Zelenszkij ezt a napot egy életre megjegyezte: Csehország és Magyarország leégette a világ előtt – máris összeomlott a Kárpáti Nyolcak szövetsége
Magyar Péter a parlamentben tisztázta, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által szeptemberben elindított Kárpáti Nyolcak együttműködésnek. A magyar miniszterelnök szerint az ország meghívást kapott, de jó okkal nem vett részt a kezdeményezés első csúcstalálkozóján - írta a Telex.
Magyar Péter hétfőn a parlamentben egyértelművé tette, hogy Magyarország nem tekinti magát a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által szeptember 18-án elindított Kárpáti Nyolcak, vagyis a C8 tagjának. A miniszterelnök szerint ugyan Budapest meghívást kapott az új regionális együttműködésbe, de a magyar kormány nem élt vele.
Meghívtak minket, és mi jó okkal nem mentünk el
- mondta Magyar Péter. A miniszterelnök arra is reagált, hogy az ukrán sajtóban Magyarországot a C8 részeként említették. „Elég, hogy én vagyok a magyar miniszterelnök, és ha én nem tudok róla, akkor higgye el, Magyarország nem vesz részt ebben” - fogalmazott.
Magyar hozzátette: ha Magyarország egyszer valóban részt vesz a Kárpáti Nyolcak együttműködésében, azt be fogják jelenteni. A kijelentés azért is fontos, mert Zelenszkij szeptember 18-án úgy mutatta be a C8-at, mint egy új regionális formátumot, amely Ukrajnát, Romániát, Szerbiát, Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot, Ausztriát és Magyarországot kapcsolja össze, az Európai Unió intézményeinek bevonásával.
Magyarország mellett Csehország sem csatlakozott, így a Kárpáti Nyolcak szövetsége lényegében az első pillanatban összeomlott. A Kárpáti Hatok elnevezés még helytálló lehet.
A kijevi találkozón Szerbiát Aleksandar Vučić elnök, Romániát Nicușor Dan elnök, Lengyelországot Donald Tusk miniszterelnök képviselte, Csehország és Ausztria egy-egy parlamenti politikust küldött.
A Külügyminisztérium már pénteken azt közölte a Telexszel, hogy az eseményen ott volt a kijevi nagykövetség vezetője, és ezt most újra megerősítette, valamint meg is nevezte Ceglédi Ádám ideiglenes ügyvivőt. „A fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott” – írta a külügy, ami szerint csak Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia volt az aláírók között.
Az egész régió részt vesz a Kárpáti Nyolcakban
A kezdeményezés első találkozóját a nyugat-ukrajnai Bukovelben rendezték meg. A politikai vezetők közül jelen volt mások mellett Aleksandar Vucic szerb elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Nicușor Dan román elnök, míg Ausztriát, Csehországot és Szlovákiát magas rangú politikusok képviselték. Az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint a magyar képviselők az esemény gazdasági részén kapcsolódtak be, miközben Magyar Péter most azt hangsúlyozta, hogy Magyarország politikai értelemben nem tagja a formátumnak.
A C8 céljai között a biztonsági együttműködés, az energia, a logisztika, a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok és a beruházások szerepelnek. A kezdeményezés gazdasági jelentősége sem elhanyagolható: korábbi összesítésünk szerint a szervezők 34 nagy regionális projektet azonosítottak mintegy 115 milliárd euró összértékben, ebből Magyarországhoz 14,3 milliárd eurónyi projektet kapcsoltak. Ez jelenlegi árfolyamon körülbelül 5200 milliárd forintos beruházási értéket jelent, ugyanakkor nem egy Magyarországnak szánt támogatási csomagról van szó, hanem különböző fejlesztési projektek összesített értékéről.
Kárpátok Nyolca: Új gazdasági tömb épül a térségben, Magyarország esetében ezermilliárdos beruházások vannak az asztalon
Magyarországhoz 14,3 milliárd euró, vagyis jelenlegi árfolyamon mintegy 5200 milliárd forint értékű beruházási projektet kapcsolnak a frissen létrehozott Kárpátok Nyolca együttműködés szervezői. A nyolc ország közös fejlesztési listáján elsősorban energetikai, ipari és közlekedési beruházások szerepelnek, amelyek finanszírozásába uniós forrásokat és magántőkét is bevonnának.
A miniszterelnök parlamenti megszólalása azért is különös jelentőségű, mert a C8 létrehozása és az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok több ponton összekapcsolódnak. A találkozóhoz kapcsolódóan a Mol és az ukrán Naftogaz memorandumot írt alá egy Magyarországon, az ukrán határ közelében esetlegesen megvalósuló olajtermék-tárolóról. A Mol szerint azonban egyelőre csak az előkészítés és a lehetőségek vizsgálata zajlik, nincs végleges beruházási döntés, terv vagy engedély.
Magyar Péter a parlamentben ezt az ügyet is összekötötte a Kárpáti Nyolcakkal, és azt mondta, hogy amíg a Tisza-kormány van hatalmon, Magyarországon nem épül meg az ukránoknak tervezett olajtároló. A miniszterelnök ezzel együtt azt is jelezte: a C8-ban való magyar részvételről csak akkor lehet beszélni, ha arról tényleges politikai döntés születik.
A történet gazdasági súlyát növeli, hogy a Kárpátok Nyolca nem egyszerű diplomáciai találkozónak készült: a szervezők egy olyan regionális együttműködést építenének fel, amelyben közös beruházások, energia- és közlekedési fejlesztések, valamint határokon átnyúló gazdasági projektek kapnának helyet.
A magyar kormány azonban jelen állás szerint kívül marad a politikai formátumon, annak ellenére, hogy a kezdeményezés fejlesztési listáján jelentős magyar érdekeltségű projektek szerepelnek.
A C8 körüli magyar álláspont tisztázása közben külön figyelmet kapott a Mol és a Naftogaz megállapodása is. Magyar Péter a parlamentben keményen bírálta Hernádi Zsoltot és azt mondta, a Molnak a jövőben úgy kell kezelnie a magyar államot, mint 25 százalékos tulajdonost; a miniszterelnök szerint az ügynek következményei lehetnek.
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Még egy SMS-t is felolvasott, bár nem hatalmazta fel a Mol elnök-vezérigazgatója. Magyar Péter teljesen kiakadt az ukrán olajtároló megépítésének a megállapodásán és teljességgel elfogadhatatlannak tartja a Mol eljárását. Azt mondta, a következményeket majd meglátják, de a létesítmény biztosan nem fog megvalósulni a Tisza-kormány alatt.