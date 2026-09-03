Ruff Bálint elszólta magát az új kata-adórendszerről: Kármán András úgy átszabhatja, hogy rá se lehet majd ismerni – "Nem lesz nyugdíjad"

Már dolgozunk a kata visszavezetésén – jelentette be Kármán András nemrég a Kossuth Rádióban. A pénzügyminiszter az interjúban kifejtette, hogy a kormány 2027-től széles körben elérhetővé tenné az adónemet, sőt ki is bővítené a kata lehetőségeit, ám a részletekről továbbra is alig tudni valamit.

Bár Kármán András elmondása szerint lázasan dolgoznak a Pénzügyminisztériumban a kata új szabályozásán, a legfontosabb kérdésekre egyelőre nincs válasz. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ha nem figyel a kormány, a kata könnyen a visszaélések terepévé válhat

Kármán András még júniusban egy parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy a kata 2022-es átalakításával százezrek veszítették el azt az adózási formát, amelyre vállalkozásukat építették, ezt a helyzetet pedig a Tisza orvosloni fogja a kisadózókra vonatkozó új szabályok megalkotásával.

Bár a vállalkozók számára valóban vonzó lehet egy egyszerű, kiszámítható adózási forma, ám a széles körű hozzáférés – amire a tárcavezető többször utalt – komoly kockázatot is hordoz.

Ha a nagyvállalatok például ismét katás szerződésekkel próbálják leszorítani bérköltségeiket, az adónem könnyen a visszaélések terepévé válhat, amit egyébként maga a pénzügyminiszter is elismert.

Ugyanakkor annak ellenére, hogy idén már el is akarják fogadni az új szabályozást, a legfontosabb részleteket egyelőre homály fedi.

Ki választhatja majd a katát?

Mekkora lesz a bevételi határ?

Milyen járulékokat kell fizetni?

Hogyan akadályozzák meg a bújtatott foglalkoztatást?

Ezekre a kérdésekre egyelőre nem kaptunk megnyugtató választ a Pénzügyminisztérium első emberétől sem.

Járulékemelésnek ágyazhatnak meg a homályos nyilatkozatok

Mindazonáltal valamivel közelebb vihet a valósághoz Ruff Bálint Telexnek adott nyilatkozata, melyben egy fontos célzást tett a tárcavezető. Szerinte ugyanis az adónemmel az volt a legnagyobb probléma, hogy az Orbán-kormány nem mondta el, hogy „nem lesz nyugdíjad”.

Erre azért kaphatjuk fel a fejünket, mert kézenfekvő, hogy az alacsonyabb közteher alacsonyabb nyugdíjjogosultsággal jár. Ráadásul ez a kata egyik lényeges sajátossága, és az erre vonatkozó szabályok korábban is ismertek voltak.

Ha az új rendszer ezen változtatna, annak várhatóan magasabb járulékfizetés lenne az ára.

Ugyankkor érdemes megvárni a részletszabályokat, mielőtt ítéletet mondanánk a kata átalakításáról, ugyanis azok sokkal többet elárulnak majd a tervről, mint az eddigi bejelentések.