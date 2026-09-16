Kiakadt a 130 ezres város polgármestere Kármán Andrásra, nyilvánosságra hozta a neki írt levelét: a pénzügyminiszter kerek perec megmondta, hogy nem kapnak pénzügyi segítséget

Aggasztó válaszlevelet kaptam Kármán András pénzügyminiszter úrtól a nyár végén – kezdte Pintér Bence a szerdán délután közétett Facebook-bejegyzését. Hogy a mondanivalóját alátámassza, nyilvánosságra is hozta a tárcavezető neki címzett levelét.

Kiborult a 130 ezres város polgármestere Kármán Andrásra, nyilvánosságra hozta a neki írt levelét / Fotó: AFP / AFP

A Fidesz kormányokkal élesen kritikus győri polgármester nem az első, aki pénzügyek miatt veszik össze Kármán Andrással. A Világgazdaság nem régiben számolt be arról, hogy Csepel vezetője ugyancsak konfliktusba került vele.

Akkor több száz millió forintos pénzügyi fotás tűnt el szőrén-szálán, ezúttal viszont a remélt állami adócsökkentésről mondta ki a pénzügyminiszter, hogy Győr ne is reménykedjen benne.

Kiakadt a 130 ezres város polgármestere Kármán Andrásra, nyilvánosságra hozta a neki írt levelét

Pintér Bence azzal kezdte, hogy kontextus nélkül, papíron jól hangzó pénzügyi adatokra hivatkozva a miniszter közölte, hogy

nem lát lehetőséget arra, hogy Győr városának állami terhei, a szolidaritási adó mértéke csökkenjen 2026-ban.

Hozzátette, hogy csak 2027-re ‒ a kormány több tagjához hasonlóan ‒ tesz ígéretet az önkormányzatok finanszírozási rendszerének felülvizsgálatára. Csakhogy, "ha miniszter úr most ‒ tévesen ‒ kiválóra, „stabilra és erősre” értékeli a győri önkormányzat pénzügyi helyzetét, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy a 2027-es felülvizsgálat eredménye az lenne, hogy az államnak érdemben vissza kell adnia Győrnek abból a pénzből, amit a győri vállalkozások termeltek meg és most a központi költségvetés elviszi" – emelte ki a 130 ezres nagyváros első embere.

Mindenképpen el szeretné kerülni, hogy a pénzügyminisztérium jelenlegi téves helyzetértékelése a jövőben rossz döntést eredményezzen, ezért hivatalos válaszlevélben és a Facebookon is igyekszik árnyalni a Kármán András által megfogalmazott állításokat.

Jelentős összegű támogatásként hivatkozik a Versenyképes Járások Program 594,6 millió forintjára, ami 2025 és 2026-ban, tehát a Fidesz-kormánytól érkezett, ráadásul nem is kizárólag Győrbe, hanem több településsel is osztoztunk rajta. Szerinte Győr tulajdonképpen csak „visszanyerte” a saját pénzét. A 705 millió forintos egyszeri állami támogatást is a 2025-ös 12,5 milliárdos állami elvonás és a több tízmilliárdos forrásigényű alapvető önkormányzati feladatok (óvoda-üzemeltetés, útkarbantartás, szociális ellátás stb.) kontextusában kell értelmezni.

Pintér Bence arra tett javaslatot, hogy közösen vizsgálják meg Győr pénzügyi helyzetét, mert

Budapestről, a minisztérium épületéből lehet, hogy homályosan látszik a győri valóság.

Rámutatott például, hogy csődöt jelentett az egyik nagy adófizető, az eddig az autóiparban tevékenykedő WKW Kft. Az előzetes kalkulációk alapján több százmillió forintos programok kerülhetnek veszélybe, mint az óvodai létesítmények állagmegóvása és eszközbeszerzése, és a szintén önkormányzati forrásból indított iskolai állagmegóvási és karbantartási program.