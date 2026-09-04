Különös nyilatkozatot tett Kárpátalja területéről Putyin tanácsadója, a Keleti Gazdasági Fórum (VZEF) Szervezőbizottságának felelős titkára. Anton Kobjakov ugyanis – nem először orosz részről – Magyarország volt területének jövőjét jósolta meg.

Kárpátalja: Putyin főembere elmondta, mi lesz sorsa, Ukrajna nem tudja megtartani Magyarország volt területét / Fotó: AFP

Moszkva az utóbbi időben előszeretettel beszél erről a témáról. A Világgazdaság július végén írta meg, hogy maga az orosz elök hozta szóba a kérdést. Vlagyimir Putyin akkor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb elveszíti nyugati területeit, mivel szerinte kizárólag Oroszország volt Ukrajna területi integritásának garanciája.

Meg vagyok győződve arról, hogy előbb vagy utóbb Ukrajna elveszíti ezeket a nyugati területeket – azokat, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz, illetve Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, de talán holnapután, egy, két, tíz vagy tizenöt év múlva, de történelmileg minden a helyére kerül. Ukrajna területi integritásának egyetlen garanciája Oroszország volt” – jelentette ki az orosz haditengerészet katonáival folytatott szentpétervári találkozóján.

Azt is megjegyezte, hogy szerinte Kijev úgy ítélte meg, hogy számukra

szükséges,

lehetséges

és előnyös

Oroszországot ellenségnek nyilvánítani, az oroszokat pedig Ukrajnában nem államalkotó nemzetnek minősíteni, ami viszont az orosz elnök szerint teljes képtelenség és ostobaság.

De nem Putyin az egyetlen az orosz csúcsvezetés részéről, aki időről-időre szóba hozza Kárpátalját. Dmitrij Medvegyev az elmúlt években a megdöbbentő kijelentéseivel szerzett magának hírnevet, több alkalommal fenyegetőzött például atomháborúval. De egyszer Ukrajna teljes felosztását mutatta be egy fiktív térképen és ezen az is látszott, hogy Magyarország részt szerezne Ukrajna nyugati területeiből.

Kárpátalja: Putyin főembere elmondta, mi lesz sorsa, Ukrajna nem tudja megtartani

Ezek után szólalt meg most Kobjakov Ukrajna nyugati területeiről és tett az eddigiekhez képest is erős állításokat. Szerinte ugyanis

Ukrajna nyugati területei a gonosz fészkét képezik, ahol a nacionalizmust táplálják.

Erről az Oroszországi Föderáció elnökének tanácsadója, a Keleti Gazdasági Fórum (VZEF) Szervezőbizottságának felelős titkára a fórum eredményeit értékelő sajtótájékoztatón számolt be a Rambler tudósítása szerint.