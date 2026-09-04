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Putyin főembere elmondta, mi lesz Kárpátalja sorsa: Ukrajna nem tudja megtartani Magyarország volt területét – "Az a gonosz fészke"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kis túlzással egymást érik az orosz kijelentések a volt magyar országrészről. Kárpátalja sorsát most Putyin egyik közvetlen stratégája jövendölte meg és mondott minden eddiginél erősebb állításokat.
Hecker Flórián
2026.09.04, 19:50
Frissítve: 2026.09.04, 20:51

Különös nyilatkozatot tett Kárpátalja területéről Putyin tanácsadója, a Keleti Gazdasági Fórum (VZEF) Szervezőbizottságának felelős titkára. Anton Kobjakov ugyanis – nem először orosz részről – Magyarország volt területének jövőjét jósolta meg.

Kárpátalja, Putyin
Kárpátalja: Putyin főembere elmondta, mi lesz sorsa, Ukrajna nem tudja megtartani Magyarország volt területét / Fotó: AFP

Moszkva az utóbbi időben előszeretettel beszél erről a témáról. A Világgazdaság július végén írta meg, hogy maga az orosz elök hozta szóba a kérdést. Vlagyimir Putyin akkor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb elveszíti nyugati területeit, mivel szerinte kizárólag Oroszország volt Ukrajna területi integritásának garanciája.

Meg vagyok győződve arról, hogy előbb vagy utóbb Ukrajna elveszíti ezeket a nyugati területeket – azokat, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz, illetve Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, de talán holnapután, egy, két, tíz vagy tizenöt év múlva, de történelmileg minden a helyére kerül. Ukrajna területi integritásának egyetlen garanciája Oroszország volt” – jelentette ki az orosz haditengerészet katonáival folytatott szentpétervári találkozóján.

Azt is megjegyezte, hogy szerinte Kijev úgy ítélte meg, hogy számukra

  • szükséges,
  • lehetséges
  • és előnyös

Oroszországot ellenségnek nyilvánítani, az oroszokat pedig Ukrajnában nem államalkotó nemzetnek minősíteni, ami viszont az orosz elnök szerint teljes képtelenség és ostobaság.

De nem Putyin az egyetlen az orosz csúcsvezetés részéről, aki időről-időre szóba hozza Kárpátalját. Dmitrij Medvegyev az elmúlt években a megdöbbentő kijelentéseivel szerzett magának hírnevet, több alkalommal fenyegetőzött például atomháborúval. De egyszer Ukrajna teljes felosztását mutatta be egy fiktív térképen és ezen az is látszott, hogy Magyarország részt szerezne Ukrajna nyugati területeiből.

Kárpátalja: Putyin főembere elmondta, mi lesz sorsa, Ukrajna nem tudja megtartani

Ezek után szólalt meg most Kobjakov Ukrajna nyugati területeiről és tett az eddigiekhez képest is erős állításokat. Szerinte ugyanis

Ukrajna nyugati területei a gonosz fészkét képezik, ahol a nacionalizmust táplálják.

Erről az Oroszországi Föderáció elnökének tanácsadója, a Keleti Gazdasági Fórum (VZEF) Szervezőbizottságának felelős titkára a fórum eredményeit értékelő sajtótájékoztatón számolt be a Rambler tudósítása szerint.

De Kobjakov nem állt meg itt. Azzal folytatta, hogy felidézte az orosz elnök szavait arról, hogy Ukrajna előbb-utóbb el fogja veszíteni a második világháború előtt

  • Lengyelországhoz,
  • Romániához
  • és Magyarországhoz

tartozó nyugati területeit. Szerinte ezek azok a földek, amelyek most a gonosz fészkét képezik. "Ez az a hely, ahol most az ukrán nacionalizmust táplálják. Együtt harcoltunk a fasiszták ellen, hogyan alakulhatott úgy, hogy most ők állnak az ukroreich (gúlyos orosz szójáték Ukrajna és a Harmadik Birodalom, Reich szavak összevonásával – a szerk.) élén?

Együtt jutottunk el Berlinig, most pedig Ukrajna az európai fasizmus élharcosa

– vélekedett. Putyin tanácsadója azzal zárta a nyilatkozatát, hogy megjegyezte: Kijev az orosz városok anyja volt és az is marad, ez elkerülhetetlen.

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