Vasárnap este megszólalt Kármán András a fekete hétfő hírére: a Facebookon üzente meg, mit fog csinálni keddig – "Nem állománygyűlést tartok"

Szűk másfél nap után reagált a pénzügyminiszter és a Pénzügyminisztérium a Világgazdaság megkeresésére. Lapunk még szombaton érdeklődött Kármán András tárcájánál arról, hogy valóban rendkívüli állománygyűlést hívtak-e össze hétfőre és ezen leépítést jelentenek-e be az állománynak?

Vasárnap este megszólalt Kármán András a fekete hétfő hírére: a Facebookon üzente meg, mit fog csinálni / Fotó: AFP / AFP

Lapunk azt követően kereste meg a tárcát írásban, mert több, egymástól független forrásból is úgy értesültünk, hogy 20-25 százalékos leépítés lészül a Pénzügyminisztériumban, amelyet már hétfőn bejelenthetnek.

A szombat délután küldött megkeresésünkre semmiféle reakció nem érkezett, cikkünk így vasárnap reggel megjelent. Ebben jeleztük, hogy hivatalos megerősítés vagy cáfolat nem áll rendelkezésre és az is elképzelhető – pláne, hogy megjelent az információ a Pénzügyminisztériumban végbe mehető változásokról –, hogy a tárca más ütemezéssel folytathatja le az elbocsájtásokat.

Mindenestre forrásaink azt is álították, hogy a kirúgások nem általánosságban érintenék a Pénzügyminisztérium dolgozóit, hanem csak bizonyos szakterületen hajtanák végre.

Vasárnap este megszólalt Kármán András a fekete hétfő hírére

Végül vasárnap este Kármán András a Facebook-oldalán mégis reagált ezekre a hírekre. Némiképp messziről indítva azzal a megállapítással kezdte a bejegyzését, hogy a magyar újságírás folyamatosan tisztul, hiszen

a közmédia újra elkezdett függetlenül működni, a héten pedig a Mandinert kiadó cég vezérigazgatóját bocsátotta el, illetve elzárták a közpénzcsapot és megszűnt az állami finanszírozása az újságnak.

Ezt követően tért ki a Pénzügyminisztériumra vonatkozó információkra. Meglátása szerint "rémhírgyárak ettől függetlenül úgy látszik, még akadnak, akik ráadásul vagy teljesen téves forrásokból dolgoznak vagy blöffölnek, illetve hazugságokat terjesztenek."

Üzenem a Világgazdaságnak, az Indexnek és az álhírek hitelességét nem ellenőrző propaganda médiumoknak, hogy holnap nem állománygyűlést tartok, hanem a nap nagy részében a Parlamentben leszek, akárcsak kedden, amikor az előző kormány romos államháztartási hagyatékát konszolidáló

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– fogalmazott. Kármán András posztjából azonban feltűnően kimaradt a reakció a leépítés hírére, mindössze azt cáfolta határozottan, hogy hétfőn állománygyűlést tartana. Arra sem tért ki, hogy miért volt szükség bő egy napra ahhoz, hogy reagáljon a felmerült kérdésekre.