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kisadózó vállalkozások tételes adója (kata)
Kármán András
Pénzügyminisztérium

Ruff Bálint elszólta magát az új kata-adórendszerről: Kármán András úgy átszabhatja, hogy rá se lehet majd ismerni – "Nem lesz nyugdíjad"

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A TISZA újra kiszélesítené a kisadózás rendszerét, mely kapcsán Kármán András be is jelentette, hogy a Pénzügyminiszréiumban már lázasan dolgoznak a részletszabályokon. A kata új rendszere a tervek szerint már a következő adóévtől érvénybe lépne, ugyankkor olyan fontos részletekről továbbra is mélyen hallgatnak a kormány tagjai, mint például, hogy ki választhatja majd az adónemet, mekkora lesz az adó- és járulékteher, vagy arról, hogyan szűrnék ki a bújtatott foglalkoztatást, ami éppen az egyik fő érv volt a vonatkozó szabályok szigorítása mellett 2022-ben.
VG
2026.09.03, 07:20

Már dolgozunk a kata visszavezetésén – jelentette be Kármán András nemrég a Kossuth Rádióban. A pénzügyminiszter az interjúban kifejtette, hogy a kormány 2027-től széles körben elérhetővé tenné az adónemet, sőt ki is bővítené a kata lehetőségeit, ám a részletekről továbbra is alig tudni valamit.

Kata
Bár Kármán András elmondása szerint lázasan dolgoznak a Pénzügyminisztériumban a kata új szabályozásán, a legfontosabb kérdésekre egyelőre nincs válasz. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ha nem figyel a kormány, a kata könnyen a visszaélések terepévé válhat

Kármán András még júniusban egy parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy a kata 2022-es átalakításával százezrek veszítették el azt az adózási formát, amelyre vállalkozásukat építették, ezt a helyzetet pedig a Tisza orvosloni fogja a kisadózókra vonatkozó új szabályok megalkotásával. 

Bár a vállalkozók számára valóban vonzó lehet egy egyszerű, kiszámítható adózási forma, ám a széles körű hozzáférés – amire a tárcavezető többször utalt – komoly kockázatot is hordoz. 

Ha a nagyvállalatok például ismét katás szerződésekkel próbálják leszorítani bérköltségeiket, az adónem könnyen a visszaélések terepévé válhat, amit egyébként maga a pénzügyminiszter is elismert.

Ugyanakkor annak ellenére, hogy idén már el is akarják fogadni az új szabályozást, a legfontosabb részleteket egyelőre homály fedi. 

  • Ki választhatja majd a katát? 
  • Mekkora lesz a bevételi határ? 
  • Milyen járulékokat kell fizetni? 
  • Hogyan akadályozzák meg a bújtatott foglalkoztatást? 

Ezekre a kérdésekre egyelőre nem kaptunk megnyugtató választ a Pénzügyminisztérium első emberétől sem.

Járulékemelésnek ágyazhatnak meg a homályos nyilatkozatok

Mindazonáltal valamivel közelebb vihet a valósághoz Ruff Bálint Telexnek adott nyilatkozata, melyben egy fontos célzást tett a tárcavezető. Szerinte ugyanis az adónemmel az volt a legnagyobb probléma, hogy az Orbán-kormány nem mondta el, hogy „nem lesz nyugdíjad”.

Erre azért kaphatjuk fel a fejünket, mert kézenfekvő, hogy az alacsonyabb közteher alacsonyabb nyugdíjjogosultsággal jár. Ráadásul ez a kata egyik lényeges sajátossága, és az erre vonatkozó szabályok korábban is ismertek voltak. 

Ha az új rendszer ezen változtatna, annak várhatóan magasabb járulékfizetés lenne az ára.

Ugyankkor érdemes megvárni a részletszabályokat, mielőtt ítéletet mondanánk a kata átalakításáról, ugyanis azok sokkal többet elárulnak majd a tervről, mint az eddigi bejelentések. 

Egy kedvezőbb adózási forma önmagában igen jól hangzik, ám az egyelőre a jövő zenéje, hogy a kormány valóban egy működőképes, a kisadózóknak kedvező rendszert fog kialakítani, vagy csak hangzatos politikai ígéretekkel igyekeznek elkendőzni, hogy valójában járulékemelésre készülnek.

Ez utóbbi sejtést erősítheti, hogy Kármán András fentebb idézett, közrádiónak adott interjújának is legfőbb üzenete az volt, hogy csökkenteni kell a hiányt.

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