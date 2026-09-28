„Nem ismerjük a részleteket, de nagyon reméljük, hogy a mikrovállalkozások az adóemelés során pozitív diszkriminációban részesülnek. Azt semmiképpen sem szeretnénk, hogy egy jelentős adóemelést kapjanak a nyakukba” – mondta Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke a Világgazdaságnak a kisadózó vállalkozók tételes adójával, vagyis a katával kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy a kormány tervei szerint 2027. január 1-jétől kiterjeszti az adónemet, amitől azt remélik, hogy a kata ismét népszerűvé válhat az adózók körében. Egy fájdalmasabb lépést is kilátásba helyezett azonban, amely sokaknál kiverheti a biztosítékot: a kabinet megemelné a jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót.

Kata: Magyar Péter úgy akar hozzányúlni, hogy még az érintettek sem ismerik a részleteket – sokaknak fájhat a Tisza-kormány első nagy adóemelése Fotó: NurPhoto via AFP

Kata: Magyar Péter úgy akar hozzányúlni, hogy még az érintettek sem ismerik a részleteket – sokaknak fájhat a Tisza-kormány első nagy adóemelése

A részletekről a miniszterelnök annyit árult el, hogy a Pénzügyminisztérium jelenleg is dolgozik egy olyan megoldáson, ami akár százezer vagy több mint százezer kisadózó csatlakozását jelentheti a katához. Magyar Péter szerint a kormány célja, hogy ne csak magánszemélyeknek számlázhassanak a katások, hanem cégeknek, szervezeteknek is. Illetve szeretnék kiterjeszteni a jogosultak körét, hogy akik a főállásuk mellett nyugdíjasként vagy egyetem mellett dolgoznak, ők is igénybe vehessék.

Magyar Péter ezek után rátért arra, ami sokak számára lehet fájdalmas lépés, és amit nem lehet másképp értelmezni, mint a Tisza-kormány első adóemelése.

A miniszterelnök amellett érvelt, hogy akár egy jelentősebb, akár két kisebb lépésben, de mindenképpen meg kell emelni az adó mértékét. Ezt azzal indokolta, hogy a kata korábbi rendszere nem biztosított megfelelő szociális védelmet az érintetteknek: betegség esetén nem jutottak megfelelő táppénzhez, várandósság és szülés esetén pedig az anyasági ellátások összege is alacsony volt. Emellett a konstrukció a későbbi nyugdíj szempontjából sem biztosított megfelelő jogosultságot a katás adózóknak. A miniszterelnök szerint ezen mindenképpen változtatni kell.

Nem lehet egy országban több százezer embert nyugdíj nélkül hagyni, nem csak a holnapra kell gondolni, hanem a holnap utánra is

– fogalmazott a kormányfő, majd hozzátáette, bármi is lesz ez a döntés, a kata után fizetendő havi adót mindenképpen fel fogják emelni. "Úgyhogy el fogjuk dönteni. Megismerjük a szakmai szervezetek álláspontjait, egyeztetünk mindenkivel, és igyekszünk a jelenlegi rendszer igazságtalanságát és pontatlanságát megváltoztatni, kijavítani, és ahogy ígértük, vállaltuk széles körben lehetővé tenni újra a kata adózást. És köszönjük a türelmét mindenkinek, hiszen ez egy összetett feladat" – zárta bejelentését a miniszterelnök, aki megjegyezte azt is, hogy 19 millió forintra módosítják az éves bevétel összeghatárát.