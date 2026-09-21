Zelenszkij ezt a napot egy életre megjegyezte: Csehország és Magyarország leégette a világ előtt – máris összeomlott a Kárpáti Nyolcak szövetsége

Magyar Péter a parlamentben tisztázta, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által szeptemberben elindított Kárpáti Nyolcak együttműködésnek. A magyar miniszterelnök szerint az ország meghívást kapott, de jó okkal nem vett részt a kezdeményezés első csúcstalálkozóján - írta a Telex.

Magyar Péter szerint Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcaknak, hiába szerepelt az ország a kezdeményezés résztvevői között / Fotó: AFP

Magyar Péter hétfőn a parlamentben egyértelművé tette, hogy Magyarország nem tekinti magát a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által szeptember 18-án elindított Kárpáti Nyolcak, vagyis a C8 tagjának. A miniszterelnök szerint ugyan Budapest meghívást kapott az új regionális együttműködésbe, de a magyar kormány nem élt vele.

Meghívtak minket, és mi jó okkal nem mentünk el

- mondta Magyar Péter. A miniszterelnök arra is reagált, hogy az ukrán sajtóban Magyarországot a C8 részeként említették. „Elég, hogy én vagyok a magyar miniszterelnök, és ha én nem tudok róla, akkor higgye el, Magyarország nem vesz részt ebben” - fogalmazott.

Magyar hozzátette: ha Magyarország egyszer valóban részt vesz a Kárpáti Nyolcak együttműködésében, azt be fogják jelenteni. A kijelentés azért is fontos, mert Zelenszkij szeptember 18-án úgy mutatta be a C8-at, mint egy új regionális formátumot, amely Ukrajnát, Romániát, Szerbiát, Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot, Ausztriát és Magyarországot kapcsolja össze, az Európai Unió intézményeinek bevonásával.

Magyarország mellett Csehország sem csatlakozott, így a Kárpáti Nyolcak szövetsége lényegében az első pillanatban összeomlott. A Kárpáti Hatok elnevezés még helytálló lehet.

A kijevi találkozón Szerbiát Aleksandar Vučić elnök, Romániát Nicușor Dan elnök, Lengyelországot Donald Tusk miniszterelnök képviselte, Csehország és Ausztria egy-egy parlamenti politikust küldött.

A Külügyminisztérium már pénteken azt közölte a Telexszel, hogy az eseményen ott volt a kijevi nagykövetség vezetője, és ezt most újra megerősítette, valamint meg is nevezte Ceglédi Ádám ideiglenes ügyvivőt. „A fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott” – írta a külügy, ami szerint csak Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia volt az aláírók között.