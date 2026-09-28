Csányi Sándor nevethet kínjában, pedig ez nem vicc: megszólalt Kármán András Magyar Péter meghökkentő bejelentéséről – egy pillanat alatt a feje tetejére állt minden

A hétvégén a meglepetés erejével hatott, hogy Magyar Péter soha eddig nem említett adóváltozásokat jelentett be. Egyrészt közölte, hogy jelentősen növelik a kata adóját, másfelől a készülő vagyonadót is a feje tetejére állította, amikor a semmiből több kulcsosra változtatta meg a rendszerét. Abban lehetett reménykedni, hogy Kármán András pénzügyminiszter majd tisztázza a helyzetet, de ennek éppen az ellenkezője történt meg.

Megszólalt Kármán András Magyar Péter meghökkentő bejelentéséről: Mészáros és Csányi csak kapkodja a fejét / Fotó: AFP

Rögtön az elején érdemes tisztázni, miért totálisan követhetetlen, ami a vagyonadó körül történik. Ez nem túlzás, mostanra olyan szintre ért, amin Magyarország leggazdagabb emberei, így Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor is csak kapkodhatja a fejét.

Szeptember 22-én, kedden 14 óra előtt pár perccel tudósítás jelent meg az MTI-ben, amelyben a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkárát idézik. Kövesdy Attila Budapesten, a Magyar gazdaság 2030 - Versenyképesség beindítva elnevezésű konferencián tartott előadást és itt árulta el, hogy a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet.

Fixálta, hogy ez nem egyszeri adó lesz, és a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki, így

céges részesedésekre,

ingatlanokra és ingóságokra,

valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is.

(akit részletesen érdekel, mi számít majd bele a vagyonadó adóalapjába, az itt olvashat részleteket a témában.)

Az államtitkár szerint a széles adóalap kialakítását az indokolja, hogy ha egyes eszközosztályokat kivonnának az adó hatálya alól, akkor a vagyon ezekbe áramolna. A szabályozás kialakításánál ugyanakkor figyelembe veszik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezményeket.

Majd ezt követően közölte, hogy a kormány egymilliárd forint értékhatár felett 1 százalékos vagyonadót vezetne be.

Ezt követően pedig arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány megígérte, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) újból széles körben elérhetővé teszi, az ezzel kapcsolatos jogalkotás folyamatban van, hamarosan megjelenhet a jogszabálytervezet.