Csányi Sándor nevethet kínjában, pedig ez nem vicc: megszólalt Kármán András Magyar Péter meghökkentő bejelentéséről – egy pillanat alatt a feje tetejére állt minden
A hétvégén a meglepetés erejével hatott, hogy Magyar Péter soha eddig nem említett adóváltozásokat jelentett be. Egyrészt közölte, hogy jelentősen növelik a kata adóját, másfelől a készülő vagyonadót is a feje tetejére állította, amikor a semmiből több kulcsosra változtatta meg a rendszerét. Abban lehetett reménykedni, hogy Kármán András pénzügyminiszter majd tisztázza a helyzetet, de ennek éppen az ellenkezője történt meg.
Rögtön az elején érdemes tisztázni, miért totálisan követhetetlen, ami a vagyonadó körül történik. Ez nem túlzás, mostanra olyan szintre ért, amin Magyarország leggazdagabb emberei, így Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor is csak kapkodhatja a fejét.
Szeptember 22-én, kedden 14 óra előtt pár perccel tudósítás jelent meg az MTI-ben, amelyben a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkárát idézik. Kövesdy Attila Budapesten, a Magyar gazdaság 2030 - Versenyképesség beindítva elnevezésű konferencián tartott előadást és itt árulta el, hogy a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet.
Fixálta, hogy ez nem egyszeri adó lesz, és a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki, így
- céges részesedésekre,
- ingatlanokra és ingóságokra,
- valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is.
(akit részletesen érdekel, mi számít majd bele a vagyonadó adóalapjába, az itt olvashat részleteket a témában.)
Az államtitkár szerint a széles adóalap kialakítását az indokolja, hogy ha egyes eszközosztályokat kivonnának az adó hatálya alól, akkor a vagyon ezekbe áramolna. A szabályozás kialakításánál ugyanakkor figyelembe veszik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezményeket.
Majd ezt követően közölte, hogy a kormány egymilliárd forint értékhatár felett 1 százalékos vagyonadót vezetne be.
Ezt követően pedig arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány megígérte, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) újból széles körben elérhetővé teszi, az ezzel kapcsolatos jogalkotás folyamatban van, hamarosan megjelenhet a jogszabálytervezet.
Vagyonadó, kata: Magyar Péter ledobta az atombombát
Ehhez képest mindössze négy nappal később, szeptember 26-án szombaton délután Magyar Péter egy pillanat alatt mindent a feje tetejére állított. A miniszterelnök Szolnokra érkezett az országjárásán, ahol hirtelen bemondta, hogy
- mindenképpen a kata után fizetendő havi adót fel kell emelni. Vagy egy lépésben jelentősen, vagy két kisebb lépésben.
- És lehet, hogy egy bizonyos összeghatár fölött, mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1 százalék lesz a befizetendő vagyonadó, hanem több.
Tehát még egyszer: kedden az adószabályokat kidolgozó Pénzügyminisztérium egyik legfontosabb vezetője a kata széles körű kiterjesztéséről beszél, illetve arról, hogy a vagyonadó mértéke 1 milliárd forint fölött 1 százalék lesz, majd szombaton a Tisza-kormány miniszterelnöke a kata adó drasztikus megemelését és többkulcsos vagyonadót jelent be.
Csak emlékeztetőül: amikor májusban az Országgyűlés szakbizottsága, a pénzügyi és költségvetési bizottság meghallgatta Magyarország új pénzügyminiszterét, Kármán Andrást, arról beszélt, hogy a Tisza-kormány célja, hogy befektetőbarát klímát teremtsen. Itt "jogbiztonságot, valódi konzultációt és felkészülési időt a változásokra" nevesített.
Kifejezetten nehezményezte, hogy a Fidesz-kormány nem így járt el, a kiszámíthatlanság pedig költségvetés tervezésében is látszott: a 2025-ös költségvetést 46-szor módosították, 2700 milliárd forint sorsáról rendelkezve utólag.
A legnagyobb tehernek az adónemek folyamatos változását jelölte meg.
Szerinte a legfontosabb, hogy a változások kiszámíthatók legyenek, kapjanak felkészülési időt a vállalatok. Már konkrétan kitért a vagyonadóra és ígéretet tett rá, hogy aki egymilliárd forint fölött van, kap egy adótervezetet, amit ki tud egészíteni. "A beszedhetőségnél az jelentheti a sikert, hogy széles legyen a vagyonalap, de a kulcs alacsony lesz, 1 százalékos. Így nem lesz ösztönzöttség az adóelkerülésre, emiatt nem visznek majd át vagyonokat a szomszédos országokba" – fogalmazott.
Ehhez képest most tehát ott tartunk, hogy a kata adóját megemelik, a vagyonadónál meg nem csak az 1 milliárdos küszöb számít, hanem az 500 milliárdos is – ez a nyilvános adatbázisok alapján három embert érintene, Mészáos Lőrincet, Csányi Sándort és Felcsuti Zsoltot –, illetve nem csak egy 1 százalékos adókulcs lesz, hanem egy magasabb is. Ez minden, csak nem kiszámíthatóság és jogbiztonság a gazdaságpolitikában.
Megszólalt Kármán András Magyar Péter meghökkentő bejelentéséről: nem vicc, komoly
Egy rövid ideig abban lehetett bízni, hogy a miniszterelnököt csak elragadta a hév és az abszolút filmszínház, a valóságban teljesen máshogy néz ki a kata és a vagyonadó tervezése.
Aztán megszólalt Kármán András és kiderült, hogy ami Szolnokon Magyar Pétertől elhangzott, az nem vicc volt, hanem komoly.
A pénzügyminiszter vasárnap este hosszabb Facebook-poszttal jelentkezett, amelyben összefoglalta az elmúlt hét eseményeit és ebben a szolnoki kormányfői mondatokra is reagált. Azt írta, hogy "szombaton a miniszterelnök úr Szolnokon beszélt a kata-adózásról és említést tett a vagyonadóról. Hosszú hónapok óta dolgozunk ezeken a kérdéseken."
Kármán András tehát egyáltalán nem cáfolta, vagy tompította az adóemelést vagy a többkulcsos adó bevezetését, sokkal inkább ráerősített, hogy ezeken a kérdéséken valóban dolgoznak, ráadásul hónapok óta. Ehhez képest négy nappal korábban még a saját államtitkára se tudott róla.
A Pénzügyminisztérium hétfőn írásos nyilatkozatot tett a Világgazdaságnak egy múlt pénteki érdeklődésünkre. A vagyonadó részleteire kérdeztünk rá, hogy pontosan milyen tulajdonelemekre terjed ki, és mekkora bevételt várnak tőle az államháztartás számára.
A Pénzügyminisztérium hosszú hónapok óta dolgozik a vagyonadó részletszabályainak a kidolgozásán, szakmai egyeztetéseket is folytat ezzel kapcsolatban. Az általános transzparens kommunikációnknak megfelelően, a vagyonadó minden részletét tartalmazó jogszabály javaslatról is tájékoztatni fogunk
a végleges kormányzati döntés után
– olvasható a válaszban. Ebből megint az világlik ki, hogy a Kármán András, majd Kövesdy Attila által is jelzett 1 milliárd forintos és 1 százalékos adókulcsú vagyonadó koránt sincs kőbe vésve. Már csak az a kérdés, hogy soha nem is volt, vagy csak Magyar Péter miatt változtatják meg hirtelen a kihirdetett koncepciót.