitaindítóját mondom el

– fogalmazott. Kármán András posztjából azonban feltűnően kimaradt a reakció a leépítés hírére, mindössze azt cáfolta határozottan, hogy hétfőn állománygyűlést tartana. Arra sem tért ki, hogy miért volt szükség bő egy napra ahhoz, hogy reagáljon a felmerült kérdésekre.

A pénzügyminiszter bejegyzése után 20 perccel viszont lapunk már a Pénzügyminisztérium kommunikációs és sajtó főosztályától is választ kapott. Ebben egyrészt Kármán András Facebook-posztját küldték el, másrészt kijelentették, hogy "a Pénzügyminisztériumban nemcsak állománygyűlés,

hanem 20-25 százalékos létszámcsökkentés sem lesz.

Az nem derült ki, hogy a pénzügyminiszter ezt a lényeges állítást, miért nem tette meg a közösségi oldalán. Ahogy az sem egyértelmű, hogy ezzel a tárca általánosságban cáfolta a leépítésről szóló értesüléseket, vagy csupán annak mértékét, a 20-25 százalékot.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu